Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится - 01.12.2025
Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится
На наших глазах начинается очередной этап войны нового поколения со специфическим подходом к соблюдению норм международного права. Это даже пиратством не назовешь, потому что атаковать гражданские суда независимо от их статуса не позволительно никому. Термин "теневой флот" настолько размыт в правовом отношении, что я бы не стал его использовать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.В ночь на 29 ноября Украина атаковала танкеры у берегов Турции. Танкеры Kairos и Virat направлялись в Новороссийск. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Украинские СМИ заявили, что суда были атакованы морскими дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Подрыв танкеров был осуществлен в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. Утверждается, что оба танкера находятся под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки российской нефти.- Сергей Павлович, в недавнем интервью вы рассказывали, что стаи украинских безэкипажных катеров (БЭК) формируются у острова Змеиный в Черном море. Откуда мог быть нанесен удар по танкерам в этот раз?- Информация об этом инциденте скудна и порой противоречива. Надо отметить, что реакция международного сообщества на этот инцидент была вялой. И Россия должна была бы возвысить свой голос громче с учетом того, что речь идет о Черноморском бассейне. Удар был нанесен по всему международному судоходству с непредсказуемыми последствиями.Начну с того, что еще будучи молодым офицером, я решал задачи обеспечения советского судоходства в Персидском заливе во время ирано-иракской войны в составе экипажа одного из черноморских тральщиков. Находился там семь с половиной месяца в 1987 году и четыре с половиной месяца в 1988-м. При этом мы обеспечивали судоходство как советских танкеров, которые брали иракскую нефть в Кувейте и везли ее в Италию и Индонезию. Кроме того, мы сопровождали корабли главного инженерного управления Государственного комитета по экономическим связям, которые тоже работали в интересах Ирака. Члены экипажей кораблей награждались боевыми наградами. Моя первая награда, я тогда был капитан-лейтенантом, это медаль За боевые заслугиПомимо борьбы с минной опасностью, боевого траления, мы боролись с легкими силами иранцев, которые можно сравнить с современными БЭКами. Экипаж из двух трех человек на катере, который был сопоставим по размерам с БЭКом, был вооружен безоткатным орудием и легким стрелковым вооружением. Мы имели приказ уничтожать эти силы, если они первыми откроют огонь. И все советские суда, которые заходили в Персидский залив и уходили из него, сопровождались нашими боевыми кораблями, и никаких инцидентов не было. Хотя до этого советские и иностранные суда обстреливались. Сейчас, к сожалению, конвойной службы у нас в Черном море нет.И подобного рода действия должны быть. Конечно, с поправкой на то, что это 21 век, а не последняя четверть 20-го, с поправкой на то, что используются дроны. То, что происходило тогда, сопоставимо с теми задачами, которые нужно решать в Черном море сейчас. Тогда был широко распространен термин танкерная война, поэтому нужно обратиться к опыту тех лет.У Украины военно-морские силы отсутствуют в классическом понимании. У украинцев порядка 25 типов различных БЭКов, в том числе и полупогружные. Боевое управление, подсветка целей, переход из автономного режима в боевой осуществляется за счет средств связи, в том числе Starlink. Сложно определить, сколько поставлено БЭКов на Украину, потому что ежесуточно до 30 плавсредств заходят в украинские порты: Измаил, Килия, Вилков, Белгород-Днестровский, Одесса. Черноморск, Порт Южный. Пуски БЭКов с учетом их мореходности могут осуществляться от Очакова и до Дуная.Есть мнение, что значительная часть этих сил готовится в устье Дуная. Затем они перебрасываются к острову Змеиный, который находится в 30 километрах. После морские дроны выходят в районы неинтенсивного мореплавания, это центр Черного моря. Там они переходят в спящий режим, ожидая команды. Таким образом из БЭКов, в районе, где их трудно обнаружить, формируется "волчья стая".В этих БЭКах могут быть размещены ракетные комплексы ПВО вплоть до реактивных систем залпового огня. Проводились опыты по использованию торпедного оружия, хотя я сомневаюсь, что освоен такой широкий спектр вооружений. Самое главное, это взрывчатка, которой начинен катер.Мы научились с ними бороться, но это непросто, учитывая систему военно-морской деятельности, которая сложилась сейчас на просторах Черного моря, где боевые корабли, в том числе и других черноморских государств, Болгарии, Румынии, Турции находятся в прибрежных водах и не рискуют выходить куда-то на большие расстояния.- Каковы правовые последствия недавних атак на танкеры?- Эти последствия малопредсказуемы, в том числе и с экологической точки зрения. Киев уже заявлял, что готов действовать таким же образом и на Балтийском море, где ситуация гораздо сложнее для мореплавания. Это касается всех государств, которые выходят своими берегами к Балтике. Возможно применение подобного рода сил в Средиземном море. Меня удивляло, почему украинцы, когда наша группировка находилась в Сирии в порту Тартус и в восточном Средиземноморье, не применяли БЭКи с побережья Кипра, где находится военно-морская база Великобритании.