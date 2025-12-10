9 декабря 2025 года, вечерний эфир - 10.12.2025 Украина.ру
9 декабря 2025 года, вечерний эфир
9 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.12.2025
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Здание Донецкого театра кукол и его окрестности. Гость: София Романенко-Куренная - начальник отдела по развитию и связям с общественностью Донецкого театра кукол* Тема дня Новороссии. Прямая линия главы ДНР Дениса Пушилина. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру* Знакомьтесь – Россия. Достопримечательности Суздаля. Гость: Александр Варламов - лучший экскурсовод России из Суздаля
Россия, Суздаль, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федор Громов, Новороссия сегодня

9 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:23 10.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Родные места. Здание Донецкого театра кукол и его окрестности. Гость: София Романенко-Куренная - начальник отдела по развитию и связям с общественностью Донецкого театра кукол
* Тема дня Новороссии. Прямая линия главы ДНР Дениса Пушилина. Гость: Богдан Смирнов — главный редактор Первого республиканского ТВ
* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру
* Знакомьтесь – Россия. Достопримечательности Суздаля. Гость: Александр Варламов - лучший экскурсовод России из Суздаля
