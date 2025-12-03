https://ukraina.ru/20251203/vy-razbudite-yaguara-tramp-poobeschal-bombit-nazemnye-tseli-v-latinskoy-amerike-1072563567.html

"Вы разбудите ягуара". Трамп пообещал бомбить наземные цели в Латинской Америке

"Вы разбудите ягуара". Трамп пообещал бомбить наземные цели в Латинской Америке - 03.12.2025 Украина.ру

"Вы разбудите ягуара". Трамп пообещал бомбить наземные цели в Латинской Америке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что американская армия в скором времени начнет атаковать наземные цели в Латинской Америке, которые связаны с предполагаемыми наркоторговцами.

2025-12-03T15:59

2025-12-03T15:59

2025-12-03T16:05

эксклюзив

латинская америка

дональд трамп

the washington post

павел петр

пентагон

белый дом

николас мадуро

венесуэла

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4ccffba5982bbbf8e94ced91c94f7ed.jpg.webp

"Мы собираемся начать наносить удары и по суше тоже. И мы знаем маршруты, которыми пользуются наркоторговцы. Мы знаем о них все. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши", – заявил глава Белого дома, которому сейчас приходится оправдываться за уничтожение рыбацких лодок в акватории Карибского моря.Как сообщает газета The Washington Post, после одной из ракетных атак на катер, где якобы находились торговцы наркотиками, остались выжившие люди. Они пытались спастись, цепляясь за обломки своего судна, но были добиты повторным ударом – по распоряжению военного министра Пита Хегсета, приказавшего адмиралу Фрэнку Брэдли "убить всех".Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт подтвердила, что от министра поступили подобные указания. Она сказала, что военные действовали в рамках своих полномочий. Но в Палате представителей уже заявили, что речь идет о военном преступлении, требуя от республиканской администрации немедленного отчета о подробностях этого инцидента.Президент Колумбии Густаво Петро немедленно ответил на новое заявление Трампа. По его словам, любые удары по территории этой южноамериканской страны будут расценены ее правительством как грубое нарушение национального суверенитета и прямое объявление войны. Причем, Богота обещает разорвать после этого все двухсторонние отношения с Вашингтоном."Не угрожайте нашей независимости, потому что вы разбудите ягуара. Атаковать нашу землю – значит объявлять нам войну. Не разрушайте два века дипломатических контактов, существующих между нашими государствами", – написал в социальной сети колумбийский лидер.Густаво Петро пригласил президента США посетить Колумбию, чтобы лично поучаствовать в операциях по уничтожению лабораторий, где производится кокаин. Колумбийские власти проводят сейчас широкомасштабную операцию против наркокартелей и практически ежедневно разрушают их инфраструктуру, показывая эти кадры в прямом эфире местного телевидения."Без единой ракеты я уничтожил за свой срок у власти 18 400 лабораторий. Приезжайте ко мне – я покажу, как их уничтожают каждые сорок минут", – обратился к Дональду Трампу президент Колумбии.Петро отметил, что его страна активно пресекает поставки наркотиков на территорию США, существенно осложняя жизнь кокаиновым мафиози и связанным с ними ультраправым боевикам. Сейчас они бегут от колумбийских властей на территорию Украины, пополняя ряды наемников, защищающих преступный режим Зеленского. А тем временем в Колумбии подготовили специальный закон против наемничества, который окончательно поставит этих боевиков вне закона.Колумбийское руководство напоминает, что руководство наркокартелей базируется в самих США, и настойчиво требует, чтобы Пентагон бомбил их у себя дома. При этом, Петро не боится, что Белый дом введет против его страны какие-то очередные сверхмощные санкции. Он не раз подчеркивал, что на территории Колумбии десятилетиями работают сотни различных американских компаний – явно намекая на то, что в случае санкционного ответа со стороны колумбийского правительства они понесут серьезный финансовый ущерб. И это обстоятельство в самом деле может заставить команду Трампа действовать на колумбийском направлении более осторожно.Власти Венесуэлы, на которую направлено основное давление американской администрации, отреагировали на новые заявления Трампа массовым митингом, в котором принял участие президент Николас Мадуро. Выступая перед соотечественниками, он сказал, что венесуэльцы не ищут конфликта с американцами, но не собираются уступать ультимативным требованиям, нарушающим нормы международного права.Вашингтон пытается оказывать на Каракас информационное давление через подконтрольные мейнстримные медиа. Эти издания сообщают, что президент США говорил с Мадуро по телефону, потребовав от него покинуть страну вместе с семьей до 28 ноября – но получил от президента Венесуэлы отказ. После чего американцы объявили о закрытии воздушного пространства над территорией непокорного государства.На практике небо остается открытым. Все венесуэльские авиакомпании продолжают совершать регулярные рейсы согласно прежнему расписанию, а Густаво Петро заявил сегодня о том, что его страна полностью восстановила авиационное сообщение с Венесуэлой, несмотря на угрозы со стороны США. Обстановка в Боливарианской Республике остается спокойной, что подтвердил в своем заявлении российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Ни о каких вывозных рейсах и тем более об эвакуации российских граждан из Венесуэлы в нынешней ситуации не может даже идти речи", – отметил дипломат, призывая не реагировать на "информационный ажиотаж" в СМИ.Он рассказал, что накануне возвращался в Венесуэлу из Санкт-Петербурга, на борту местной государственной компании Conviasa, и самолет был полностью заполнен туристическими группами из России, которые не испугались Трампа и летели отдыхать на курорты Карибского моря.Президент Соединенных Штатов Америки оказался сейчас в невыгодной ситуации. Ракетные удары по моторным лодкам продолжались три месяца и унесли жизни восьмидесяти человек. Но пока что они не принесли Белому дому ничего, кроме разгоревшегося в конгрессе скандала и обвинений в военных преступлениях, которые однозначно попытаются предъявить ему в будущем.Попытки расколоть венесуэльское руководство, публикуя статьи в американских и британских газетах, тоже не дают практических результатов. Хотя Вашингтон наверняка продолжит действовать в этом направлении дальше, в надежде устроить против Николаса Мадуро военный переворот.Сенатор Линдси Грэм* – неоконсервативный ястреб, лоббирующий интересы производителей оружия – подстрекает Трампа к более решительным действиям, требуя "разобраться со странами-наркохалифатами – и в первую очередь с Венесуэлой". Но эскалация в Карибском море, которая последует в случае ударов по наземным целям в Латинской Америке, однозначно нанесет американскому руководству значительный политический ущерб.70% опрошенных граждан США выступают против нового военного конфликта, а возможный разрыв с Колумбией, всегда считавшейся главным американским партнером в Южной Америке, будет означать для Вашингтона стратегическое поражение.И это пока что заставляет Трампа медлить с решением, взвешивая все возможные риски.Подробнее — в материале "Доктрина Монро": основа внешней политики США на протяжении двухсот лет.

латинская америка

венесуэла

колумбия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, латинская америка, дональд трамп, the washington post, павел петр, пентагон, белый дом, николас мадуро, венесуэла, колумбия