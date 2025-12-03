https://ukraina.ru/20251203/uvesistyy-lom-dlya-evropeyskogo-domika-krasnov-ob-istinnykh-tselyakh-ssha-na-ukraine-1072459287.html

"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине

Конфликт на Украине стал для США инструментом подрыва европейской стабильности, которую Вашингтон воспринимает как угрозу своей модели общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов

На днях в Киеве прошла встреча с послами стран Европы. Утечки говорят, что американцы предупредили Европу о скором крахе ВСУ и увеличении потока беженцев в ЕС из-за ослабления энергетики.Отвечая на вопрос о том, какая игра идет между США и Европой, эксперт заявил, что Украина — не единственная фигура. "США всерьёз взялись за Европу. Слишком уж спокойной, сытой и благополучной она оказалась по сравнению с Америкой. А такие прецеденты опасны", — пояснил Краснов.Он провел историческую параллель. "Тот же Советский Союз [на Западе] люто ненавидели не потому, что он угрожал чем-то в реальности — скорее его боялись как образца справедливого общества... Теперь социальная, а местами откровенно социалистическая Европа оказалась подобным образцом", — сказал историк.По его мнению, это представляет угрозу для американского истеблишмента. "Разумеется, истеблишмент США видел угрозу в таком положении – угрозу своим кошелькам... И Европу начали ломать", — отметил Краснов.Он назвал Украину одним из инструментов. "Да, Украина – увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.

