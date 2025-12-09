https://ukraina.ru/20251209/minoborony-ukrainy-sozdat-armeyskuyu-it-vertikal-i-vooruzhaet-vsu-cherez-marketpleys-1072838909.html
Минобороны Украины создаёт "армейскую IT-вертикаль" и вооружает ВСУ через маркетплейс
В украинской армии будет создана структура, объединяющая специалистов сферы высоких технологий. Об этом 8 декабря заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль
"Минобороны строит армейскую IT-вертикаль: более 7 тысяч цифровых офицеров будут действовать синхронно и помогать с цифровизацией в каждом подразделении", - заявил Шмыгаль.Он высказался об этом на форуме Digital Defence, поведав также про другие новейшие разработки для украинских силовиков. По его словам, уже внедряются цифровые сервисы "для военнообязанных и для защитников". Вероятно, во вторую категорию министр включил военнослужащих.Кроме того, Шмыгаль рассказал, что в сервисе "Резерв+" доступны услуги от электронных направлений на военно-врачебную комиссию "до оформления отсрочек в режиме онлайн". "В экосистеме "Армия+" имеем уже свыше 55 тыс переводов между подразделениями, 1,2 млн электронных рапортов", - добавил глава Минобороны Украины.ВСУ получили 144 тысячи единиц техники через DOT-Chain Defence. Шмыгаль отметил, что сейчас "маркетплейс доступен 184 бригадам ВСУ и 2 корпусам Национальной гвардии". Украинская боевая система DELTA, по его словам, позволят использовать военнослужащим искусственный интеллект (ИИ)."Благодаря технологиям ИИ наши воины ежедневно поражают свыше 2 тыс вражеских целей", - заявил министр обороны Украины.Система "Импульс" призвана работать в каждой воинской части ВСУ, а в перспективе будет интегрирована с "Армией+" и другими системами. За цифровизацию логистики отвечает система SAP. Медицинская информационная система оказывает помощь и медобеспечение военнослужащим.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.