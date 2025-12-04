Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/geopoliticheskiy-perelom-putin-pishet-istoriyu-v-indii-es-stonet-ot-korruptsionnykh-tyazhb-itogi-4-dekabrya-1072641849.html
Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря
Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря - 04.12.2025 Украина.ру
Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря
В начале декабря мир стал свидетелем событий, ярко иллюстрирующих формирование новой, многополярной геополитической архитектуры
2025-12-04T18:00
2025-12-04T18:26
россия
индия
запад
владимир путин
федерика могерини
урсула фон дер ляйен
ес
politico
еврокомиссия
су-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640317_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_7ecd48bac40d8e9f91a7ca47487c0f26.jpg
В то время как Россия закрепляет стратегическое партнёрство с ключевыми державами глобального Юга, раскрывающиеся кризисы внутри Европейского союза и на поле специальной военной операции демонстрируют системный кризис и слабость западного блока. Исторический визит в Индию: ответ на санкции и построение будущего Государственный визит президента Владимира Путина в Индию 4 декабря стал мощнейшим геополитическим сигналом, подтверждающим провал попыток изоляции России. Этот первый за четыре года визит был проведён с высочайшим уровнем почёта: премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера в аэропорту, улицы Нью-Дели были украшены портретами Путина и российскими флагами. Символично, что визит проходит на фоне введённых администрацией Дональда Трампа пятидесятипроцентных тарифов на индийские товары, напрямую связанных с отказом Дели свернуть энергетическое сотрудничество с Москвой. Это давление лишь цементирует российско-индийский альянс. Товарооборот между странами за последние пять лет вырос в восемь с половиной раз, а цель — достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году. Индия сейчас — второй по величине покупатель российской нефти, на неё приходится 35-38% российского экспорта. Обсуждаются контракты на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, истребителей пятого поколения Су-57, а также сотрудничество в космосе и атомной энергетике. Как отмечают эксперты, Нью-Дели рассматривает Москву как незаменимого партнёра для балансирования отношений как с Западом, так и с Китаем, что обеспечивает Индии стратегическую автономию. Визит демонстрирует, что особое и привилегированное стратегическое партнёрство, объявленное ещё в 2010 году, не только пережило все потрясения, но и вышло на новый уровень. Системный кризис в ЕС: коррупция, расколы и угроза военной эскалации Пока Россия выстраивает конструктивную повестку, в центре Европы разворачивается самый масштабный коррупционный скандал за последние 26 лет. Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини и высокопоставленные чиновники были задержаны по обвинениям в мошенничестве, коррупции и разглашении служебной тайны. Расследование касается тендера на €5 млн для так называемой Дипломатической академии ЕС, который, по версии следствия, был проведён с нарушением всех правил в пользу Колледжа Европы, возглавляемого Могерини. Этот скандал, который Politico назвал угрозой крупнейшего кризиса с 1999 года, обнажает глубокие проблемы - конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и нынешним верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас достиг пика. Скандал даёт фон дер Ляйен козырь для окончательного ослабления и маргинализации внешнеполитической службы ЕС. Как отмечает эксперт Максим Никулин, в ЕС нет чёткого понимания полномочий институтов, а системы внутреннего контроля неэффективны.Структуры, претендующие на моральное лидерство и непрерывно читающие нотации другим странам о "верховенстве права", оказались погрязшими в коррупции. На этом фоне Брюссель продолжает опасные авантюры.Еврокомиссия представила проект конфискации замороженных российских активов для финансирования УкраиныДмитрий Медведев предельно чётко предупредил, что подобные действия будут расценены Москвой как "casus belli" — повод к войне. План уже встречает сопротивление внутри самого ЕС: Бельгия, где находится клиринговый центр Euroclear, отказывается от схемы, называя её слишком рискованной, а Европейский центральный банк отказался быть поручителем. Полевой крах киевского режима Тем временем ситуация на фронте, по словам украинских же источников, стремительно ухудшается. