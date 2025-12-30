https://ukraina.ru/20251230/1043500929.html

"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят

"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят

Зеленский клянется, что не признает изменения "границ 1991 года", включая Крым, переданный в состав УССР в 1954 году. Правда, современная Украина не считает себя преемственной в отношении УССР. И очевидно, что курс на декоммунизацию не мог не коснуться границ – это ведь главный итог пребывания Украины в составе СССР, созданного 30 декабря 1922 года

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073819502_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a5ead89d0b15af946e167bfec6e737c3.jpg

Ещё недавно об Украине было принято говорить как о крупнейшей стране Европы. В 2013 году площадь Украины составляла 603,7 тыс. км2, в то время как площадь Франции — всего 547 тыс. км2, а Испании – 497. Однако, без потерянных в 2014-22 годах территорий Украина откатилась на третье место 467,9 тыс. км2.Как видно, заслуги Украины состоят не в расширении её территории, а в сокращении. Рассмотрим некоторые этапы становления границ современной Украины.Исторические границы XVII векаПервым собственно украинским государством можно считать государство, созданное Богданом Хмельницким в ходе Освободительной войны против Польши.Справедливости ради надо отметить, что Хмельницкий борцом за независимость Украины не был. Его переписка с польским королём не оставляет сомнений в том, что он боролся за правовой порядок в Речи Посполитой вообще (помним, что его имение подверглось попытке "рейдерского захвата") и за права православной шляхты в частности. Не встретив понимания, он получил искомое от Московского царя.Совершенно очевидно, что гетман никак не претендовал на южные земли, Крым и Донбасс. Это всё была область "Дикого поля", контролируемая Крымским ханом, который, на тот момент был союзником Хмельницкого.Не претендовал он и на земли Слобожанщины, которые, хотя и были населены беженцами из Украины, находились всё же под властью российского царя.Галичина и Волынь были частично освобождены в ходе освободительной войны, но после поражения под Берестечком остались под контролем поляков. Хмельницкий, кстати, стремился освободить не территории, а только православных людей. Именно потому он ограничился контрибуцией со Львова — освобождать там было по сути некого, украинцы (вернее — русины) жили там только на одной Русской улице, да и те, надо понимать, сбежали от возможных репрессий со стороны поляков.Ну а про Закарпатье, входившее в состав Венгрии, речь вообще не шла.Когда на Украине говорят о временах Екатерины II, предпочитают вспоминать о разгроме Запорожской Сечи и официальном введении крепостного права (де-факто оно существовало и до этого). Однако при этом как-то естественно забывается, что именно в ходе русско-турецких войн XVIII века было осуществлено заселение (кстати, в значительной степени украинцами) бывших земель "Дикого Поля" — Новороссии и Крыма. Последний был присоединён к Российской империи в 1783 году.Именно тогда были основаны крупнейшие города современного Юга Украины — Елисаветград (Кировоград, 1775), Екатеринослав (Днепропетровск, 1776), Херсон (1778), Николаев (1789), Одесса (1794). Среди них — родной для Зеленского Кривой Рог (первое упоминание — 1761 год, официальное основание — 1775).Уже после смерти Екатерины, в 1812 году, к России была присоединена Бессарабия — Молдавия и Буджак — часть нынешней Одесской области в междуречье Прута и Днестра.Если это "оккупация", то оккупированы были земли ногайских и крымских татар. Ногайская орда, кстати, распалась, а ногайцы ныне живут на территории России и Турции.Кроме того, по результатам второго и третьего разделов Польши в 1793-1795 годах к России была присоединена Правобережная Украина и Волынь. Остальные западноукраинские территории (Галичина, Буковина и Закарпатье) остались в составе Австро-Венгрии.Русская императрица сделала не только то, чего не смогли сделать гетманы, но и то, чего гетманы даже не планировали.Удивительным образом нынешние "патриоты" вовсе не испытывают никакой благодарности к Екатерине за столь радикальное расширение границ Украины. Правда, снеся памятник Екатерине, они вовсе не спешат вернуть земли, которые она присоединила. Причём Южная Украина (не говоря уже о Крыме), в отличие от Правобережья и Волыни, украинской этнической территорией никак не являлась и стала ей именно благодаря российским завоеваниям. Если, конечно, не говорить о "протоукраинской Трипольской цивилизации", которая располагалась преимущественно на территории Румынии и Молдавии.Период "вызвольных змагань"Период после распада Российской империи никаких особенных территориальных приобретений не дал. Нет, в кабинете главы украинского МИДа висела совершенно фантастическая карта Украинской Народной Республики, охватывавшая не только Галичину, но и Кубань (карта на немецком языке, что характерно).Однако на самом деле УНР была только одним из государственных образований, созданных на территории украинских губерний Российской империи. В 1917 году там сосуществовали четыре государственных образования, причём некоторые из них находились на одной территории.В 1918 году эта территория была объединена германской оккупационной администрацией, которая, создала марионеточное государство гетмана Скоропадского. Гетману позднее пришлось бежать вместе с немецкими оккупантами.Возрождённая УНР успела объединиться с Западноукраинской народной республикой, но объединение это было формальным, поскольку именно в этот момент ЗУНР своей территории не имела, а была представлена правительством Петрушевича и Украинской галицкой армией. Более того, после "объединения" ЗУНР продолжала вести свою войну против поляков, позднее сочтя возможным сотрудничать с "москалями" — сначала с белыми, а потом и с красными.