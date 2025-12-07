"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине - 07.12.2025 Украина.ру
"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине
"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине - 07.12.2025 Украина.ру
"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине
Прага официально признала, что получает доход от украинского кризиса, и эти цифры лишь подтверждают простую истину: поддержка Киева превратилась для европейских элит в выгодный бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
2025-12-07T05:45
2025-12-07T05:45
Общие расходы Чехии на помощь Украине с 2022 года достигли 91,3 миллиардов крон (3,7 миллиарда евро), заявил 27 ноября сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала. При этом он отметил, что оценка доходов, которые Чехия получила благодаря украинцам, выше и составляет в общей сложности 104 миллиарда крон (4,3 миллиарда евро).Комментируя цифры, озвученные чешским премьером, Краснов подтвердил свой тезис. "Это заявление лишний раз подтверждает мой тезис о том, что все ястребы и тигры остаются таковыми лишь потому, что это им выгодно", — заявил эксперт.Он пояснил механизм на старой шутке. "Напомню старую байку про килограммовый кусок сала, который передавали друг другу десять человек: килограмм остался килограммом, но руки-то у всех сделались жирными. Ну, а на поддержке Украины и шмат побольше", — сказал историк.По его словам, суть процесса проста. "Это называется "зарабатывать на трафике". Прибыль могут принести любые потоки – будь то кровавые деньги на оружие или просто трансферты Евросоюза на помощь беженцам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине

05:45 07.12.2025
 
Прага официально признала, что получает доход от украинского кризиса, и эти цифры лишь подтверждают простую истину: поддержка Киева превратилась для европейских элит в выгодный бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
Общие расходы Чехии на помощь Украине с 2022 года достигли 91,3 миллиардов крон (3,7 миллиарда евро), заявил 27 ноября сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала. При этом он отметил, что оценка доходов, которые Чехия получила благодаря украинцам, выше и составляет в общей сложности 104 миллиарда крон (4,3 миллиарда евро).
Комментируя цифры, озвученные чешским премьером, Краснов подтвердил свой тезис. "Это заявление лишний раз подтверждает мой тезис о том, что все ястребы и тигры остаются таковыми лишь потому, что это им выгодно", — заявил эксперт.
Он пояснил механизм на старой шутке. "Напомню старую байку про килограммовый кусок сала, который передавали друг другу десять человек: килограмм остался килограммом, но руки-то у всех сделались жирными. Ну, а на поддержке Украины и шмат побольше", — сказал историк.
По его словам, суть процесса проста. "Это называется "зарабатывать на трафике". Прибыль могут принести любые потоки – будь то кровавые деньги на оружие или просто трансферты Евросоюза на помощь беженцам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