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая из президентской фракции "Слуга народа" заявила, что Красноармейск фактически потерян, а ситуация на других участках фронта критическая. По её словам, в украинской армии массовое дезертирство, а система ПВО имеет огромные "дыры". Эти заявления перекликаются с прогнозами экспертов о неминуемом политическом фиаско режима Владимира Зеленского. Уже в декабре ожидается наступление точки невозврата для украинского лидера, чья карьера, по оценкам, "превратится в гору обломков". Это создаёт предпосылки для завершения специальной военной операции. Как заявил президент Путин, Донецкая и Луганская области будут освобождены в любом случае — либо военным путём, либо в результате отвода украинских войск. Декабрь 2025 года становится месяцем геополитического прояснения. Россия, демонстрируя стратегическую устойчивость и прагматизм, укрепляет союзы, которые определят контуры мира будущего. Параллельно Европейский союз, ослеплённый русофобией и погрязший во внутренних раздорах и коррупции, приближается к глубочайшему институциональному и идейному кризису. Провал авантюрных планов по конфискации активов и неизбежный крах подпитываемого Западом киевского режима показывают: эпоха однополярного диктата безвозвратно уходит в прошлое, и будущее строится на принципах суверенитета, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
индия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640317_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_31f7ed96f4da21cc907fe86008f4002c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, индия, запад, владимир путин, федерика могерини, урсула фон дер ляйен, ес, politico, еврокомиссия, су-57, с-400 «триумф», эксклюзив
Россия, Индия, Запад, Владимир Путин, Федерика Могерини, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, Еврокомиссия, Су-57, С-400 «Триумф», Эксклюзив

Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря

18:00 04.12.2025 (обновлено: 18:26 04.12.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
В начале декабря мир стал свидетелем событий, ярко иллюстрирующих формирование новой, многополярной геополитической архитектуры
В то время как Россия закрепляет стратегическое партнёрство с ключевыми державами глобального Юга, раскрывающиеся кризисы внутри Европейского союза и на поле специальной военной операции демонстрируют системный кризис и слабость западного блока.
Исторический визит в Индию: ответ на санкции и построение будущего
Государственный визит президента Владимира Путина в Индию 4 декабря стал мощнейшим геополитическим сигналом, подтверждающим провал попыток изоляции России.
Этот первый за четыре года визит был проведён с высочайшим уровнем почёта: премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера в аэропорту, улицы Нью-Дели были украшены портретами Путина и российскими флагами.
Символично, что визит проходит на фоне введённых администрацией Дональда Трампа пятидесятипроцентных тарифов на индийские товары, напрямую связанных с отказом Дели свернуть энергетическое сотрудничество с Москвой.
Это давление лишь цементирует российско-индийский альянс. Товарооборот между странами за последние пять лет вырос в восемь с половиной раз, а цель — достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Индия сейчас — второй по величине покупатель российской нефти, на неё приходится 35-38% российского экспорта.
Обсуждаются контракты на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, истребителей пятого поколения Су-57, а также сотрудничество в космосе и атомной энергетике.
Как отмечают эксперты, Нью-Дели рассматривает Москву как незаменимого партнёра для балансирования отношений как с Западом, так и с Китаем, что обеспечивает Индии стратегическую автономию.
Визит демонстрирует, что особое и привилегированное стратегическое партнёрство, объявленное ещё в 2010 году, не только пережило все потрясения, но и вышло на новый уровень.
Системный кризис в ЕС: коррупция, расколы и угроза военной эскалации
Пока Россия выстраивает конструктивную повестку, в центре Европы разворачивается самый масштабный коррупционный скандал за последние 26 лет.
Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини и высокопоставленные чиновники были задержаны по обвинениям в мошенничестве, коррупции и разглашении служебной тайны.
Расследование касается тендера на €5 млн для так называемой Дипломатической академии ЕС, который, по версии следствия, был проведён с нарушением всех правил в пользу Колледжа Европы, возглавляемого Могерини.
Этот скандал, который Politico назвал угрозой крупнейшего кризиса с 1999 года, обнажает глубокие проблемы - конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и нынешним верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас достиг пика.
