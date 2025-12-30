Трамп вернулся и всё изменил, России это пошло на пользу. Чем запомнился 2025 год на международной арене
06:14 30.12.2025 (обновлено: 06:19 30.12.2025)
Уходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй
Президент Трамп 2.0
Событием, которое во многом предопределило ход событий в мировой политике в 2025 году, безусловно, стал приход ко власти в Соединённых Штатах Дональда Трампа. Вернувшись в Белый дом, президент-республиканец, как и в первый срок правления, поспешил изменить наследие своего предшественника-демократа.
Как и в 2017-м, Трамп вступал в должность с обещанием поладить с Москвой. И почти сразу перешёл к действиям: спустя чуть больше 3 недель после инаугурации (12 февраля) созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе почти полуторачасовой беседы лидеры сошлись во мнении по многим вопросам, включая необходимость как можно скорее завершить украинский кризис.
Первый реальный шаг для восстановления двусторонних отношений носил гуманитарный характер: 11 февраля спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф совершил необъявленный визит в Москву, чтобы забрать помилованного учителя англо-американской школы Марка Фогеля, осуждённого в июне 2022-го к 14 годам колонии строгого режима за перевозку и контрабанду наркотиков, в рамках обмена на ожидавшего несколько лет в американской тюрьме приговора россиянина Александра Винника. В апреле состоялся ещё один обмен: Москва выдала Вашингтону осуждённую за госизмену Ксению Карелину, имеющую гражданства РФ и США, вернув Артура Петрова, обвиняемого Штатами в незаконных операциях с радиоэлектроникой в обход санкций.
Большим прорывом стала выдача американской стороной в конце февраля агремана новому послу РФ в США Александру Дарчиеву, это место пустовало на протяжении почти 5 месяцев после возвращения на Родину предыдущего главы дипмиссии Анатолия Антонова. Правда, разобраться со всеми "раздражителями" в двусторонних отношениях державам до сих пор не удалось.
Кульминацией стал саммит президентов РФ и США 15 августа, причём на Аляске, куда прежде никогда в истории не ступала нога российского лидера. Путин и Трамп встретились впервые за 6 лет.
Западные СМИ сошлись в оценке, что переговоры в Анкоридже стали победой России, которая "вернулась в большую геостратегическую игру, несмотря на санкции".
"Рукопожатие на Аляске свидетельствует, что попытка Запада дипломатически изолировать Россию провалилась", — констатировала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Всеми силами наладившемуся постоянному контакту Вашингтона с Москвой пыталась помешать Европа. В итоге Белый дом дистанцировался от самих европейцев. Яркой иллюстрацией происходящего стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого он прямым текстом, глядя в глаза, указал европейским политикам на их фундаментальные ошибки, подчеркнув, что главная угроза для Европы кроется в ней самой и нечего пенять на Россию или Китай. Его речь даже сравнили со знаменитой мюнхенской речью Путина 2007 года.
"2025 год сложился в пользу России и обнажил слабость Европы", - констатировал немецкий журнал Focus.
Как провозгласил на инаугурации принцип "мир через силу", так Трамп и действовал в течение года. США приступили к уничтожению у побережья Венесуэлы катеров, под предлогом борьбы с наркотрафиком, усилили военное присутствие в Карибском море и конфисковали танкеры, перевозившие венесуэльскую нефть, а источники газеты The New York Times поговаривали, что Белый дом рассматривает варианты военных мер вплоть до отправки сил специальных операций для захвата или убийства президента Николаса Мадуро.
Однако в роли миротворца, коим хочет войти в историю, Трамп себя тоже проявил. Благодаря его личным усилиям и усилиям его команды, в частности зятя Джареда Кушнера – архитектора Авраамовых соглашений 2020 года, а также спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, удалось установить режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Пожар на Ближнем Востоке потушен, но вспыхнуть может в любой момент
Во второй год вооружённого противостояния на Ближнем Востоке ситуация в регионе обострилась до предела.
Летом мир потрясло прямое вооружённое противостояние Израиля и Ирана. 13 июня в рамках масштабной операции "Народ как лев" Израиль совершил массированную атаку по более чем 100 объектам в Иране, включая ядерную инфраструктуру и военные базы, в результате чего погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции Ирана и учёные-ядерщики, серьёзно пострадала система ПВО Исламской Республики, а также ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю, показав всему миру, что система ПРО еврейского государства "Железный купол" не настолько неуязвим. 22 июня в противостояние вступили США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран в ответ ударил по американским базам "Аль-Удейд" в Катаре. 24 июня эта 12-дневная война завершилась, причём каждая из трёх участвовавших в ней стран считает себя победителем.
Боевые действия в Секторе Газа не останавливались. Большая часть анклава превращена в руины: разрушено свыше 123 000 зданий, 75 000 – повреждены, что, согласно анализу ООН спутниковых изображений, составляет 81% всех строений; территория Сектора завалена 68 млн тонн обломков, так что только расчистка территории займёт годы, не говоря о восстановлении региона. Гуманитарная ситуация была настолько тяжёлой, что в августе ООН впервые признала состояние катастрофического голода в анклаве: почти половина жителей каждый день обходилась без еды, 12 000 детям за месяц диагностировали острое недоедание.
В результате непростых переговоров Израиль и ХАМАС при посредничестве США, Катара, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа (вступило в силу 10 октября), основанное на плане Трампа из 20 пунктов, которое предусматривает временное международное управление Сектором Газа и создание "совета мира" под председательством президента США, а также силовой мандат международных стабилизационных сил.
На первом этапе ХАМАС освободил всех 20 остававшихся в живых заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, в свою очередь Израиль выпустил из тюрем около 2 000 палестинских заключённых, включая пожизненно осуждённых за терроризм. Переход к реализации второго этапа сделки, как и предупреждали многие эксперты ещё на этапе подписания документа, застопорился из-за взаимных обвинений сторон в нарушении условий прекращения огня.
Полномасштабную войну на Ближнем Востоке остановить удалось, но ситуация в регионе остаётся взрывоопасной и в любой момент вооружённый конфликт может возобновиться.
За последние 3 месяца, т.е. включая период после заключения сделки, среднемесячное количество палестинцев, получивших ранения при попытке пересечь разделительную стену, увеличилось более чем вдвое, отмечает ООН. А всего с начала конфликта между ХАМАС и Израилем более 70 600 палестинцев погибли, свыше 170 000 - ранены, с израильской стороны пострадали как минимум 1200 человек. Причём от общего числа убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами 24% - дети (56 из 238), сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
Урегулирование украинского кризиса сдвинулось с мёртвой точки
Подход администрации 47-го президента США к украинскому вопросу кардинально отличается от того, который реализовывали их предшественники-демократы: если Джо Байдена и его команда открыто поддерживали Киев и оказывали ему рекордную помощь (и военную, и финансовую, и информационную), то Трамп делает ставку на дипломатию и работу одновременно с обеими сторонами конфликта.
Поскольку общих точек соприкосновения между позициями Москвы и Киева не прослеживалось совсем, Белый дом разделил переговорные треки: работу с Кремлём поручили спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу, а с Банковой - спецпредставителю по Украине генералу Киту Келлогу.
Для начала Трамп хотел разобраться в причинах конфликта - а он прекрасно понимал, что они уходят корнями дальше 2022 года - и позициях сторон. Байден за весь период с начала СВО ни разу не позвонил российскому коллеге, чтобы обсудить ситуацию и попытаться найти выход из неё, Трамп же наладил регулярный контакт с Путиным.
При посредничестве американского президента переговоры между Москвой и Киевом возобновились после 3-летнего перерыва, правительственные делегации встретились в том же месте - в Стамбуле. Никаких прорывных договорённостей не достигли, но этого никто и не ожидал, самое главное, что процесс пошёл. По итогам консультаций в Турции состоялись самые масштабные за весь период обмены военнопленными.
В 2025 году началась активная работа по составлению мирного плана. Россия неизменно выражает готовность к диалогу, допускает некоторые уступки, только если они не нарушают её национальные интересы, и предложила Киеву создать рабочие группы для проработки спорных аспектов, но Банковая оставила инициативы РФ без ответа. Да и в целом препятствовала урегулированию конфликта, из-за чего команде Белого дома пришлось оказывать сильное давление на украинское руководство, Трамп даже приостановил всю военную помощь и предоставление разведданных, которые имеют колоссальное значение для ВСУ при планировании ударов вглубь территории РФ, после чего Зеленский стал несколько сговорчивее.
