https://ukraina.ru/20251209/klyuch-ot-sdelki-v-vashingtone-kakimi-rychagami-davleniya-tramp-obladaet-khronika-sobytiy-na-utro-9-1072830028.html

Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря

Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря - 09.12.2025 Украина.ру

Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря

США оказывают давление на Зеленского, добиваясь территориальных уступок в обмен на мир, однако Вашингтон готов отказаться от мирной инициативы в случае её нереализуемости. Страны ЕС близки к сделке по изъятию российских активов на сумму до 100 миллиардов фунтов

2025-12-09T09:00

2025-12-09T09:00

2025-12-09T09:01

эксклюзив

хроники

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg

Искусство сделки по-трамповски: в США объяснили, как президент будет "заставлять" Киев и Москву договоритьсяПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американский президент Дональд Трамп понимает, как оказать давление на Киев, чтобы заставить украинские власти заключить соглашение об урегулировании конфликта. Выступление дипломата прозвучало в контексте активизировавшихся мирных инициатив Вашингтона.По его мнению, будущее мирное соглашение будет представлять собой сложный документ, состоящий из множества взаимосвязанных пунктов. Это заявление перекликается со структурой плана, предложенного американской стороной на переговорах в Москве.Одновременно с этим Уитакер допустил, что Дональд Трамп может прекратить усилия по урегулированию украинского конфликта, если сочтёт достижение мирного соглашения невозможным. "Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере", — сообщил Уитакер, подчеркнув прагматичный подход американской администрации.Также дипломат выразил уверенность в том, что Вашингтон уже близок к достижению урегулирования и добивается значительного прогресса в переговорах. По его словам, несмотря на сложности, мирный процесс продолжает развиваться.Уитакер призвал продолжить интенсивную работу переговорных команд, отметив важность поддержания дипломатического импульса. Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и старшего советника Джареда Кушнера. Как сообщил российский лидер, американская делегация представила свой план, разделённый на двадцать семь пунктов, которые были сгруппированы в четыре тематических блока для поэтапного обсуждения.При этом в администрации США ранее отмечали, что работа над деталями плана продолжается, и раскрывать их преждевременно. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о готовности к переговорам, оставаясь на платформе прежних договорённостей.Путин, выступая в ноябре, допустил, что американские предложения могут лечь в основу будущего урегулирования, но отметил, что предметного обсуждения с российской стороной пока не было. По его мнению, это связано с тем, что Вашингтону не удаётся добиться согласия Киева, который, как и его европейские союзники, продолжает питать иллюзии о возможности одержать победу на поле боя.Стоит отметить, что накануне, 8 декабря, Владимир Зеленский констатировал отсутствие консенсуса по важному вопросу в переговорах по реализации мирного плана, заявленного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, переговорный процесс между Украиной, США и Россией не достиг общего понимания будущего территорий Донецкой и Луганской областей. "Переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса", — отметил Зеленский в интервью Bloomberg.Тем временем издание Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что американская администрация оказывает давление на Зеленского, стремясь добиться от него согласия на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования. Согласно публикации, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер пытались получить от украинского политика чёткие гарантии относительно готовности к компромиссу.Один из неназванных украинских чиновников, знакомых с содержанием беседы, заявил изданию, что американская сторона пыталась убедить Зеленского согласиться на передачу России территории Донбасса. По мнению источника, этот шаг рассматривается Вашингтоном как необходимое условие для начала полноформатных переговоров и заключения сделки о прекращении огня.Фон дер Ляйен назвала финансирование Украины ключевым шагом для обороны ЕвропыМежду тем в Европе не отказываются от идеи найти пути финансирования Украины через замороженные активы РФ. Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что продолжение финансовой поддержки Украины является критически важным не только для выживания страны, но и для обороны всей Европы. Соответствующее заявление политик сделала на встрече "Коалиции желающих" в присутствии Зеленского и лидеров ряда стран-членов ЕС.По словам главы Еврокомиссии, у Европейского союза на данный момент два приоритета: поддержка Украины и повышение собственной оборонной готовности. Финансовая помощь Киеву рассматривается как ключевой элемент для достижения обеих целей. Фон дер Ляйен упомянула предложение о так называемом "репарационном кредите" для Украины, который предполагает использование доходов от замороженных российских активов. Москва неоднократно заявляла, что любые действия с её активами являются кражей и грозит асимметричным ответом в случае конфискации.Глава ЕК также сообщила, что Европа продолжает наращивать военную мобильность, интеграцию оборонных отраслей и общую готовность к отражению угроз, параллельно обучаясь вместе с украинскими силами.В то же время, как сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве, страны Европейского союза находятся в шаге от заключения соглашения о конфискации замороженных российских суверенных активов. Соответствующее решение может быть объявлено уже на этой или следующей неделе.По информации издания, речь идёт о возможном выделении Украине средств на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 133 миллиардам долларов США. Эти деньги планируется направить на поддержку Киева за счёт прибыли, полученной от замороженных активов.В понедельник офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что глава правительства обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Зеленским. В ходе разговоров стороны констатировали "прогресс" в отношении использования российских активов."Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено на этой или следующей неделе", — пишет The Times.Фронтовая сводкаСистемы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на вторник было перехвачено и уничтожено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Основной удар пришётся на юго-западные регионы страны. Наибольшее количество дронов — 49 — сбито над Белгородской областью. Ещё 22 цели уничтожены над территорией Республики Крым. Активность воздушных целей также была зафиксирована вдали от границы: 10 беспилотников сбиты над Рязанской областью, 4 над Нижегородской, 3 над Липецкой, 2 над Курской и по одному над Брянской и Тульской областями.По данным ведомства, атака велась и с морских направлений: восемь дронов перехвачено над акваторией Каспийского моря, что указывает на расширение географии ударов. Также цели уничтожались над Воронежской областью — 9, Ростовской областью — 5, Республикой Калмыкия — 5 и Краснодарским краем — 2.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении идут бои за опорные пункты и посадки севернее водохранилища. Российские подразделения продвигаются к населённому пункту Бересток. Под контроль взят посёлок Червоное. В Веролюбовке противник продолжает удерживать южные окраины.На Гуляйпольском направлении развернулось сражение непосредственно за город, линия фронта стабилизировалась по реке Гайчур. Украинские силы предпринимают контратаки в районе Доброполья. Активные боестолкновения также отмечены у населённых пунктов Герасимовка и Андреевка.На Купянском направлении основные усилия сторон сосредоточены в районе Купянска-Узлового и восточнее реки Оскол. Продолжается одно из самых тяжёлых сражений — битва за Петропавловку, имеющую важное тактическое значение.На Северском направлении наступление развивается западнее Васюковки и Петровского. Идут бои в районах Свято-Покровского, Озерного и Платоновки. По данным сводки, большая часть Дибровы находится под контролем российских войск. В самом Северске подразделения продолжают планомерно продвигаться, зачищая город квартал за кварталом.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, ес, украина-ес, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво