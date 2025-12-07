https://ukraina.ru/20251207/shmat-pobolshe-ekspert-gosdumy-krasnov-o-tom-kak-chekhiya-zarabatyvaet-na-pomoschi-ukraine-1072458367.html

"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине

Прага официально признала, что получает доход от украинского кризиса, и эти цифры лишь подтверждают простую истину: поддержка Киева превратилась для европейских элит в выгодный бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101366/96/1013669625_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_000ed04a658818a2a765dcfddad0823a.jpg

Общие расходы Чехии на помощь Украине с 2022 года достигли 91,3 миллиардов крон (3,7 миллиарда евро), заявил 27 ноября сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала. При этом он отметил, что оценка доходов, которые Чехия получила благодаря украинцам, выше и составляет в общей сложности 104 миллиарда крон (4,3 миллиарда евро).Комментируя цифры, озвученные чешским премьером, Краснов подтвердил свой тезис. "Это заявление лишний раз подтверждает мой тезис о том, что все ястребы и тигры остаются таковыми лишь потому, что это им выгодно", — заявил эксперт.Он пояснил механизм на старой шутке. "Напомню старую байку про килограммовый кусок сала, который передавали друг другу десять человек: килограмм остался килограммом, но руки-то у всех сделались жирными. Ну, а на поддержке Украины и шмат побольше", — сказал историк.По его словам, суть процесса проста. "Это называется "зарабатывать на трафике". Прибыль могут принести любые потоки – будь то кровавые деньги на оружие или просто трансферты Евросоюза на помощь беженцам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.