И вот тут не надо заблуждаться, что Трамп - наш. В соответствии с подходом "мир через силу" он ввёл санкции против Лукойла и Роснефти - двух крупнейших российских нефтяных компаний, на долю которых приходится около половины всей добычи нефти в стране. Более того, как выяснила газета The Financial Times, американцы на протяжении нескольких месяцев передавали Украине разведданные для координации ударов ВСУ по объектам энергосистемы РФ. Вот так "война Байдена переросла в войну Трампа".
Время шло, а конец украинского конфликта не приближался. Американская администрация перешла к разработке проекта мирного плана, в его основу легла формула прекращения огня в Секторе Газа, поэтому писать документ взялись Уиткофф и Кушнер, учтя предложения Москвы от спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и Киева от секретаря СНБО (кстати, несостоявшегося посла Украины в США) Рустема Умерова.
Работа по поиску прочного мира на Украине продолжается, и, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 25 декабря, в переговорном процессе России с США по Украине наблюдается медленное, но верное движение вперёд.
Российские спортсмены вернулись, чтобы показать себя миру и забрать золото
2025 год принёс российским спортсменам долгожданную радостную новость – представителям отдельных дисциплин наконец разрешили участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Тем не менее, в отношении спортсменов из РФ, отстранённых от мировых состязаний весной 2022 года, сохраняется немало ограничений. Например, Международный союз конькобежцев (ISU) выделил России по 1 квоте в каждой дисциплине фигурного катания (одна одиночница, один одиночник, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт), поскольку представители страны на протяжении 3 лет не участвовали в этапах Гран-при, чемпионатах Европы и мира, по итогам которых и распределяются квоты. В предыдущей Олимпиаде у нейтральных атлетов из России было максимальное представительство – по 3 во всех 4 дисциплинах.
Даже в таком усечённом составе российские фигуристы могли бы побороться за награды в командном турнире, в котором за всё время его проведения с 2014 года всегда стояли на пьедестале, но нет. ISU не выдал разрешения заявленным Федерацией фигурного катания России танцорам Александре Степановой и Ивану Букину (как и в 2018 году) и спортивной паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову без объяснения причин. В итоге на олимпийский отборочный турнир в Пекин в сентябре отправились только одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник, одержали победу каждый в своём виде и завоевали путёвки на Игры.
К концу года, как сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, российских спортсменов до участия в международных соревнованиях допустили 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, благодаря чему атлеты получили возможности выступить на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых завоевали 112 медалей.
Так, на мировом первенстве в Дубае боксёры победили в общекомандном зачёте (7 золотых медалей, 5 серебряных, 1 бронзовая); из Джакарты олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова привезла 2 золота и 1 серебро, а чуть ранее победила на Кубке вызова FIG в Париже; пловцы, прыгуны в воду и синхронисты в совокупности завоевали в Сингапуре 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых; обладателя 4 из этих наград Александра Мальцева Международная федерация плавания в декабре признала синхронистом года); в Тбилиси результат фехтовальщиков из РФ – золото 2-кратной олимпийской чемпионки саблистки Яны Егорян, серебро рапириста Кирилла Бородачёва и женской команды по шпаге.
Немаловажный фактор, почему это стало возможным, - избрание нового главы Международного олимпийского комитета. Эту должность заняла знаменитая зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри – противница полного запрета на участие в Олимпийских играх представителям тех или иных стран из-за военных конфликтов (а россиян отстранили именно после начала СВО).
По словам Дегтярёва, Россия чувствует в вопросе возвращения на мировую арену поддержку МОК и лично Ковентри, которая, несмотря на давление, заявляет, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства. Министр также отметил, что со сменой руководителя МОК перешёл к открытому диалогу за круглым столом вместо того, чтобы всё решать на исполкоме, как это было раньше.
"Конечно, изменения есть, и надо похвалить Ковентри за то, что она очень прогрессивный деятель. Она пытается вовлечь всех в орбиту решений. Это у неё получается", - отмечает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Звучит также мнение, что на ситуацию повлиял приход к власти Трампа. Эпоха, когда спорт был вне политики, ушла, и теперь эти две сферы тесно связаны.
