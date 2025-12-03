"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией - 03.12.2025 Украина.ру
"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией
Готовность населения Прибалтики воевать с Россией не является ключевым фактором для начала конфликта. История с Украиной доказывает, что достаточно нескольких провокаций, чтобы раскрутить маховик войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-03T07:00
Отвечая на вопрос журналиста о том, готовы ли прибалты воевать с Россией, эксперт провел прямую историческую параллель. "Украинцы тоже не были готовы к войне с Россией, а потом пара провокаций и началось", — заявил Ищенко. Он напомнил, что в 2014 году украинские военные не горели желанием воевать. Ищенко раскрыл цель организации подобных провокаций. "Для чего организовываются провокации? Чтобы сказать: "На вас [якобы] напали. Вашу Родину топчет сапог оккупанта. Вы должны ее защищать"", — пояснил он, добавив, что тот же механизм может быть применен и в Прибалтике."Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией

© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Готовность населения Прибалтики воевать с Россией не является ключевым фактором для начала конфликта. История с Украиной доказывает, что достаточно нескольких провокаций, чтобы раскрутить маховик войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, готовы ли прибалты воевать с Россией, эксперт провел прямую историческую параллель. "Украинцы тоже не были готовы к войне с Россией, а потом пара провокаций и началось", — заявил Ищенко. Он напомнил, что в 2014 году украинские военные не горели желанием воевать.
"Их толкали вперед нацистские батальоны. Это потом ВСУ нацифицировали, и они захотели воевать. А в апреле-мае 2014 они воевать не хотели. Но их дотолкали до войны. А потом дотолкали до войны 2022 года", — сказал обозреватель.
Ищенко раскрыл цель организации подобных провокаций. "Для чего организовываются провокации? Чтобы сказать: "На вас [якобы] напали. Вашу Родину топчет сапог оккупанта. Вы должны ее защищать"", — пояснил он, добавив, что тот же механизм может быть применен и в Прибалтике.
"Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
