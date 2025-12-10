https://ukraina.ru/20251210/9-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072895150.html

9 декабря 2025 года, вечерний эфир

россия

суздаль

донецкая народная республика

денис пушилин

федор громов

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Здание Донецкого театра кукол и его окрестности. Гость: София Романенко-Куренная - начальник отдела по развитию и связям с общественностью Донецкого театра кукол* Тема дня Новороссии. Прямая линия главы ДНР Дениса Пушилина. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру* Знакомьтесь – Россия. Достопримечательности Суздаля. Гость: Александр Варламов - лучший экскурсовод России из Суздаля

россия

суздаль

донецкая народная республика

россия, суздаль, донецкая народная республика, денис пушилин, федор громов, новороссия сегодня