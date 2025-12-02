https://ukraina.ru/20251202/doktrina-monro-osnova-vneshney-politiki-ssha-na-protyazhenii-dvukhsot-let-1072502072.html

"Доктрина Монро": основа внешней политики США на протяжении двухсот лет

"Доктрина Монро": основа внешней политики США на протяжении двухсот лет - 02.12.2025 Украина.ру

"Доктрина Монро": основа внешней политики США на протяжении двухсот лет

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании Конгрессу провозгласил принцип "Америка для американцев". Фактически речь шла об эксклюзивном праве Вашингтона вмешиваться в дела Латинской Америки. Через 202 года после провозглашения этот концепт фактически используется для обоснования вмешательства в дела Венесуэлы

2025-12-02T16:00

2025-12-02T16:00

2025-12-02T16:00

история

история

сша

вашингтон

латинская америка

джон кеннеди

мид

лига наций

цру

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072503315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9abb6fa3b12d26675315887c898c6007.jpg

На карте мира 60-70-х годов XVIII века американские колонии Англии были почти незаметны. Провозглашение в 1776 году 13 бывших английских колоний "свободными и независимыми штатами", а затем признание в 1783-м Англией независимости этих колоний, привели к образованию Соединенных Штатов Америки.В ходе войны за независимость США была сформулирована концепция политического "исторического предназначения" (Manifest Destiny), которая обосновала необходимость и оправданность экспансионизма, захвата и освоения американскими поселенцами Дикого Запада. А вот следующий этап развития внешнеполитического мышления США связан с возникновением первой официальной экспансионистской концепции – "доктрины Монро".Формированию этой доктрины предшествовало усиление влияния США на американском континенте. В 1803 году Соединённые Штаты принудили Францию, которая была в тяжелой ситуации, воюя почти со всей Европой, продать огромную Луизиану за $ 15 млн. Практически даром американцам досталась огромная земля и её богатства, на которой теперь располагаются земли 15 штатов. США также получили реку Миссисипи, важнейшую транспортную артерию, которая ранее была пограничной рекой.В 1810 году американцы захватили западную часть Флориды, которая принадлежала Испании. В 1812-м США напали на Канаду, но регулярная британская армия разгромила американские войска, зашла на территорию США и даже сожгла Белый дом в 1814 году. Канада осталась в сфере влияния Британской империи, а вот вся Флорида вскоре стала американской. Это произошло в 1819 году по Договору Адамса-Ониса, который также установил границу между США и испанскими владениями в Латинской Америке по 42-й параллели – вплоть до берега Тихого океана.Однако испанские колонии в Америке, в которых вооружённая борьба против метрополии продолжалась с 1808 года, после начала революции в Испании в 1820-м начали одна за другой объявлять о своей независимости. В 1822 году США признали самостоятельность Великой Колумбии, Ла-Платы, Мексики, Перу, Чили, установив с ними дипломатические отношения.В октябре-декабре 1822 года на конгрессе в Вероне Священный союз (Австрия, Пруссия, Россия) принял решение о вооруженном вмешательстве в испанские дела. В апреле 1823-го французская армия, действуя от имени держав Священного союза, вторглась в Испанию, рассчитывая распространить интервенцию и на её колонии в Латинской Америке. Франция стремилась восстановить своё колониальное присутствие в Новом Свете, и открыто обсуждала преобразование испанских колоний в небольшие марионеточные королевства, каждым из которых управлял бы родственник Бурбонов.Это не устраивало Великобританию, которая хотела занять рынок Латинской Америки и добивалась свободы торговли в колониях Испании, а с этой целью поддерживала там национально-освободительное движение. Британский премьер Роберт Банкс Дженкинсон предложил президенту США Джеймсу Монро координировать совместное противостояние планам Священного союза, касающимся Латинской Америки.Однако Госсекретарь США Джон Куинси Адамс (сын второго президента США) утверждал, что принятие британского предложения сделало бы Соединенные Штаты младшим партнёром в делах, непосредственно затрагивающих их интересы, "лодкой, идущей вслед за британским военным кораблём". Госсекретарь посоветовал президенту сделать одностороннее заявление о первенстве США в делах Западного полушария, пообещав, с одной стороны, противодействовать всем будущим попыткам европейцев реколонизировать Северную или Южную Америку, с другой – соблюдать нейтралитет в европейских делах.Госсекретарь изложил эти принципы в проекте послания президента к Конгрессу США. Примечательно, что окончательный текст послания Монро сначала отправил главе МИД Британии Джорджу Каннингу, и лишь затем зачитал перед конгрессменами и сенаторами.Суть послания Монро от 2 декабря 1823 года можно описать фразой "Америка для американцев". Послание содержало три ключевых принципа, которые Вашингтон собирался отстаивать, в том числе силой:1) невмешательство американских государств во внутренние дела Европы;2) невмешательство европейских государств во внутренние дела Америки;3) решимость препятствовать всяким попыткам европейских государств покушаться в какой-либо форме на независимость американских государств путем их колонизации.Иными словами, США присваивали себе право единолично защищать "американские континенты" (так в послании) от колонизации, а по существу – эксклюзивно вмешиваться в дела латиноамериканских государств, превращая их в свои протектораты. Хотя в то время у правительства США не было силового ресурса для обеспечения этих принципов, оно полагалось на молчаливую поддержку Великобритании.Провозглашённая Монро позиция США, которая настаивала на фиксации уже имеющихся у них завоеваний в Новом Свете и отказе от передела территорий, на которые претендовали европейские игроки, была на руку России. Император Александр I был крайне заинтересован в том, чтобы европейские державы не заняли территории в Северной Америке, находящиеся под властью русского царя.