Начали бить по мостам в Харьковской области: Алёхин о продвижении армии России

Начали бить по мостам в Харьковской области: Алёхин о продвижении армии России - 10.12.2025

Начали бить по мостам в Харьковской области: Алёхин о продвижении армии России

7 декабря ВС РФ нанесли ряд ударов по дамбе в поселке Печенеги в Харьковской области, что привело к невозможности использовать ее в качестве моста. Кроме того,... Украина.ру, 10.12.2025

7 декабря ВС РФ нанесли ряд ударов по дамбе в поселке Печенеги в Харьковской области, что привело к невозможности использовать ее в качестве моста. Кроме того, украинские ресурсы также сообщают об уничтожении переправы через реку Северский Донец в районе поселка Старый Салтов. Тенденция очевидна — армия России стремится усложнить противнику фронтовую логистику. О том, какие последствия это будет иметь для обстановки на фронте в Харьковской области, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.