И вот недавний случай, когда БЭКами был атакован турецкий танкер Mersin у Сенегала, который ранее заходил в порт Новороссийска. Таким образом на наших глазах начинается очередной этап войны нового поколения со специфическим подходом к соблюдению норм международного права.Это даже пиратством не назовешь, потому что атаковать гражданские суда независимо от их статуса не позволительно никому. Термин "теневой флот" настолько размыт в правовом отношении, что я бы не рекомендовал в наших СМИ оперировать этим словосочетанием. Для кого он "теневой"? Для нас это флот, который действует в соответствии с заключенными соглашениями.В противном случае получается, что в любом районе Мирового океана можно топить любые суда, которые посчитают лакомыми целями. Мореплавание в Черном море может быть полностью парализовано.Уже давно назрело время, когда использование любых беспилотников необходимо оговорить путем заключения международных договоров, которые должны быть сопоставимы с соглашениями, которые подписывались в отношении ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Технологии таковы, что ограничительных международном уровне не обойтись.- Как уже сейчас защитить наш танкерный флот? Провести дополнительное бронирование в районе ватерлинии, отправлять на каждом судне отряды морской ЧВК?- Технически это нецелесообразно, да и вряд ли возможно создавать броневые пояса в районе ватерлинии. Танкеры сами по себе конструктивно крепки. А с точки зрения боевого управления эти вопросы можно решать как национальном уровне, так и на международном. Что касается Черного моря, здесь вполне возможно сотрудничество России и Турции. В свое время турки еще до СВО заявляли о том, что Черное море надо поделить на сектора между Россией и Турцией. Флоты остальных государств не представляют из себя реальной силы.И турки, и мы придерживались такой позиции, что безопасность обеспечить мы сможем сами, с учетом специфики Черного моря (неглубокого и небольшого). В свое время существовали Объединенные военно-морские силы черноморской группы Black Sea Four. В Дивноморском в районе Геленджика находился международный пост управления, проводились ежегодные учения. В Black Sea Four входили только силы черноморских государств. При нормализации отношений вполне возможно было бы эту систему возвратить и никого в Черное море не пускать.Мы с турками можем договориться, поделив зоны ответственности на сектора. И приоритет должен быть отдан не ЧВК, а официальным структурам оборонных ведомств. В том числе и Министерству обороны, Военно-морскому флоту. В глобальном плане проект Украины должен быть окончательно закрыт. Лишив Украину выхода к морю, мы устраним военно-морскую угрозу на Черноморском театре.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится

19:30 01.12.2025
 
Денис Рудометов
На наших глазах начинается очередной этап войны нового поколения со специфическим подходом к соблюдению норм международного права. Это даже пиратством не назовешь, потому что атаковать гражданские суда независимо от их статуса не позволительно никому. Термин "теневой флот" настолько размыт в правовом отношении, что я бы не стал его использовать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
В ночь на 29 ноября Украина атаковала танкеры у берегов Турции. Танкеры Kairos и Virat направлялись в Новороссийск. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Украинские СМИ заявили, что суда были атакованы морскими дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Подрыв танкеров был осуществлен в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. Утверждается, что оба танкера находятся под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки российской нефти.
- Сергей Павлович, в недавнем интервью вы рассказывали, что стаи украинских безэкипажных катеров (БЭК) формируются у острова Змеиный в Черном море. Откуда мог быть нанесен удар по танкерам в этот раз?
- Информация об этом инциденте скудна и порой противоречива. Надо отметить, что реакция международного сообщества на этот инцидент была вялой. И Россия должна была бы возвысить свой голос громче с учетом того, что речь идет о Черноморском бассейне. Удар был нанесен по всему международному судоходству с непредсказуемыми последствиями.
Начну с того, что еще будучи молодым офицером, я решал задачи обеспечения советского судоходства в Персидском заливе во время ирано-иракской войны в составе экипажа одного из черноморских тральщиков. Находился там семь с половиной месяца в 1987 году и четыре с половиной месяца в 1988-м. При этом мы обеспечивали судоходство как советских танкеров, которые брали иракскую нефть в Кувейте и везли ее в Италию и Индонезию.
Кроме того, мы сопровождали корабли главного инженерного управления Государственного комитета по экономическим связям, которые тоже работали в интересах Ирака. Члены экипажей кораблей награждались боевыми наградами. Моя первая награда, я тогда был капитан-лейтенантом, это медаль За боевые заслуги
Помимо борьбы с минной опасностью, боевого траления, мы боролись с легкими силами иранцев, которые можно сравнить с современными БЭКами. Экипаж из двух трех человек на катере, который был сопоставим по размерам с БЭКом, был вооружен безоткатным орудием и легким стрелковым вооружением. Мы имели приказ уничтожать эти силы, если они первыми откроют огонь. И все советские суда, которые заходили в Персидский залив и уходили из него, сопровождались нашими боевыми кораблями, и никаких инцидентов не было. Хотя до этого советские и иностранные суда обстреливались. Сейчас, к сожалению, конвойной службы у нас в Черном море нет.
И подобного рода действия должны быть. Конечно, с поправкой на то, что это 21 век, а не последняя четверть 20-го, с поправкой на то, что используются дроны. То, что происходило тогда, сопоставимо с теми задачами, которые нужно решать в Черном море сейчас. Тогда был широко распространен термин танкерная война, поэтому нужно обратиться к опыту тех лет.
У Украины военно-морские силы отсутствуют в классическом понимании. У украинцев порядка 25 типов различных БЭКов, в том числе и полупогружные. Боевое управление, подсветка целей, переход из автономного режима в боевой осуществляется за счет средств связи, в том числе Starlink. Сложно определить, сколько поставлено БЭКов на Украину, потому что ежесуточно до 30 плавсредств заходят в украинские порты: Измаил, Килия, Вилков, Белгород-Днестровский, Одесса. Черноморск, Порт Южный. Пуски БЭКов с учетом их мореходности могут осуществляться от Очакова и до Дуная.
Есть мнение, что значительная часть этих сил готовится в устье Дуная. Затем они перебрасываются к острову Змеиный, который находится в 30 километрах. После морские дроны выходят в районы неинтенсивного мореплавания, это центр Черного моря. Там они переходят в спящий режим, ожидая команды. Таким образом из БЭКов, в районе, где их трудно обнаружить, формируется "волчья стая".
В этих БЭКах могут быть размещены ракетные комплексы ПВО вплоть до реактивных систем залпового огня. Проводились опыты по использованию торпедного оружия, хотя я сомневаюсь, что освоен такой широкий спектр вооружений. Самое главное, это взрывчатка, которой начинен катер.
Мы научились с ними бороться, но это непросто, учитывая систему военно-морской деятельности, которая сложилась сейчас на просторах Черного моря, где боевые корабли, в том числе и других черноморских государств, Болгарии, Румынии, Турции находятся в прибрежных водах и не рискуют выходить куда-то на большие расстояния.
- Каковы правовые последствия недавних атак на танкеры?
- Эти последствия малопредсказуемы, в том числе и с экологической точки зрения. Киев уже заявлял, что готов действовать таким же образом и на Балтийском море, где ситуация гораздо сложнее для мореплавания. Это касается всех государств, которые выходят своими берегами к Балтике. Возможно применение подобного рода сил в Средиземном море. Меня удивляло, почему украинцы, когда наша группировка находилась в Сирии в порту Тартус и в восточном Средиземноморье, не применяли БЭКи с побережья Кипра, где находится военно-морская база Великобритании.
И вот недавний случай, когда БЭКами был атакован турецкий танкер Mersin у Сенегала, который ранее заходил в порт Новороссийска. Таким образом на наших глазах начинается очередной этап войны нового поколения со специфическим подходом к соблюдению норм международного права.
Это даже пиратством не назовешь, потому что атаковать гражданские суда независимо от их статуса не позволительно никому. Термин "теневой флот" настолько размыт в правовом отношении, что я бы не рекомендовал в наших СМИ оперировать этим словосочетанием. Для кого он "теневой"? Для нас это флот, который действует в соответствии с заключенными соглашениями.
В противном случае получается, что в любом районе Мирового океана можно топить любые суда, которые посчитают лакомыми целями. Мореплавание в Черном море может быть полностью парализовано.
Уже давно назрело время, когда использование любых беспилотников необходимо оговорить путем заключения международных договоров, которые должны быть сопоставимы с соглашениями, которые подписывались в отношении ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Технологии таковы, что ограничительных международном уровне не обойтись.
- Как уже сейчас защитить наш танкерный флот? Провести дополнительное бронирование в районе ватерлинии, отправлять на каждом судне отряды морской ЧВК?
- Технически это нецелесообразно, да и вряд ли возможно создавать броневые пояса в районе ватерлинии. Танкеры сами по себе конструктивно крепки. А с точки зрения боевого управления эти вопросы можно решать как национальном уровне, так и на международном. Что касается Черного моря, здесь вполне возможно сотрудничество России и Турции. В свое время турки еще до СВО заявляли о том, что Черное море надо поделить на сектора между Россией и Турцией. Флоты остальных государств не представляют из себя реальной силы.
И турки, и мы придерживались такой позиции, что безопасность обеспечить мы сможем сами, с учетом специфики Черного моря (неглубокого и небольшого). В свое время существовали Объединенные военно-морские силы черноморской группы Black Sea Four. В Дивноморском в районе Геленджика находился международный пост управления, проводились ежегодные учения. В Black Sea Four входили только силы черноморских государств. При нормализации отношений вполне возможно было бы эту систему возвратить и никого в Черное море не пускать.
Мы с турками можем договориться, поделив зоны ответственности на сектора. И приоритет должен быть отдан не ЧВК, а официальным структурам оборонных ведомств. В том числе и Министерству обороны, Военно-морскому флоту. В глобальном плане проект Украины должен быть окончательно закрыт. Лишив Украину выхода к морю, мы устраним военно-морскую угрозу на Черноморском театре.
О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
