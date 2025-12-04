https://ukraina.ru/20251204/blagotvoritelnyy-fond-iz-chelyabinska-obespechit-kurskikh-detey-kiberprotezami--1072620339.html

Благотворительный фонд из Челябинска обеспечит курских детей киберпротезами

Благотворительный фонд из Челябинска обеспечит курских детей киберпротезами - 04.12.2025 Украина.ру

Благотворительный фонд из Челябинска обеспечит курских детей киберпротезами

Благотворительный фонд из Челябинска готов обеспечить курских детей киберпротезами. Об этом 4 декабря сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн

Договорённость о помощи детям Курской области достигнута в ходе встречи с руководителем фонда "Бирюзовый", главным врачом ООО "Арника" Кириллом Чиглинцевым. "Бирюзовый" создан в 2019 году. Благодаря помощи неравнодушных людей 67 детей из Челябинской, Свердловской, Запорожской, Рязанской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Крыма, Краснодарского края и Севастополя получили не просто современные киберпротезы, а возможность вести полноценную и активную жизнь, отметил Хинштейн."Важно, что фонд не только обеспечивает ребят бионическими высокотехнологичными протезами, но и помогает в реабилитации и социализации, а по мере роста ребят меняет изделия на новые, - отметил он. - Эту важную социальную миссию фонд реализует совместно со специализированной компанией, Федеральным научно-образовательным центром медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Альбрехт и благотворительным фондом Евгения Миронова "Жизнь в Движении". Представители фонда из Челябинска познакомились с детьми Курской области, нуждающимися в киберпротезах. В следующем году их получает не менее семи ребят, которые смогут полноценно расти и развиваться, не отставая от сверстников. "Кроме этого, челябинцы также готовы оказывать помощь с лечением детей с врождёнными пороками сердца,- заявил Хинштейн. - Я благодарен коллегам из Челябинска за ту большую работу, которую они делают по зову сердца. Совершать добрые дела — задача не из простых, но одна из самых благородных".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореУхудшение условий урегулирования, провалы ВСУ, крах Зеленского. Хроника событий на утро 4 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

