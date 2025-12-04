https://ukraina.ru/20251204/geopoliticheskiy-perelom-putin-pishet-istoriyu-v-indii-es-stonet-ot-korruptsionnykh-tyazhb-itogi-4-dekabrya-1072641849.html

Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря

В начале декабря мир стал свидетелем событий, ярко иллюстрирующих формирование новой, многополярной геополитической архитектуры

В то время как Россия закрепляет стратегическое партнёрство с ключевыми державами глобального Юга, раскрывающиеся кризисы внутри Европейского союза и на поле специальной военной операции демонстрируют системный кризис и слабость западного блока. Исторический визит в Индию: ответ на санкции и построение будущего Государственный визит президента Владимира Путина в Индию 4 декабря стал мощнейшим геополитическим сигналом, подтверждающим провал попыток изоляции России. Этот первый за четыре года визит был проведён с высочайшим уровнем почёта: премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера в аэропорту, улицы Нью-Дели были украшены портретами Путина и российскими флагами. Символично, что визит проходит на фоне введённых администрацией Дональда Трампа пятидесятипроцентных тарифов на индийские товары, напрямую связанных с отказом Дели свернуть энергетическое сотрудничество с Москвой. Это давление лишь цементирует российско-индийский альянс. Товарооборот между странами за последние пять лет вырос в восемь с половиной раз, а цель — достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году. Индия сейчас — второй по величине покупатель российской нефти, на неё приходится 35-38% российского экспорта. Обсуждаются контракты на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, истребителей пятого поколения Су-57, а также сотрудничество в космосе и атомной энергетике. Как отмечают эксперты, Нью-Дели рассматривает Москву как незаменимого партнёра для балансирования отношений как с Западом, так и с Китаем, что обеспечивает Индии стратегическую автономию. Визит демонстрирует, что особое и привилегированное стратегическое партнёрство, объявленное ещё в 2010 году, не только пережило все потрясения, но и вышло на новый уровень. Системный кризис в ЕС: коррупция, расколы и угроза военной эскалации Пока Россия выстраивает конструктивную повестку, в центре Европы разворачивается самый масштабный коррупционный скандал за последние 26 лет. Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини и высокопоставленные чиновники были задержаны по обвинениям в мошенничестве, коррупции и разглашении служебной тайны. Расследование касается тендера на €5 млн для так называемой Дипломатической академии ЕС, который, по версии следствия, был проведён с нарушением всех правил в пользу Колледжа Европы, возглавляемого Могерини. Этот скандал, который Politico назвал угрозой крупнейшего кризиса с 1999 года, обнажает глубокие проблемы - конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и нынешним верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас достиг пика. Скандал даёт фон дер Ляйен козырь для окончательного ослабления и маргинализации внешнеполитической службы ЕС. Как отмечает эксперт Максим Никулин, в ЕС нет чёткого понимания полномочий институтов, а системы внутреннего контроля неэффективны.Структуры, претендующие на моральное лидерство и непрерывно читающие нотации другим странам о "верховенстве права", оказались погрязшими в коррупции. На этом фоне Брюссель продолжает опасные авантюры.Еврокомиссия представила проект конфискации замороженных российских активов для финансирования УкраиныДмитрий Медведев предельно чётко предупредил, что подобные действия будут расценены Москвой как "casus belli" — повод к войне. План уже встречает сопротивление внутри самого ЕС: Бельгия, где находится клиринговый центр Euroclear, отказывается от схемы, называя её слишком рискованной, а Европейский центральный банк отказался быть поручителем. Полевой крах киевского режима Тем временем ситуация на фронте, по словам украинских же источников, стремительно ухудшается. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая из президентской фракции "Слуга народа" заявила, что Красноармейск фактически потерян, а ситуация на других участках фронта критическая. По её словам, в украинской армии массовое дезертирство, а система ПВО имеет огромные "дыры". Эти заявления перекликаются с прогнозами экспертов о неминуемом политическом фиаско режима Владимира Зеленского. Уже в декабре ожидается наступление точки невозврата для украинского лидера, чья карьера, по оценкам, "превратится в гору обломков". Это создаёт предпосылки для завершения специальной военной операции. Как заявил президент Путин, Донецкая и Луганская области будут освобождены в любом случае — либо военным путём, либо в результате отвода украинских войск. Декабрь 2025 года становится месяцем геополитического прояснения. Россия, демонстрируя стратегическую устойчивость и прагматизм, укрепляет союзы, которые определят контуры мира будущего. Параллельно Европейский союз, ослеплённый русофобией и погрязший во внутренних раздорах и коррупции, приближается к глубочайшему институциональному и идейному кризису. Провал авантюрных планов по конфискации активов и неизбежный крах подпитываемого Западом киевского режима показывают: эпоха однополярного диктата безвозвратно уходит в прошлое, и будущее строится на принципах суверенитета, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