УНР свою территорию по сути не контролировала, поскольку на ней, кроме неё самой, располагалось квазигосударство батьки Махно, белогвардейское государство-армия, в конце концов созданная в марте 1919 года Украинская социалистическая советская республика. Недаром говорилось, что "в вагоне — Директория, под вагоном — территория".Петлюра, кстати, закончил сотрудничеством с поляками, окончательно отказавшись и от "злуки" с ЗУНР, и от территории Западной Украины.В конце концов в 1920-1922 годах большая часть украинских земель (включая Приднестровье) была объединена в составе УССР, которая, в свою очередь, вошла в состав СССР. В частности, касалось это и земель Донбасса, которые были переданы Украине из идеологических соображений — чтобы увеличить долю рабочего класса. Часть украинских земель осталась под польской и румынской оккупацией.Границы Украины в составе СССРС 1939 года начался новый этап объединения украинских земель.В сентябре 1939 года СССР освободил территории Западной Украины, захваченные ранее Польшей. Сейчас Советский Союз ругают за "агрессию" против Польши, осуждают "сотрудничество" с Гитлером и осуждают пакт Молотова-Риббентропа, но почему-то не предлагают сделать из этого юридические выводы. Юридические же выводы должны состоять в том, чтобы вернуть территорию Галичины, Волыни и части Подолии "невинно пострадавшей от советской агрессии" Польше. Странно — присоединение Галичины к Украине Киев осуждает, но отдать её назад не спешит.Ещё более удивительно другое. Те же самые люди, которые осуждают "советскую оккупацию" Западной Украины, одновременно осуждают также и польскую оккупацию тех же самых территорий в 1918 году. Однако по меньшей мере терпимо относятся к повторной их оккупации поляками в 1920 году… Пылкая дружба между польским и украинским президентами должна была бы вызвать обеспокоенность "патриотов", потому что эта инициатива подталкивает к вопросу о статусе "всходних кресов". Но почему-то не вызывает.Отдельная история происходила в Закарпатье, которая после распада Чехословакии провозгласила свою независимость в статусе Карпатской Украины (вовсе не стремясь, разумеется, присоединяться к Украине советской, хотя другой в то время не было). Просуществовала она всего один день, будучи оккупирована Венгрией.В 1945 году Закарпатье было освобождено от немецко-венгерских оккупантов, возвращено Чехословакии, а затем перешло к СССР.Отметим, что речь идёт о регионе, который исторически на протяжении нескольких столетий входил в состав Венгрии и даже сейчас территориально не ассоциирует себя с Украиной (обычное для закарпатцев выражение — "поехать в Украину", например – во Львов).Ну и, наконец, в 1954 году Крым был передан из РСФСР в состав УССР. Официальная причина — "учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР". Вместе с Крымом в состав Украины вошел и Севастополь, хотя правовые основания передачи города республиканского подчинения были неочевидны. Впрочем, до первой половины 90-х годов вопрос о статусе города не поднимался, а позже был решён в пользу Украины.При этом процесс шёл и в других направлениях. В 1940 году Приднестровье (Молдавская АССР) было передано в состав Молдавии. В 1945 году часть территории Западной Украины, включая города Перемышль и Холм, отошла к Польше. При уточнении административных границ в составе СССР некоторые районы были переданы в состав России, а некоторые, наоборот, в состав Украины.Границы Украины в период независимостиПопытки руководства независимой Украины ориентироваться на преемственность по отношению к УНР, а не к УССР с самого начала ставили под вопрос справедливость этих границ. Причём более всего преуспели в деле уступок именно те правительства, которые были наиболее "патриотическими".Началось с малого. Виктор Ющенко пожертвовал частью континентального шельфа в пользу Румынии. Во имя евроатлантической интеграции, разумеется. Хотя были все основания шельф с месторождениями энергоносителей не отдавать. Для этого достаточно было не признавать территорию спорной…Ну а потом достойные наследники Ющенко устроили Майдан и войну, по итогу которых Украина потеряла Крым и четыре области материковой Украины.ВыводыИсторически территория Украины представлена примерно восемью областями центральной Украины.Западную Украину (включая Закарпатье) никакая украинская власть присоединить и удержать не могла — сил не хватало. Даже когда на этой территории создавались отдельные украинские государства. Это оказалось по плечу царской России и сталинскому СССР.Юг Украины, Донбасс и Крым присоединены Российской империей и переданы Украине СССР. Собственно, территория "крупнейшего государства Европы" была сформирована Екатериной II и Сталиным, а относительную самостоятельность, которая вообще позволила говорить о каких-то "границах Украины", она получила из рук Ленина.Люди, рассказывающие о "российской" и "советской" оккупации, должны быть готовы к пересмотру границ Украины — в пользу других жертв "оккупации". Собственно, как видно на примере Польши, процесс уже пошёл. Поляки, правда, пока ограничиваются общим влиянием, не декларируя прямое присоединение территорий. Но вопрос рано или поздно встанет.Сейчас, конечно, существует международный консенсус относительно границ страны, но на Западе активно ведётся дискуссия относительно возможности прекращения войны в обмен на территории (как минимум – Крыма, чьё присутствие в составе Украины выглядит самым сомнительным).Так что границы 1991 года могли быть гарантированы только Россией. Отказавшись от российских гарантий Украина отказалась и от границ.

https://ukraina.ru/20250101/1060085971.html