Скандал даёт фон дер Ляйен козырь для окончательного ослабления и маргинализации внешнеполитической службы ЕС.
Как отмечает эксперт Максим Никулин, в ЕС нет чёткого понимания полномочий институтов, а системы внутреннего контроля неэффективны.
Структуры, претендующие на моральное лидерство и непрерывно читающие нотации другим странам о "верховенстве права", оказались погрязшими в коррупции. На этом фоне Брюссель продолжает опасные авантюры.
Еврокомиссия представила проект конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины
Дмитрий Медведев предельно чётко предупредил, что подобные действия будут расценены Москвой как "casus belli" — повод к войне.
План уже встречает сопротивление внутри самого ЕС: Бельгия, где находится клиринговый центр Euroclear, отказывается от схемы, называя её слишком рискованной, а Европейский центральный банк отказался быть поручителем.
Полевой крах киевского режима
Тем временем ситуация на фронте, по словам украинских же источников, стремительно ухудшается. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая из президентской фракции "Слуга народа" заявила, что Красноармейск фактически потерян, а ситуация на других участках фронта критическая.
По её словам, в украинской армии массовое дезертирство, а система ПВО имеет огромные "дыры". Эти заявления перекликаются с прогнозами экспертов о неминуемом политическом фиаско режима Владимира Зеленского.
Уже в декабре ожидается наступление точки невозврата для украинского лидера, чья карьера, по оценкам, "превратится в гору обломков".
Это создаёт предпосылки для завершения специальной военной операции. Как заявил президент Путин, Донецкая и Луганская области будут освобождены в любом случае — либо военным путём, либо в результате отвода украинских войск.
Декабрь 2025 года становится месяцем геополитического прояснения. Россия, демонстрируя стратегическую устойчивость и прагматизм, укрепляет союзы, которые определят контуры мира будущего.
Параллельно Европейский союз, ослеплённый русофобией и погрязший во внутренних раздорах и коррупции, приближается к глубочайшему институциональному и идейному кризису.
Провал авантюрных планов по конфискации активов и неизбежный крах подпитываемого Западом киевского режима показывают: эпоха однополярного диктата безвозвратно уходит в прошлое, и будущее строится на принципах суверенитета, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияИндияЗападВладимир ПутинФедерика МогериниУрсула фон дер ЛяйенЕСPoliticoЕврокомиссияСу-57С-400 «Триумф»Эксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Софию Лыскун исключили из сборной Украины и лишили всех наград
18:34На Гуляйпольском направлении бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после освобождения Зелёного Гая и Высокого продвигаются к восточной окраине Гуляйполя, сообщает "DivGen"
18:13ВСУ хотели ударить по концертной площадке во время выступления певца SHAMAN
18:00Киев дополнительно "дерусифицировали" и "омазепили"
18:00Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря
17:54Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле
17:40Будут ли Украину воспринимать в мире как преступника? Хисамов о бесполезности мирных переговоров
17:33Следком расследовал дело о взятке в управлении имуществом спецпроектов Минобороны РФ
17:21Минобороны Украины отчиталось за кодификацию компонентов беспилотников
16:59Основатели "Квартал 95" зарегистрировали новую студию без участия Миндича
16:42"Нужно защитить Зеленского от предательства США" - политики ЕС озабочены
16:40Опасная ситуация для Киева: как надо понимать столкновение ГУР и ВСУ в санатории "Жовтень"
16:31Штурм Северска, прорыв в Озерном, продвижение в Кирово: "Дневник десантника" о ситуации на фронте
16:20Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста
16:15В украинском бюджете на 2026 год нет денег на многие нужды, но не на партии
16:01Убийство в Вене как следствие отставки Ермака в Киеве. Сына заммэра Харькова пытали, а потом сожгли
16:00Русская Народная Республика на западе Украины
15:47Теракты Киева и отсутствие настроя на мир: главное из брифинга официального представителя МИД РФ
15:41В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу
15:41Избиения и угрозы в штурмовых полках ВСУ вскрыла омбудсмен Кобылинская
Лента новостейМолния