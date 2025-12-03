https://ukraina.ru/20251203/o-promezhutochnykh-itogakh-mirnykh-peregovorov-i-pochemu-voyna-idet-k-zaversheniyu-1072577198.html

О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению

Несмотря на то, что Россия и США договорились о неразглашении сути переговоров в Москве, есть огромный массив прямых и косвенных данных, которые позволяют сделать некоторые промежуточные выводы о ходе урегулирования конфликта.

Четыре документаНачнем с того, с чем Уиткофф приехал.Владимир Путин заявил, что после серии переговоров в Женеве и Майами проект плана мирного урегулирования был разделен на 4 части. На какие именно, он не уточнил, но догадаться не так уж и сложно:НАТО. CNN утверждает, что на переговорах обсуждали вариант, при котором Украина не меняет Конституцию в плане стремления в НАТО, но по факту потеряет возможность туда вступить за счет отдельного договора между странами Альянса и РФ. Таким образом в вопрос НАТО Украину можно вообще не вовлекать. Предложение дискуссионное, но явно не категорически неприемлемое. В конце концов до начала СВО Россия требовала некоего переформатирования системы мировой безопасности именно от НАТО.Гарантии безопасности. Американо-украинский консенсус состоялся в том, что гарантии должны вводиться отдельным договором. Но проблема в том, что Рубио еще в Женеве сказал, что гарантии будут обсуждать только после согласования мирного соглашения. Зеленского это не устраивает, ему нужна уверенность в собственной безопасности. Кроме того, американцы хотели бы избежать однозначных обязательств вступаться за Украину в случае нового конфликта. А ведь есть еще ЕС, с которым гарантии согласовывать придется. Макрон сообщил, что Евросоюз и Украина достигли соглашения о гарантиях безопасности от "коалиции желающих". Но если там предусмотрено размещение иностранных войск даже в тылу, на это не пойдет Россия. Так что челночной дипломатии по данному вопросу будет еще много, но он выглядит как в целом решаемый.Соглашение с США и ЕС о снятии санкций, судьбе замороженных активов, возвращении в международные организации и т.д. Этот вопрос решается без Украины. Если с поэтапным снятием санкций никто особо не спорит, то вопрос замороженных активов — чуть ли не самый главный для ЕС и Украины. США настаивают на возврате этих средств России после урегулирования конфликта, что ставит крест на выделении Украине "репарационного кредита". Но об этом позже.Непосредственное урегулирование между РФ и Украиной. Несмотря на все нюансы с демилитаризацией (уменьшением численности ВСУ) и денацификацией (отказа от ряда дискриминационных законов и практик), самым проблемным вопросом остается вывод ВСУ из Донбасса. Для России — это условие прекращения огня. США считают, что Украина Донбасс удержать не способна, поэтому вариант приемлемый. Европа спорит, но у нее нет денег, чтобы обеспечить долгое сопротивление Украины. Киев пытается объяснить, что ВСУ (особенно нацистские подразделения) не выполнят приказ об отходе и вообще снесут власть. В это мало кто верит, но вопрос подвис. В западных СМИ были инсайды о том, что Вашингтон готов предложить Москве признание всех новых территорий в обмен на некую "гибкость" по Донбассу.То, о чем вроде бы удалось договориться с Украиной — это выборы президента и парламента "в самое кратчайшее время". Штаты взамен уступок со стороны Киева в качестве пряника обещают общие бизнес-проекты и российские инвестиции. Но в случае упрямства может быть и кнут в виде активизации НАБУ.После завершения переговоров в Москве Рубио подтвердил, что вывод ВСУ из Донбасса — основной вопрос, по которому не получается прийти к согласию. "То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области", - заявил он.То есть на "гибкость" по Донбассу Москва не идет и Вашингтон принимает это как некую базу, от которой придется отталкиваться."Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", — добавил Рубио.Означать это может только одно — необходимость давления на Украину.Из публичного заявления Ушакова по результатам переговоров известно, что:"Прямой обмен мнениями между РФ и США по мирному плану состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое", — уточнил Песков.