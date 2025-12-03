https://ukraina.ru/20251203/minus-ukraina-evropa-za-skobkami-reshayuschiy-golos-u-putina-uravnenie-mirnoy-formuly-trampa-1072587316.html

Минус Украина, Европа за скобками, решающий голос у Путина: уравнение мирной формулы Трампа

По какой формуле и в сотрудничестве с кем Соединённые Штаты намерены урегулировать украинский кризис

2025-12-03

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066623729_0:49:962:590_1920x0_80_0_0_6c6316790df774739f98f696bc47715a.jpg

Последнее слово – за Россией, это вынуждены признать даже противники мирной сделкиПосле того, как вообще стало известно о новой мирной инициативе американской администрации, пресса Соединённого Королевства запустила мощную медиакампанию, направленную на срыв даже малейшей возможности заключения какой-либо сделки по Украине.А теперь британская же газета The Daily Telegraph пишет: "Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущённые протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта. Европейские лидеры могут разрабатывать любые альтернативные планы мира, но единственный действительно важный голос — это голос Путина. Именно войска Путина неуклонно наступают на земле".Киев, даже получив помощь от Запада на сотни миллиардов долларов, не смог навязать России свои условия, Украина сталкивается с дефицитом бюджета в €50 млрд, Евросоюз пытается собрать для неё деньги, используя замороженные активы РФ (пока безуспешно из-за сопротивления Бельгии, в депозитации которой хранится основная сумма), но при этом не вводит тотальные антироссийские санкции, а администрация 47-го президента США Дональда Трампа с февраля прямо заявляет, что продолжать войну бессмысленно, добавляет автор статьи."Владимир Зеленский теряет доверие, деньги и людей. Европа выступает против мирного плана Путина, но не имеет собственного реалистичного альтернативного плана, а также у неё недостаточно денег или поставок оружия для поддержки продолжающейся войны Украины", - констатирует The Daily Telegraph.Сигнал от Путина чётче некудаЭта статья в британской газете вышла примерно в то же время, когда президент РФ Владимир Путин выступал с заявлением для прессы на форуме ВТБ "Россия зовёт!", пока спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер коротали вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым время в ожидании переговоров по украинскому урегулированию, прогуливаясь по Красной площади, любуясь новогодним убранством Москвы и отведывая посикунчики с крабом, лепёшки с сыром и множество других блюд русской кухни в ресторане неподалёку от Кремля.Российский лидер, по информации издания "Коммерсантъ", сам захотел пообщаться с журналистами. Ему было что сказать. Первое, о чём президент упомянул – Красноармейск (он же в украинской версии Покровск), освобождённый российскими войсками."Самое главное заключается в том, что, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтёт наиболее перспективными Генеральный штаб", - подчеркнул Путин.А если кто-то сомневается, что город перешёл под контроль ВС РФ, озвученное ранее предложение для иностранных журналистов, включая украинских, в силе – приезжайте и сами посмотрите, что вообще там происходит, отметил президент, пообещав всем представителям СМИ обеспечить безопасность и провести по всем кварталам Красноармейска, так же, как и Купянска, который ВС РФ тоже освободили.Журналисты поинтересовались у Путина, что, по его мнению, имел в виду глава киевского режима Владимира Зеленского, буквально днём ранее заявив, что ВСУ всё ещё в Купянске."Это его надо спросить. Потому что Купянск уже несколько недель находится фактически в наших руках. Полностью, целиком!.. Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще, такое впечатление, что они живут где-то на другой планете!" - заявил президент России.Чтобы больше никаких вопросов не оставалось, верховный главнокомандующий добавил, что российские войска контролируют целиком как правобережную часть Купянска, наибольшую, где находится центр города, так и левобережную часть.В контексте предстоящих переговоров с Уиткоффом и Кушнером Путин высказался о роли Европы в процессе урегулирования украинского кризиса."Европейцы не молчат. Они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял! Они сами отстранились. Второе — наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединённых Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров! Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают! Третье — у них нет мирной повестки, они же на стороне войны! И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчётливо видим, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чём их цель! Мы это отчётливо видим!" - заявил президент РФ.И в очередной раз повторил, что Россия не собирается воевать с Европой, но при этом подчеркнув, что "если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнёт, мы готовы прямо сейчас"."Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чём? Если Европа вдруг начнёт с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина! С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - заявил Путин.Если иначе европейцы не понимают, значит, разговаривать с ними нужно только так. Как и с Украиной.Если ВСУ продолжат атаки на морские суда с российскими грузами, то Москва готова пойти на самые решительные ответные меры."Отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Но это всё как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику", - предупредил Путин.Кому какую роль США отводят в урегулировании конфликтаБеседа российской и американских сторон в Кремле 2 декабря, несмотря на позднее время, продлилась около 5 часов, но этим уже никого не удивить. Только в первый раз Трамп недоумевал, как сам рассказывал, когда звонил узнать, завершилась ли встреча Уиткоффа с Путиным, но каждый час ему отвечали, что нет. О чём они так долго могут разговаривать, не мог понять хозяин Белого дома.Очень любопытные наблюдение сделал корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер: "Стив Уиткофф, сидящий напротив украинцев в Майами: небритый, неряшливый, серьёзный, избегает зрительного контакта и не улыбается. Стив Уиткофф, сидящий напротив Путина: улыбается во весь рот, чисто выбрит, внимателен. Он говорит, что совершил "прекрасную прогулку" по Москве, назвав её, по его словам, Путину, "великолепным городом".По завершении переговоров, как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, носивших совершенно закрытый, секретный характер, Уиткофф приехал в посольство США уже за полночь, судя по всему, чтобы незамедлительно доложить Трампу об итогах встречи по защищённому каналу связи во избежание возможных утечек информации.Ранее портал Axios писал, что из Москвы американская делегация отправится в Европу, где находится Зеленский, чтобы проинформировать о ходе консультаций его и европейских политиков. Однако из российской столицы борт взял курс прямо на Вашингтон. Как сообщил корреспондент издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу, встреча зятя и спецпосланника президента США с главой киевского режима должна была состояться в Брюсселе, но её отменили, и Зеленскому пришлось вернуться домой.Разговор с западными партнёрами от лица Украины в ближайшее время будут вести другие люди: секретарь СНБО Рустем Умеров, которому администрация Белого дома первому показала проект урегулирования конфликта, и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов 3 декабря в Брюсселе встречаются с советниками по нацбезопасности европейских лидеров, а затем отправятся в США на переговоры с командой Трампа по мирному плану, сообщил Зеленский.Комментарий о ходе переговорного процесса, не вдаваясь в детали, дал госсекретарь США Марко Рубио, которого, как утверждает британская газета The Times, считающегося более благосклонно расположенным к Киеву, от переговоров по урегулированию на Украине Уиткофф и Кушнер оттеснили. В интервью телеканалу Fox News глава Госдепартамента подчеркнул, что принимать решение об окончании войны - только Москве и Киеву."Нужно говорить с обеими сторонами. Есть люди, которые ведут себя нерационально: они считают, что нужно разговаривать только с Украиной и совсем не разговаривать с Россией. Но невозможно закончить войну между Россией и Украиной, не поговорив с Россией. <…> Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", - заявил Рубио.Европа, по его словам, не способна содействовать урегулированию украинского конфликта.На днях Рубио очень образно выразился: Россия должна стать частью мирного уравнения по Украине.Судя по действиям и заявлениям американских чиновников за последние дни, формула этого уравнения для США выглядит следующим образом: Европа вынесена за скобки (европейские деятели могут сколько угодно альтернативных планов написать и лоббировать интересы исключительно Киева – их наработки в основу сделки не лягут), минус Украина (нет, к мнению Банковой, Вашингтон прислушивается, но сейчас переговоры проходят в двустороннем формате РФ-США, и никакого "ничего об Украине без Украины"), а внимание к позиции России возведено в высшую степень.Читайте также интервью директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрия Суслова Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины

