10 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Казачество на передовой памяти, безопасности и гуманитарной миссии. Гость: Дмитрий Николаевич Гончаренко, Атаман Городского казачьего общества "Станица Мариупольская".
* Экономика Новороссии. Об итогах прошедшего в Москве II Таврического Инвестиционно-экономического форума. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест". Гость: Глеб Простаков - журналист и бизнес-аналитик.
* Помогаем своим. Победитель Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2025 в номинации "Волонтер года". Гость: Анна Плужникова - волонтер.
* Трудовая быль. Профессия бариста — профессия мечты. Гость: Анна - бариста.
* Аналитика от издания Украина.ру. Социальные процессы в России и на Украине на фоне СВО. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.
