Ухудшение условий урегулирования, провалы ВСУ, крах Зеленского. Хроника событий на утро 4 декабря

Трамп отметил, что условия урегулирования для Украины значительно ухудшились. ВС РФ уничтожают противника и технику. Британский эксперт считает, что политическое будущее Зеленского на грани краха

Президент США Дональд Трамп полагает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским в феврале."Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него", - сказал он в Белом доме.Трамп добавил, что вопреки совету главы Белого дома Зеленский решил этого не делать.Он также рассказал о работе по урегулированию.Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию на Украине.Путин в интервью каналу India Today сказал, что пока преждевременно говорить о состоявшейся встрече, но она была необходима.Трамп заявил, что не способен предсказать, к каким результатам приведет встреча делегации США с российским лидером.Однако он сообщил, что Уиткофф и Кушнер по итогам переговоров верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине."Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление", – сказал Трамп.В четверг Уиткофф и Кушнер встретятся для дальнейших переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине."Визги все громче. Это прогресс", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.Ранее Дмитриев заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине.Провалы ВСУВ ночь на четверг в украинской столице объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Российские военные били по объектам противника в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы).Местные каналы со ссылкой на ДТЭК писали, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилетов районах может не появиться до 6 декабря.Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице.Воздушно-космические силы РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области и на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.В российских силовых структурах рассказали о ликвидации боевиков 225-го штурмового полка ВСУ в районе Алексеевки в Сумской области."Противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", - указали там.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР).Марочко также уточнил, что украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления российской армии западнее Нововодяного.В свою очередь Вооруженные силы России начали артподготовку в районе Озерного и Закотного в Донецкой Народной Республике."На Северском направлении начались подготовительные мероприятия по освобождению очередных населенных пунктов. ВС РФ начали активную артподготовку для дальнейшего продвижения войск в районе населенных пунктов Озерное и Закотное", — рассказал Марочко.Он уточнил, что удары наносятся по военным целям, для ослабления обороноспособности ВСУ. По его словам, украинское командование придает большое значение этому участку фронта, направляя сюда средства и силы для удерживания фронта.Крах ЗеленскогоБританский аналитик Роланд Олифант считает, что политическое положение Владимира Зеленского находится на грани краха после коррупционного скандала и возможного невыгодного для Киева исхода переговоров о завершении конфликта."Если (коррупционный - ред.) скандал не положит конец Зеленскому, это может сделать мирное соглашение. Неспокойная неделя (для Зеленского - ред.) ясно дала понять, что его политическая карьера балансирует на грани", - говорится в статье Олифанта для газеты Telegraph.Британский аналитик убежден, что после обвинений в коррупции в адрес еще одного приближенного Зеленского - главы его Офиса Андрея Ермака и последовавшей за этим его отставки, Зеленский остался без "правой руки" и может не пережить наметившийся, по мнению Олифанта, политический кризис на Украине.Сам скандал с Ермаком и его отставкой британец считает мощным ударом по Зеленскому, который был "неразлучен" с экс-главой своего офиса и "делился" своей властью со старым знакомым.Зеленский на прошлой неделе сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.В свою очередь в российских силовых структурах вообще предположили, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины может готовить заговор против Зеленского и привлечь для этого командира 225-го штурмового полка ВСУ Олега Ширяева."Совсем недавно Ширяев получил интересный подарок от ресурса, работающего в интересах ГУР, DeepState, а именно: книгу генерал-фельдмаршала нацистской Германии Эрвина Роммеля", - сказал силовик РИА Новости. Ширяев выложил фото подарка на своей странице в соцсети, добавил он."Но с чего ГУРовцам присылать такие умные книги таким тупоголовым бандитам? Хотя, казалось бы, что особенного в книге, написанной нацистским генералом, подаренной украинскому нацисту от нацистов из ГУР? А то, что, по данным некоторых историков, Роммель был причастен к заговору против Гитлера в 1944 году", - сказал представитель силовых структур.Параллель с текущей ситуацией, по его мнению, "напрашивается сама собой"."Можно сколько угодно рассуждать о притянутых за уши фактах и теории заговоров, но моментально прибывшая в 225-й полк проверка СБУ говорит об обратном. Ширяеву даже пришлось спешно удалять публикацию с фото, где на первой странице подарка красуется подпись: "Олегу Ширяеву от ДипСтейт", - добавил он.Представитель силовых структур напомнил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже длительное время фигурирует в различного рода опросах на тему того, кто заменит Зеленского."Такие тонкие намеки, как книги Роммеля, могут очень остро восприниматься Зеленским в условиях, когда украинскую власть буквально трясет изнутри. Если предположить, что заговор действительно готовится, то тут четко видны мозговой центр в виде ГУР и "пехота" в лице не совсем умных, но на голову отмороженных штурмовиков в лице банды Ширяева и других подразделений новосформированного рода войск", - отметил он.Ранее в силовых структурах сообщали, что СБУ начала проверку в отношении командования 225-го штурмового полка ВСУ.Подробнее о незавидном положении Зеленского - в материале Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

