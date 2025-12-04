"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева - 04.12.2025 Украина.ру
"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева
Переговорные позиции нынешнего руководства Украины значительно ухудшились. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп
2025-12-04T09:20
Условия для урегулирования конфликта на Украине для руководства постсоветской республики сейчас значительно хуже, отметил Трамп. Как сообщает "Коммерсант", президент США напомнил, что ранее указывал Владимиру Зеленскому на отсутствие у киевских политиков сильных аргументов и с тех пор для них ситуация не улучшилась."Когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал, что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться",— сказал господин Трамп.Он добавил, что Зеленский, вопреки его совету, решил тогда не идти на "сделку", и теперь "многие вещи" сложились против Украины.Об отсутствии у Зеленского "карт в рукаве" для успешных переговоров с Россией президент США говорил в феврале. Тогда он сказал, что Зеленский показал себя в прошлом "плохим переговорщиком".Впоследствии Трамп неоднократно прибегал к образному сравнению политического процесса с карточной игрой. В конце- ноября - начале декабря он активизировал переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы. Делегация США провела 2 декабря в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого она отказалась от запланированной на 3 декабря встречи в Брюсселе с Зеленским и вылетела в Вашингтон.
"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева

09:20 04.12.2025
 
Переговорные позиции нынешнего руководства Украины значительно ухудшились. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп
Условия для урегулирования конфликта на Украине для руководства постсоветской республики сейчас значительно хуже, отметил Трамп. Как сообщает "Коммерсант", президент США напомнил, что ранее указывал Владимиру Зеленскому на отсутствие у киевских политиков сильных аргументов и с тех пор для них ситуация не улучшилась.
"Когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал, что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться",— сказал господин Трамп.
Он добавил, что Зеленский, вопреки его совету, решил тогда не идти на "сделку", и теперь "многие вещи" сложились против Украины.
Об отсутствии у Зеленского "карт в рукаве" для успешных переговоров с Россией президент США говорил в феврале. Тогда он сказал, что Зеленский показал себя в прошлом "плохим переговорщиком".
Впоследствии Трамп неоднократно прибегал к образному сравнению политического процесса с карточной игрой. В конце- ноября - начале декабря он активизировал переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы.
Делегация США провела 2 декабря в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого она отказалась от запланированной на 3 декабря встречи в Брюсселе с Зеленским и вылетела в Вашингтон.
Подробности в публикации Трамп прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