Он также добавил, что встреч будет столько, сколько потребуется для достижения результата, а публично озвучивать подробности переговоров никто пока не станет. Надо понимать, что на предыдущем этапе именно слив в западную прессу "28 пунктов Трампа" вызвал скандал и попытку срыва переговоров под предлогом того, что план якобы был написан в Кремле.Пока встреча Путина и Трампа не планируется, американская делегация вернется прямо в Вашингтон (без промежуточной встречи с представителями Украины), чтобы посоветоваться с Трампом, а затем связаться с Москвой по телефону и продолжить обсуждение.Итак, имеем 4 документа в виде отправной точки и формулировки важны. Похоже, в вопросе НАТО ключевое — именно формулировка. А вот по территориям дело в сути, отказываться от требований передать ей Донбасс Россия не станет. Предположить, куда дальше сдвинется этот вопрос, можно только исходя из широкого контекста, который включает в себя европейские и внутриукраинские дела.Ситуация "на грани"Европа собрала определенную сумму на покупку оружия для Украины в США по программе PURL, но могут быть проблемы.Генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил журналу The Atlantic, что в последнее время круглосуточная связь с американскими чиновниками из сферы обороны была прервана, а администрация Трампа не предупредила о своем решении приостановить поставки определенных видов оружия на Украину.В то же время Reuters сообщает, что правительство Италии откладывает утверждение указа о военной помощи Украине на следующий год. Премьер Мелони якобы готова быть с Украиной "до самого конца", однако Сальвини — вице-премьер и член правящей ультраправой коалиции, но не член партии Мелони — считает продолжение поддержки нецелесообразной. Позиция удобная — вина вроде бы не на Мелони, а на "пророссийском" Сальвини, но результат остается результатом.Удивил и совершенно проукраинский глава МИД Германии Вадефуль, заявив, что ради мирного соглашения нужен компромисс, который потребует от Украины "мучительных уступок".А все дело в объективной ситуации с финансированием войны. Бельгия заблокировала выдачу Киеву "репарационного кредита". Несмотря на то, что окончательно этот вопрос будет обсуждаться на саммите 18 декабря, по факту он уже решен не в пользу Украины. Формально Бельгия не против, но у нее есть ряд требований, которые могут быть сведены к следующему: российские активы могут быть изъяты только если судебные риски распределятся по всем странам ЕС, а гарантии будут распространяться и на послевоенное время.Кроме того, бельгийцы переживают, что в рамках мирного урегулирования США и Россия заключат инвестиционную сделку, по которой РФ передаст право собственности на свои замороженные активы американскому инвестиционному фонду. По крайней мере в "28 пунктах Трампа" шла речь об инвестировании 100 млрд долларов из замороженных активов на восстановление Украины под эгидой Штатов, а остальное — на российско-американские инвестиционные проекты в Арктике. После Женевы этот пункт из проекта договора вроде бы исчез, но официальных подтверждений этому не было, да и неизвестно, что конкретно содержится в 4-х документах, привезенных Уиткоффом в Москву. Так что Бельгия может получить судебный иск даже не со стороны Москвы, а со стороны Вашингтона, что для нее еще хуже.Фон дер Ляйен на все бельгийские требования согласна, но от нее ничего не зависит, принять такое решение могут только правительства стран-членов. Politico же сообщает, что европейские правительства отвергли требование Бельгии как такое, которое потенциально грозит им судебным иском в миллиарды евро после окончания войны "Если [гарантии] бесконечны и не имеют границ, то во что мы ввязываемся?" — заявил дипломат ЕС.В итоге Bloomberg сообщил, что буквально за несколько часов до обнародования Еврокомиссией законодательного предложения по использованию замороженных российских активов Бельгия его отклонила. На этом все.Альтернативный вариант есть — это выпуск долговых обязательств ЕС. Но, по сути, он ничем не отличается от непринятых странами Евросоюза требований Бельгии. Это то же самое распределение выплат из бюджетов стран. Фон дер Ляйен попыталась обойти проблему, предложив выпуск долговых обязательств не странами, а Центробанком ЕС. Но, по данным Financial Times, ЕЦБ отказал Еврокомиссии, сославшись на пределы своего мандата.Какие-то европейские страны, конечно, "скинутся" на Украину (а какие-то нет, за что надо сказать спасибо в том числе Миндичу), но 140 млрд они никак не найдут. В воздухе повис даже транш МВФ, потому что одним из условий транша является получение "репарационного кредита", которого не будет.