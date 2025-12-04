https://ukraina.ru/20251204/vot-togda-i-nuzhno-bylo-dogovarivatsya-tramp-ukazal-na-slabost-pozitsii-kieva--1072611512.html

"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева

"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева - 04.12.2025 Украина.ру

"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева

Переговорные позиции нынешнего руководства Украины значительно ухудшились. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп

2025-12-04T09:20

2025-12-04T09:20

2025-12-04T09:20

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

украина.ру

владимир зеленский

владимир путин

переговоры по украине 2025

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e00ab496a8e9ee7a5a02f2f9907a3932.jpg

Условия для урегулирования конфликта на Украине для руководства постсоветской республики сейчас значительно хуже, отметил Трамп. Как сообщает "Коммерсант", президент США напомнил, что ранее указывал Владимиру Зеленскому на отсутствие у киевских политиков сильных аргументов и с тех пор для них ситуация не улучшилась."Когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал, что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться",— сказал господин Трамп.Он добавил, что Зеленский, вопреки его совету, решил тогда не идти на "сделку", и теперь "многие вещи" сложились против Украины.Об отсутствии у Зеленского "карт в рукаве" для успешных переговоров с Россией президент США говорил в феврале. Тогда он сказал, что Зеленский показал себя в прошлом "плохим переговорщиком".Впоследствии Трамп неоднократно прибегал к образному сравнению политического процесса с карточной игрой. В конце- ноября - начале декабря он активизировал переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы. Делегация США провела 2 декабря в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого она отказалась от запланированной на 3 декабря встречи в Брюсселе с Зеленским и вылетела в Вашингтон. Подробности в публикации Трамп прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом и КушнеромВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, владимир путин, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, чем закончились переговоры, сво, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство