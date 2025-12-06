https://ukraina.ru/20251206/chem-bolshe--tem-luchshe-ischenko-nazval-prichinu-po-kotoroy-es-ne-poydet-na-deportatsii-ukraintsev-1072518299.html

"Чем больше – тем лучше": Ищенко назвал причину, по которой ЕС не пойдет на депортации украинцев

"Чем больше – тем лучше": Ищенко назвал причину, по которой ЕС не пойдет на депортации украинцев

Европейские политики зависят от голосов мигрантских сообществ, что делает невозможным их массовую депортацию. Законодательные ограничения используются избирательно, лишь когда это соответствует интересам правящего класса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о возможном бунте коренного населения ЕС против содержания украинских беженцев, эксперт указал на парадоксальную зависимость самой власти от мигрантов. "Нынешние европейские политики приходят к власти на голосах мигрантов. Чем больше мигрантов – тем лучше", — заявил Ищенко.Он провел резкое сравнение в подходах европейских элит к разным вопросам. "Когда надо послать на Украину оружие и воевать с Россией, конституция им не мешает. А когда надо бороться с мигрантами – конституция мешает", — констатировал обозреватель.Исходя из этого анализа, Ищенко дал свой прогноз. "Поэтому они не пойдут по пути ускоренных процедур", — уверен он. По его словам, действия властей будут чисто имитационными. "Понятно, что они будут что-то урезать. Но это будет происходить так же, как раньше. Сначала они громко кричат: "Мы сейчас все решим", потом делают что-то на миллиметр, а потом опять кричат: "Посмотрите, сколько мы всего сделали"", — описал эксперт привычную тактику."Не начнется в Европе у украинцев такая страшная жизнь, что они побегут домой и начнут воевать с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и перспективах зимней кампании — в материале "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.

