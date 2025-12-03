"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине - 03.12.2025 Украина.ру
"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине - 03.12.2025 Украина.ру
"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
Конфликт на Украине стал для США инструментом подрыва европейской стабильности, которую Вашингтон воспринимает как угрозу своей модели общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
2025-12-03T06:10
2025-12-03T06:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
На днях в Киеве прошла встреча с послами стран Европы. Утечки говорят, что американцы предупредили Европу о скором крахе ВСУ и увеличении потока беженцев в ЕС из-за ослабления энергетики.Отвечая на вопрос о том, какая игра идет между США и Европой, эксперт заявил, что Украина — не единственная фигура. "США всерьёз взялись за Европу. Слишком уж спокойной, сытой и благополучной она оказалась по сравнению с Америкой. А такие прецеденты опасны", — пояснил Краснов.Он провел историческую параллель. "Тот же Советский Союз [на Западе] люто ненавидели не потому, что он угрожал чем-то в реальности — скорее его боялись как образца справедливого общества... Теперь социальная, а местами откровенно социалистическая Европа оказалась подобным образцом", — сказал историк.По его мнению, это представляет угрозу для американского истеблишмента. "Разумеется, истеблишмент США видел угрозу в таком положении – угрозу своим кошелькам... И Европу начали ломать", — отметил Краснов.Он назвал Украину одним из инструментов. "Да, Украина – увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине

06:10 03.12.2025
 
Конфликт на Украине стал для США инструментом подрыва европейской стабильности, которую Вашингтон воспринимает как угрозу своей модели общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
На днях в Киеве прошла встреча с послами стран Европы. Утечки говорят, что американцы предупредили Европу о скором крахе ВСУ и увеличении потока беженцев в ЕС из-за ослабления энергетики.
Отвечая на вопрос о том, какая игра идет между США и Европой, эксперт заявил, что Украина — не единственная фигура. "США всерьёз взялись за Европу. Слишком уж спокойной, сытой и благополучной она оказалась по сравнению с Америкой. А такие прецеденты опасны", — пояснил Краснов.
Он провел историческую параллель. "Тот же Советский Союз [на Западе] люто ненавидели не потому, что он угрожал чем-то в реальности — скорее его боялись как образца справедливого общества... Теперь социальная, а местами откровенно социалистическая Европа оказалась подобным образцом", — сказал историк.
По его мнению, это представляет угрозу для американского истеблишмента. "Разумеется, истеблишмент США видел угрозу в таком положении – угрозу своим кошелькам... И Европу начали ломать", — отметил Краснов.
Он назвал Украину одним из инструментов. "Да, Украина – увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
