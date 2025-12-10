https://ukraina.ru/20251210/10-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072898312.html

10 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.12.2025

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Казачество на передовой памяти, безопасности и гуманитарной миссии. Гость: Дмитрий Николаевич Гончаренко, Атаман Городского казачьего общества "Станица Мариупольская".* Экономика Новороссии. Об итогах прошедшего в Москве II Таврического Инвестиционно-экономического форума. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест". Гость: Глеб Простаков - журналист и бизнес-аналитик.* Помогаем своим. Победитель Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2025 в номинации "Волонтер года". Гость: Анна Плужникова - волонтер.* Трудовая быль. Профессия бариста — профессия мечты. Гость: Анна - бариста.* Аналитика от издания Украина.ру. Социальные процессы в России и на Украине на фоне СВО. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.

