Что значит быть русским сегодня. Сложный ответ на непростые вопросы

Во время недавней поездки в Белоруссию случилось то, чего я не планировал. Я познакомился с несколькими людьми, которые после февраля 2022 года уехали из Прибалтики. Вернее, их оттуда выдавили.

2025-12-04T15:30

Разные люди. Разные судьбы. Кто-то работал инженером, кто-то врачом, кто-то преподавал в университете, имел юридическую практику. Разный возраст, разное образование, разные взгляды на жизнь. Но было в них нечто общее. Что-то, что уловить сложно, но невозможно не почувствовать мне, как человеку, который много лет прожил заграницей.Они все считали себя русскими. Не по паспорту — их паспорта отражение всей пестроты советской демографической картины. Они русские по ощущению. По мировоззрению. По тому, как они думают, что ценят, во что верят. По языку.Два года прошлись по нашим судьбам: 1991 и 2022. После этих встреч я долго не мог успокоиться, истории прибалтийцев засели занозой — характерный, если можно так сказать пример того, как из-за национальности не взяли в "семью цивилизованных европейцев" . За каждой такой судьбой стоят десятки тысяч других. Тех, кто остался. Тех, кто уехал. Тех, кто пытается понять, кто они такие в этом мире, который вдруг решил, что быть русским — это приговор, и вовсе не потому, что русских никогда не возьмут в Европу.Мы все родились в одной стране, многие из нас и не русские вовсе по рождению. Но после общения с прибалтийцами я понял: русскими становились и становятся. Или — русским можно перестать быть. Это выбор. Сознательный и жёсткий.Прибалтика. Как ломают людей, Один из моих новых знакомых — назовём его Андрей — прожил в Латвии почти пятьдесят лет. Родился там ещё в советское время, учился, работал, создал семью. Уехал только в прошлом году.Он рассказывал, как в конце восьмидесятых латышские политики клялись, что никакой дискриминации не будет. Дайнис Иванс, один из лидеров Народного фронта Латвии, говорил про равенство для всех жителей. Анатолий Горбунов, тогдашний председатель Верховного Совета ЛССР, обещал всем "полные права в соответствии с общепризнанными международными нормами". Люди верили. Андрей верил.А потом один из политиков — Андрей Пантелеев — прямо признал: всё это была сознательная ложь. Чтобы избежать кровопролития, просто обещали гражданство всем, хотя изначально планировали иначе.Сознательная ложь. Просто так, открытым текстом.В итоге сотни тысяч людей получили статус "негражданина". Alien's Passport — паспорт инопланетянина. Документ, который говорит: ты живёшь здесь, но ты не свой. Ты чужой. Я держал этот аусвайс в руках: трудно поверить, что в "просвещённой Европе" такое печатают и выдают людям, — такая современная версия наклейки "Оst" на пиджак, пусть и купленный на деньги, заработанные на стройке в Ирландии или, на худой конец, где-то в Польше.Ездить по Европе с ним можно, но нельзя голосовать. Нельзя избираться. Нельзя работать по множеству профессий — врачом, учителем, полицейским, нотариусом, юристом. Более восьмидесяти специальностей закрыты.Андрей до последнего держался. Но когда его дочь не смогла поступить на бюджет в университет из-за статуса, он понял: надо уезжать. Иначе его внуки будут людьми второго сорта.Уничтожение через образованиеДругая история — о женщине, которая тридцать лет работала учителем русского языка в Риге. Назовём её Ирина. Она видела, как менялась система образования. Постепенно, методично, год за годом.Сначала русские школы стали переводить на латышский язык преподавания. Потом начали закрывать под предлогом "оптимизации". Детей заставляли учить сложные предметы на языке, который они толком не знали.Ирина приводила данные международного исследования PIRLS-2021: каждый шестнадцатый четвероклассник в Латвии не умеет читать. Около трети старшеклассников не понимают смысла задаваемых вопросов.Она говорила жёстко: это конвейер по производству людей, которые не способны думать. Словарный запас латышского языка намного беднее русского. Когда ребёнок думает на бедном языке, он и мыслит бедно. Это не национализм — это факт.Русский язык, литература, советское кино дают инструмент для сложного мышления. Его уничтожают именно поэтому. Чтобы следующее поколение не могло задавать неудобные вопросы.Ирину уволили два года назад. Формально — сокращение штата. Реально — потому что она отказалась вести уроки литературы на латышском. Объясняла: как можно преподавать Достоевского на языке, в котором нет нужных слов для передачи смысла? Её не слушали. Впрочем, об этом мы ещё поговорим. Язык – отдельная тема для разговора.