Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему

Эксперты и политики обсуждают, чем может закончиться для Киева нежелание идти на компромиссы и думают над тем, почему жители некогда единой страны теперь с таким воодушевлением уничтожают друг друга.

Разумные политики (их, увы, не так много) считают, что лучше бы худой мир, чем война. Особенно если речь идёт об Украине и России. Правда, некоторые радетели мира (не все) часто забывают, с чего всё начиналось. Сожжение людей в Одессе, обстрелы Донбасса — это уже была война или ещё нет?Но сейчас война всерьёз, хотя официально ни одна из сторон войной всё происходящее до сих пор не признаёт. Можно ли было избежать такого количества жертв? Кто-то считает, что можно было.Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев отметил, что он, например, всегда был сторонником Минских соглашений, поскольку понимал, что Украина не выстоит против России — это простая математика. С каждыми новыми переговорами условия для Киева становятся всё жёстче — и будут становиться.Если и сейчас провалятся переговоры, то следующий шаг для РФ — Николаев и Одесса, об этом прямо сказал глава союзного государства Александр Лукашенко. Он, в частности, сказал корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, "если бы Украина выполнила Минские договорённости, войны бы не было и Украина была бы в границах 1991 года...".Лукашенко посоветовал Зеленскому не торпедировать переговорный процесс."Прекратите войну, где гибнут не твои, где гибнут чужие дети. Вот в чём главная проблема того же Зеленского: гибнут другие люди - это надо иметь в виду. И самое главное - ты потеряешь страну. Конечно, ты найдёшь место для жизни своей семьи, и Лены, и даже родителей, если правда, что вы что-то там прикупили. А что будут делать миллионы украинцев? Поэтому подумай, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть всё: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг", - сказал лидер Белоруссии, слова которого приводит издание "ПолитНавигатор".В свою очередь, Мураев подчеркнул, что, потеряв Одессу и Николаев, Украина (киевский режим — ред.) потеряет возможности экспортировать свою продукцию, а это поставит под вопрос многие отрасли."Если мы потеряем этот экспортный потенциал через морские порты, мы потеряем серьёзный кусок нашей экономики и, соответственно, темпы восстановления", - обрисовал Мураев перспективы страны в беседе с журналистом Александром Лазаревым.По его словам, это будет означать, что люди, уехавшие из страны, спасаясь от войны, уже не вернутся, дома для них просто не будет работы.По словам экс-нардепа, вообще надо бы разобраться, как дошли до жизни такой — вот сами американцы признают, что Майдан — это был профинансированный ими госпереворот, так пора бы уже дать этому оценку?В своём телеграм-канале Мураев прокомментировал обновлённую стратегию безопасности США, признав, что этот документ демонстрирует непоследовательность американской политики — если недавно ещё Вашингтон определял Россию как главную угрозу, подчеркивая невозможность каких-либо компромиссов, то "теперь в документе уже говорится о желательности скорейшего завершения войны и о восстановлении стратегической стабильности с Москвой"."США косвенно подтверждают: именно конфликт на Украине стал фактором дестабилизации Европы и усилил ее внешнюю зависимость. Германия потеряла основу своей промышленной модели, и крупнейшие концерны уже переносят производство в Китай, где им будут доступны ресурсы и в первую очередь российский газ. В документе содержится и признание того, что предварительные расчеты и ожидания от конфликта не оправдались", - написал экс-нардеп.А бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин* в эфире одного из каналов отметил пункт о том, что блок НАТО не должен расширяться. По его словам, это важно, поскольку "расширение НАТО — это был для РФ неприемлемый элемент...".Теперь же, по мнению политолога, Украина, Грузия и Молдова в НАТО не попадут, США не хотят из-за этого "создавать угрозы мирового уровня столкновения сверхдержав".Может и так. Но это сейчас так выглядит, а завтра? Евгений Мураев подчеркнул, что, судя по опыту, следующая администрация США без колебаний перепишет стратегию "под собственные приоритеты".Так стоит ли — спросим от себя - ориентироваться на столь переменчивое в своих позициях (а на самом деле очень даже последовательное и постоянное в стремлении раздавить любых конкурентов) американское руководство?"Ничему этому нельзя верить. Меня смущает, что на наших телеканалах утверждают, что Вашингтон против Европы и так далее. Это смешно. Мы должны понимать, что никуда американцы не денутся. Российско-украинский конфликт — это война между США и Россией. Так же как во Вьетнаме была война между Советским Союзом и США", - считает политолог Андрей Суздальцев.Он в интервью изданию Украина.ру отметил, что Трамп понял бесперспективность прямого столкновения НАТО с РФ, понял, что "на поле боя у российской армии нет реального противника".А пока бои продолжаются, продолжаются обстрелы, от этих обстрелов страдают и гражданские. Военный эксперт Юрий Дудкин в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что потери среди гражданских просто неизбежны - "это война".Он напомнил и о первопричинах войны. И эти первопричины не совсем те, что сегодня обычно ищут и находят, они дальше во времени."Кто ж знал… что кучка негодяев в верхушке Советского Союза предаст весь советский народ. Впоследствии эта вся катавасия с сокрушением Советского Союза приведёт к тому, что во всех практически регионах страны, бывшей большой страны пройдут гражданские войны или хотя бы вооруженные столкновения по различным причинам", - сказал военный эксперт.Так и есть, хотя сейчас об этом предпочитают не вспоминать, изыскивая какие угодно другие причины. Но винить нам некого, кроме самих себя — оказались слишком доверчивы в это переломный исторический момент.Нужно извлекать уроки. Вот сейчас некоторые украинские деятели, прежде в особом миролюбии не замеченные, вдруг заговорили о необходимости срочного достижения мирных договорённостей с РФ. Тот же экс-советник Кучмы заявляет, что "тогда Украина (киевский режим — ред.) спасётся". А иначе...Но мир ли им нужен, этим новым миролюбцам? Нет, нужна только передышка. Как пишет The National Interest, Лондон и Европа "рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины (киевского режима — ред.), а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Андрей Суздальцев: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Когда фронт обвалится, Зеленский уже будет на Виргинских островах". Эксперты о грядущем

