Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"

Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"

Техническое усиление корпусов танкеров или размещение на судах морских ЧВК не является целесообразным решением. Вопрос защиты флота требует системного подхода на государственном и международном уровнях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg

Отвечая на вопрос о защите, эксперт заявил о бесполезности технических ухищрений. "Технически это нецелесообразно, да и вряд ли возможно создавать броневые пояса в районе ватерлинии. Танкеры сами по себе конструктивно крепки", — сказал Горбачев.Единственным эффективным решением он видит возрождение системы региональной безопасности вместе с Анкарой. "Что касается Черного моря, здесь вполне возможно сотрудничество России и Турции. В свое время турки еще до СВО заявляли о том, что Черное море надо поделить на сектора между Россией и Турцией", — пояснил Горбачев.По его мнению, это позволит восстановить контроль над акваторией. "При нормализации отношений вполне возможно было бы эту систему возвратить и никого в Черное море не пускать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