Памятники и памятьТретий человек — Михаил, инженер — рассказывал про снос памятников. Он жил в Даугавпилсе. В их районе стоял монумент советским воинам. Простой обелиск, ничего помпезного.Памятник снесли ночью. Приехали, оцепили, за несколько часов разобрали. Утром на месте монумента был пустырь.Михаил говорил: "Это были мои деды. Они освободили эту землю от фашистов. Половина не вернулась домой. И теперь местные власти стирают даже память о них. Как будто их вообще не было".Он пытался подать протест. Ему объяснили: памятники "советской оккупации" не имеют исторической ценности. Оккупации. Люди, которые умирали, чтобы остановить Гитлера, теперь там оккупанты.Переписывают историю открыто. Днём. Не стесняясь.Европа: конец ценностей, отмена культурыПрибалтика, как и Украина, — это полигон. С той лишь разницей, что там пока не испытывали оружие, а лишь обкатывали лживые информационные и сегрегационные технологии, которые потом распространяли по СНГ, а теперь и по всей Европе. И, конечно, именно оттуда, где проживает обработанное население, в 2030 году возможен удар по нам, по России. Это неизмышления, — почитайте недавние заявления чиновников ЕС.Любой законопослушный прибалт отдаст свой хутор для размещения взвода натовцев для удара по русским. Англосакс не отдаст свой дом-крепость, там другая культура, а латыш отдастЕвропа десятилетиями гордилась толерантностью. Права человека, свобода слова, недопустимость дискриминации в Европе (Азия, Африка, Латинская Америка не Европа, там можно). Красивые слова. Все их знали наизусть. Но когда дело дошло до русских, про эти слова забыли за один день.Концерты Чайковского отменяли. Пушкина убирали из программ. Достоевского объявляли нежелательным. Русская культура, которая столетиями была частью европейской цивилизации, вдруг стала токсичной. Сначала в Латвии. Теперь и в Европе.Один из моих новых знакомых рассказывал про своего друга-музыканта, который учился в Германии. Русский. Играл в оркестре. После февраля 2022 года его попросили уйти. Не выгнали — попросили. Объяснили: ситуация сложная, понимаете. Он понял. Уехал.Никакого суда. Никаких обвинений. Просто — ты русский, поэтому иди отсюда. Испытывали на Прибалтике, после 2022 года опыт начали переносить от Лос-Анджелеса, и Парижа, Сиднея и даже Токио. Правда из европ и америк пока не гонят, но с Чайковского уже не любят. А это уже тревожный звоночек."Не все виноваты, но все должны ответить"Появилась формулировка: "Не все русские виноваты, но все должны ответить". Красиво звучит, правда? Почти как юридическая норма.Ответить за что? За национальность? За то, что твои предки остановили Гитлера? За то, что ты родился в стране, которая имеет собственные интересы?В Латвии от русских требуют публичного покаяния. За сам факт существования. Взрослым отказывают в обслуживании. Увольняют без объяснений.А в европейских школах дети уже подвергаются травле. Родители жалуются — им отвечают: ситуация сложная, потерпите.Европейская толерантность распространяется на всех. Кроме русских. Вот вчера и на Украине по русским ударили законодательно, лишили русский язык защиты согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств. Всё эти заигрывания с европейским законодательством обкатывались в Прибалтике, теперь применяется на Украине.Поколение без корнейКак ни странно, быть русским в самой России иногда не легче, чем за её пределами. Угрозы другие — более тонкие, более изощрённые. Но не менее опасные.Некоторое время назад, читая лекции в одном из московских университетов, я с ужасом понял, что целое поколение выросло с мыслью, что быть русским — стыдно. Что наша история — цепь преступлений. Что великая страна — это "совок" и "рашка".Либеральная интеллигенция десятилетиями внушала: "русский" равно "имперец", "шовинист", "варвар". Придумали слово "россиянин" — обтекаемое, безликое. Чтобы не произносить страшное слово "русский".В девяностые и нулевые это работало. Молодёжь стеснялась своего прошлого. Гордиться Победой было немодно. Помнить историю — признак отсталости.Многие уезжали. Не потому что жизнь была плохая — она и была, и не была, но дело не в этом. Уезжали, потому что считали: там, на Западе, настоящая жизнь. А здесь — "совок" и "рашка", задворки цивилизации. Всё оказалось не совсем так.ОтрезвлениеНо что-то изменилось. Мои знакомые из Минска говорили: они видят, как меняются люди в России. Как возвращаются к корням.