Стоит отметить, что ещё 27 ноября 1823 года госсекретарь Адамс направил русскому посланнику в Вашингтоне барону Фёдору Тейль ван Сераскеркену конфиденциальный меморандум, в котором США брали на себя обязанность противодействовать передаче колониальных владений в Новом Свете другим державам.Потому неудивительно, что российский император скорректировал свой указ от 1821 года, по которому происходило расширение российских владений на Аляске. В апреле 1824 года в Петербурге подписана русско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. По 54° 40’ северной широты была установлена граница поселений, севернее которой американцы, а южнее которой русские обязались не селиться.Правда, в дипломатической переписке Александр I заключил, что в послании Монро "излагаются настолько необоснованные взгляды и претензии, выдвигаются принципы, настолько противоречащие правам европейских держав, что она заслуживает самого глубокого презрения". В свою очередь, австрийский дипломат Клеменс фон Меттерних был возмущён заявлением американского президента и написал в частном порядке, что оно является "новым актом восстания" со стороны США, который придаст "новую силу апостолам мятежа и возродит мужество каждого заговорщика".А вот в Латинской Америке послание Монро вызвало горячий энтузиазм. Бразилия и Великая Колумбия обратились к США в надежде заключить оборонительные альянсы на случай европейских интервенций. Но в Вашингтоне ответили, что не планируют связывать себя союзническими договорами и не предоставляют гарантий безопасности.Впоследствии в американских дискуссиях не раз повторялась мысль, что "доктрина Монро" – это обязательство Соединённых Штатов перед самими собой, а не перед кем-то ещё. Кстати, сам термин "доктрина Монро" появился только в 1850 году во время обсуждения договора Клейтона-Булвера, в котором Вашингтон и Лондон попытались нейтрализовать попытки друг друга монополизировать строительство межокеанского канала через земли Никарагуа.На практике США крайне избирательно претворяли в жизнь выдвинутые Монро принципы. Так, в 1833 году они никак не отреагировали на британскую аннексию Фолклендских (Мальвинских) островов, на которые претендовала Аргентина. Вашингтон также долгое время не противодействовал укреплению позиций Лондона в Центральной Америке. Более того, до конца 1830-х послание Монро в принципе выпало из общественных дискуссий в США.Однако уже в 1840-е "доктрина Монро" и призывы к континентальной солидарности послужили прикрытием для присоединения к США более половины территории Мексики (нынешние штаты Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико, Колорадо, часть Вайоминга) в результате войны 1846-48 годов.После Гражданской войны в США в 1861-65 годах их активность в Латинской Америке ещё более возросла. Общее число силовых акций, предпринятых Вашингтоном в регионе в промежутке между 1869 и 1895-м, превысило 6 тысяч. Потребность США в идейном обосновании интервенционистской политики повышалась по мере возрастания американского военного и экономического потенциала, и в период с 1895 по 1905 годы завершилось юридическое формирование основной доктрины американской гегемонии и организации американского "Большого пространства".Следующий этап эволюции доктрины Монро привёл к началу американского прорыва в Европу и Азию. Этот этап ознаменовался формированием идеологии универсализма президентом США Вильсоном ("14 пунктов Вудро Вильсона"), Парижской мирной конференцией после окончания Первой мировой войны, завершившейся Версальским мирным договором, и планами превращения Лиги Наций в инструмент англосаксонского мирового господства. А после окончания Второй мировой войны произошло расширение географического пространства применения "доктрины Монро", наследницей которой стала "доктрина Трумэна" (1947), предусматривавшая сдерживание СССР и коммунизма во всём мире.При этом изначальная "доктрина Монро" использовалась президентом Эйзенхауэром в 1954 году для того, чтобы оправдать свержение демократически избранного правительства в Гватемале. Президент Джон Кеннеди применял её с 1961 по 1963 годы для атак против Кубы, президент Линдон Джонсон – в 1965-м, когда послал 23 тысячи морских пехотинцев в Доминиканскую Республику для поддержки местной хунты, президент Рональд Рейган – как обоснование для войн ЦРУ в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале, а также вторжения на Гренаду.Развал СССР открыл двери всесторонней реализации "исторически предназначенного" доминирования Америки в мире. Теперь США целенаправленно вели дело к созданию Pax Americana – "мира по-американски", планетарной империи во главе с США. В этих условиях 18 ноября 2013 года госсекретарь США Джон Керри, выступая в штаб-квартире Организации американских государств, объявил об окончании эпохи "доктрины Монро". Теоретически этим заявлением завершился 190-летний период, на протяжении которого правительство США занимало решительную позицию в отношении судеб стран Латинской Америки.Однако избрание президентом США Дональда Трампа, особенно во второй раз, фактически реанимировало "доктрину Монро". Требования главы Белого дома о передаче США Панамского канала и Гренландии, присоединении Канады к Соединённым Штатам, идущие прямо сейчас приготовления к американской интервенции в Венесуэле демонстрируют, что желание Вашингтона властвовать над "американскими континентами" столь же сильно, как и в 1823 году. Вот только сил и возможностей для этого с тех пор у США стало значительно больше.

https://ukraina.ru/20240901/1049049765.html

https://ukraina.ru/20210413/1031124059.html

https://ukraina.ru/20251115/1071657355.html

https://ukraina.ru/20191106/1025568542.html

сша

вашингтон

латинская америка

америка

испания

великобритания

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, сша, вашингтон, латинская америка, джон кеннеди, мид, лига наций, цру, америка, внешняя политика, испания, великобритания, канада