Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора" - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/kapitan-1-ranga-gorbachev-o-zaschite-flota-chernoe-more-nado-podelit-na-sektora-1072595657.html
Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора" - 04.12.2025 Украина.ру
Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
Техническое усиление корпусов танкеров или размещение на судах морских ЧВК не является целесообразным решением. Вопрос защиты флота требует системного подхода на государственном и международном уровнях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2025-12-04T05:15
2025-12-04T05:15
новости
черное море
турция
россия
украина.ру
чвк
снг
флот
черноморский флот
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg
Отвечая на вопрос о защите, эксперт заявил о бесполезности технических ухищрений. "Технически это нецелесообразно, да и вряд ли возможно создавать броневые пояса в районе ватерлинии. Танкеры сами по себе конструктивно крепки", — сказал Горбачев.Единственным эффективным решением он видит возрождение системы региональной безопасности вместе с Анкарой. "Что касается Черного моря, здесь вполне возможно сотрудничество России и Турции. В свое время турки еще до СВО заявляли о том, что Черное море надо поделить на сектора между Россией и Турцией", — пояснил Горбачев.По его мнению, это позволит восстановить контроль над акваторией. "При нормализации отношений вполне возможно было бы эту систему возвратить и никого в Черное море не пускать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
черное море
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844110d8c84ec157ba191340b4e6464b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, турция, россия, украина.ру, чвк, снг, флот, черноморский флот, безопасность, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, главные новости, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Черное море, Турция, Россия, Украина.ру, ЧВК, СНГ, флот, Черноморский флот, безопасность, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"

05:15 04.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
Празднование Дня ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Техническое усиление корпусов танкеров или размещение на судах морских ЧВК не является целесообразным решением. Вопрос защиты флота требует системного подхода на государственном и международном уровнях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Отвечая на вопрос о защите, эксперт заявил о бесполезности технических ухищрений. "Технически это нецелесообразно, да и вряд ли возможно создавать броневые пояса в районе ватерлинии. Танкеры сами по себе конструктивно крепки", — сказал Горбачев.
Единственным эффективным решением он видит возрождение системы региональной безопасности вместе с Анкарой. "Что касается Черного моря, здесь вполне возможно сотрудничество России и Турции. В свое время турки еще до СВО заявляли о том, что Черное море надо поделить на сектора между Россией и Турцией", — пояснил Горбачев.
По его мнению, это позволит восстановить контроль над акваторией. "При нормализации отношений вполне возможно было бы эту систему возвратить и никого в Черное море не пускать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерное мореТурцияРоссияУкраина.руЧВКСНГфлотЧерноморский флотбезопасностьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияГлавные новостивойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Средства ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
06:00"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
05:55"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны
05:45"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины
05:30"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
05:00Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
04:45"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
04:15Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Лента новостейМолния