https://ukraina.ru/20251204/nagadit-pered-ukhodom-ukraina-lishila-russkiy-yazyk-evropeyskoy-zaschity-1072607603.html

Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты

Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты - 04.12.2025 Украина.ру

Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты

Украинский парламент показательно лишил русский язык в стране последней формальной защиты. ВР исключила русский язык из Европейской хартии языков, тем самым отобрав у него европейский, юридически гарантированный статус.

2025-12-04T06:25

2025-12-04T06:25

2025-12-04T06:25

эксклюзив

украина

киев

европа

владимир зеленский

трамп и зеленский

михаил булгаков

батькивщина

опзж

"голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934589_27:213:885:695_1920x0_80_0_0_3e2bd6706003ed86f2f71dd60c7a1463.jpg

При этом действие Хартии сохранено для всех других языков, очень "популярных" на Украине: урумский, румейский, ромский, гагаузский, немецкий, болгарский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш. Ну насчет последнего никто и не сомневался - язык соплеменников Зеленского, безусловно, важнее языка Пушкина и Булгакова. Но вот найти на Украине людей, свободно болтающих на урумском, наверняка, будет непросто. Тем не менее, депутаты лишили прав большую часть населения Украины, фактически объявив русскоязычных граждан вне закона и Конституции. Голоса в поддержку уничтожения русского языка на Украине дали все "слуги народа" ( за исключением одного нардепа) - 182 парламентария. Но у них не получилось бы протащить эту норму без партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", бывшей ОПЗЖ и Юрия Бойко, порошенковской "Евросолидарности" и "Голоса" Сороса. Выходит, что оппоненты Зеленского, которые критикуют просроченного президента и его команду за коррупцию, по ключевым вопросам выступают заодно с "Голобородько". Точнее, с его европейскими кураторами, с подачи которых и была организована языковая ответка вчерашним кремлевским переговорам Владимира Путина и спецпредставителей Трампа. Как известно, переговоры были засекречены, за стол не позвали ни Киев, ни Европу. Более того, Уиткофф и Кушнер проигнорировали встречу с Зеленским после завершения диалога с российской стороной, и пролетели мимо Брюсселя где их ждал глава киевского режима и его европейские союзники. То есть, дали понять, что в разговоры старших малышам вмешиваться негоже. Да и не будут взрослые люди доверять тайны переговоров "малолеткам"… Эти сигналы были считаны европейскими ястребами и Киеву дали команду нанести по России языковый удар. Не секрет ведь, что защита русскоязычных граждан Украины и статус государственного языка для русского являются ключевыми пунктами мирного плана, от которых РФ оказываться не собирается. Вот и решили в Киеве "назло кондуктору выйти из трамвая" и вычеркнули русский из Европейской языковой хартии. Решение по языку в этом контексте выглядит как попытка показать независимость и подчеркнуть, что Киев не будет обсуждать требования Москвы, включая статус русского языка.Примечательно, что Европа даже не пискнула, что лишний раз подтверждает- с ЕС план срыва мирных переговоров был согласован. Документ приняли очень поспешно, по максимально упрощённой процедуре: без дебатов и обсуждений. Причем, сразу в первом и втором чтении, и сразу направили на подпись Зеленскому. Так действует парламент, когда задача стоит не обсуждать, а показать политическую волю. Или политическую дулю. При этом очевидно, что как 9дни Верховной Рады (все же, наверное недели) , как и президентства Зеленского - сочтены. Но украинский парламент с его мягко говоря странным составом депутатов, в свое время собранные чуть ли не объявлениям на заборе, был бы не украинским парламентом , если бы напоследоу не сделал какой-то гадости своим приемникам. И вот в этой традиции, нагадить перед уходом, находится и это поспешно принятое решение о языковом геноциде.Для внутренней аудитории это демонстрация "единства", для внешней - сигнал, что любые дискуссии о расширении прав русскоязычных граждан Киевом будут пресекаться. При этом игнорируется простая истина - большинство сограждан, то есть избирателей этой "страны 404" - говорят и думают на том самом языке, на котором их избранники им говорить запрещают... Надо также заметить что аккурат к этому документу сверстали и повестку "защиты украинской мовы", поддержанную языковым омбудсменом Ивановской и самыми ретивыми шпрехенфюрерами. На сцену выпустили хмельницкую блогершу Катерину Мандзюк, которая ранее призывала избивать тех детей на площадках, которые говорят на русском, и призналась что ее собственные детишки именно так и поступают. Против блогерши даже открыли уголовное дело по 161 статье УК- за разжигание розни. Однако, дальше этого дело не пошло, и теперь косоглазая хмельничанка продолжает хайповать на языковой теме и заявляет, что "съела русскоязычных детей, 3 ребенка". Блогерша это посчитала забавным, и ей поддакивали сотни тысяч ее подписчиков. А за учительницу английского из Белой Церкви, которая издевалась над трехлетней девочкой-переселенкой, заступилась аж сама языковый омбудсмен. Напомним, что невменяемая "мовнючка" в детском саду насмехалась над малышкой из восточного региона Украины, называя ее "девочкой ВПО” и призывая других дошколят обучить ее правильному языку. Кроме того, оголтелая мамаша потребовала от руководства детсада перевоспитать переселенку, из-за которой ее украиноязычный сын начал приносить в патриотичный дом русские слова. Однако, вместо того, чтобы защитить права ребенка, Елена Ивановская вступилась за разжигательницу и осудила попытки дискредитировать и унижать граждан, которые глотку порвут за мову. Видимо, вскоре дело дойдет и до измерения черепов "зросийщиных" украинцев - по методике одного европейского политика, самоубившегося более 80 лет назад в своем берлинском бункере.В общем, все эти языковые выбрыки, как и вымарывание русского языка из Европейской Хартии направлены на то, чтобы показать: украинцы против "зросийщенных" и никогда не допустят государственного признания "языка агрессора". И плевать на то, что широкую общественность представляют блогерка из Хмельницка и писательница Ницой, травящая Булгакова. Кстати, весьма интересно почему мовные активисты, языковый уполномоченный, и депутаты Рады не задают вопрос: а почему на "пленках Миндича" вся украинская элита во главе с Зеленским общается только на "ворожей мове", вместо калиново-соловьиной? Ответ лежит на поверхности. С точки зрения массовой психологии, украинская политика языка давно превратилась в инструмент мобилизации сторонников, конструирования символических границ ("свой — чужой"). C другой стороны, демонстративная защита якобы притесняемого украинского языка и публичное изгнание русского из всех сфер общественной жизни - это инструмент, который служит цели максимального затягивания войны, выгодной и Зеленскому и украинским олигархам и внешним кураторам Украины. Недаром же, как сказано выше, Европа такой подход одобряет и закрывает глаза на любые нарушения европейских же законов - лишь бы это было против России и русскоязычных. То есть, киевский режим, способствующий принятию подобных законодательных инициатив, откровенно отметает любые возможности мирного урегулирования. А вся риторика вокруг языка становится частью стратегии затягивания конфликта: чем больше сокращаются права русскоязычных на Украине, тем дальше любые формальные переговоры.

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, европа, владимир зеленский, трамп и зеленский, михаил булгаков, батькивщина, опзж, "голос"