События последних лет отрезвили многих. Когда весь мир разом ополчился против России, когда русофобия стала официальной политикой, когда от русских потребовали покаяния за сам факт их существования — многие вдруг поняли.Поняли, что без прошлого нет будущего. Что без памяти предков ты никто. Что твоя история — не повод для стыда, а источник силы."Мы — русские!" перестало быть стыдным лозунгом из прошлого. Это снова стало утверждением достоинства.Люди начали возвращаться к истории. К памяти. К тому, что делает русских русскими.Что же значит быть русскими?После всех этих разговоров я долго думал. Пытался сформулировать для себя.Память как оружие. Быть русским — значит помнить. Помнить настоящую историю, а не ту, которую переписывают под политическую конъюнктуру.Помнить Великую Отечественную войну. Помнить, что именно советский народ, хоть и многоликий, но по сути своей русский по языку и культуре, сломал хребет фашизму. Что 9 Мая — не просто дата в календаре. Необходимо пытаться давать правильные оценки всей истории страны, где мы родились. Это граница между светом и тьмой.Не принимать ложь о "двух тоталитаризмах". Не потому что советская власть была идеальной — она не была. А потому что приравнивать тех, кто спас мир, к тем, кто пытался этот мир уничтожить — главная ложь нашего времени.Быть русским — значит не давать переписывать историю. Не давать плевать на могилы предков. Не давать превращать героев в преступников, а преступников в героев.Самоуважение без агрессии. Андрей из Юрмалы говорил: "Я не прошу прощения за то, что я русский. Я не оправдываюсь за Победу моего деда. Я не каюсь за то, что мой дед освободил Европу".Быть русским — значит не принимать унижения. Не мириться с попытками сделать из тебя человека второго сорта.Самоуважение — это не наглость. Это спокойная уверенность в своей правоте. Это способность смотреть в глаза любому, кто пытается тебя унизить, и говорить: нет, я не приму это.Быть русским — значит иметь внутренний стержень, который не сломают никакие обстоятельства.Ответственность за будущее: выбор без середины. Михаил, инженер из Даугавпилса, сказал фразу, которая запомнилась: "Быть русским — это не только право. Это обязанность".Быть опорой для слабых. Не бросать своих. "Никто, кроме нас" — уже не только девиз спецназа, это должно стать образом жизни каждого, кто считает себя русским.Русская культура всегда была культурой сильных. Не в смысле физической силы, а в смысле силы духа. Способности взять на себя ответственность. Защитить слабого. Прийти на помощь.Быть русским — значит не перекладывать ответственность на других. Делать то, что должен. Здесь и сейчас.И главное — передать всё это детям. Передать память. Передать язык. Передать культуру. Передать самоуважение.Понимая, что сейчас происходит в бывших республиках СССР и на пресловутом Западе, можно с уверенностью сказать, что быть русским сегодня — это выбор.Выбор между памятью и забвением. Между достоинством и покорностью. Между честью и иллюзией спокойствия.Мои знакомые из Минска сделали свой выбор. Они потеряли дома, работу, привычную жизнь. Но они не потеряли себя.Один из них — кажется, это был Андрей — сказал: "Россия может проиграть только сама себе. Если количество русских, переставших быть русскими, достигнет критической массы".Это правда. Внешний враг Россию не победит. История это доказала много раз. Но изнутри — можно. Если люди забудут, кто они. Если откажутся от памяти. Если перестанут быть русскими, татарами, бурятами, чеченцами и тувинцами, белорусами и украинцами, всеми теми, кто от Бреста до Владивостока на работе и на фронте, в дружеском ли общении говорит на русском языке.Середины нет. Либо ты помнишь, кто ты, либо растворяешься в толпе безликих "граждан мира", готовых предать всё ради призрачного благополучия Запада.Поэтому надеяться только на Бога нельзя. Бог, а он у каждого свой, помогает лишь тем, кто борется. Кто не сдаётся. Кто помнит.Я писал эту статью и думал: дело не в национальности. После тех встреч в Минске я понял: русским можно и стать. Это вопрос не крови, а духа. Не паспорта, а мировоззрения. Те люди, с которыми я разговаривал, укрепили во мне веру в то, что быть русским — это не привилегия и не проклятие. Это ответственность. За язык. За будущее. За детей.Пока мы помним — мы живы.О том, как иезуитски изощренно преследуют русских в Латвии - в статье Азата Рахманова "Обыденность убийств. Что происходит с русскими в Латвии и каково реальное положение здесь "неграждан"".