Глава налогового комитета ВР Украины Гетманцев назвал ситуацию критической. "Реально плохая новость, — заявил он. — Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани. На этом фоне попытки сорвать бюджет политиканами выглядят особенно цинично". Правда, цинично выглядят и слова самого Гетманцева, поскольку "политиканы" объективно не могут принять бюджет, не понимая, откуда возьмутся деньги для его наполнения.Даже выверт фон дер Ляйен с намерением запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках возможных ответных мер России на экспроприацию активов (чтобы Бельгия не переживала) вряд ли категорически изменит ситуацию. Тем не менее в Еврокомиссии все еще надеются на чудо 18 декабря. Игра престоловОбыски у Ермака, а затем его увольнение запустили процесс распада выстроенной на Украине вертикали власти, что непосредственно влияет на возможность продолжать военные действия.Из ряда инсайдов украинских грантовых СМИ стало известно, что СБУ, ГБР и Генпрокуратура перестали подчиняться Ермаку еще до его официального увольнения, отказавшись усилить преследование САП и НАБУ. Поэтому Ермак якобы пытался уволить глав всего силового блока, в ответ на что Малюк* "проспал" Миндич-гейт. Так посыпалось все, в том числе лояльность функционеров из самого ОП. В день обысков у Ермака Зеленский совещался с главой САП Клименко и главой НАБУ Кривоносом при участии виц-премьера Федорова (противника Ермака) и переставшего подчиняться Ермаку начальника СБУ Малюка*. Было принято компромиссное решение не подрывать "хрупкий баланс диалога о мире" и снять Ермака с должности, не предъявляя ему подозрение.Потом "хрупкий баланс диалога" был сорван сливами "плана Трампа" как "плана Путина" и консенсус с проамериканскими антикоррупционными органами нарушился. Украинские пограничники получили приказ не выпускать Ермака из страны, а НАБУ сообщило, что готовит сразу три подозрения с намеком на то, что одно из них может быть предъявлено Ермаку. Миндичу же заочно избрали меру пресечения, что является основанием для объявления его в международный розыск.В то же время суд освободил из-под стражи под ночной домашний арест отца детектива НАБУ Магомедрасулова. Причем сделано это было по инициативе прокуратуры. Прокурор заявил, что "актуальность содержания Магомедрасулова-старшего под стражей снизилась". Никто не хочет идти на дно, поэтому силовики бросили Ермака и постепенно возвращаются к сотрудничеству с НАБУ. Возможно, скоро мы увидит и изменение меры пресечения для Магомедрасулова-младшего и вывезенного СБУ из Эмиратов депутата Христенко, который должен был дать показания о работе НАБУ на Кремль. Кстати, в деле Христенко произошел отвод судей, а назначенный по распределению новый судья сразу ушел на больничный.Если Ермак реально может сесть, то Зеленский просто потерял власть. Это уже свершившийся факт. Следующим шагом должно быть назначение нового главы ОП (пока с этим проблемы), а также замена ключевых министров. Если уже вакантные должности проштрафившихся по Миндич-гейту министров юстиции и энергетики займут главы соответствующих парламентских комитетов, то власть от ОП перейдет к парламенту. Как, собственно, и должно быть по Конституции. Впрочем, нардеп-соросенок Железняк говорит, что у "Слуг" нет ни кандидатов, ни голосов, а на заседании фракции, где должны были обсуждать министерские вакансии, была лишь половина депутатов.Поэтому вопрос, что представляет собой сейчас Верховная Рада?Правящая коалиция висит на волоске. Достаточно выйти 4-м депутатам, как коалицию придется пересобирать. К этому готов оппозиционный союз "поросят" и "соросят", который требует полной перезагрузки и создания "правительства национального единства". Их главный кандидат — Залужный. Он опубликовал фото с женой, намекая, что возвращается на Украину. Действительно ли возвращается и для чего именно, пока непонятно. Но перед этим он опубликовал две статьи, в которых раскритиковал Зеленского за военный провал в 2022 году, а также заявил, что мирный договор — это, конечно, только передышка перед новой войной, но он сейчас все-равно очень нужен. Если это не заявка на выборы, то что? Впрочем, такого рейтингового персонажа как Залужный логичнее было при придержать до президентских выборов. Должность премьер-министра при провалившемся и уходящем Зеленским ему вряд ли нужна. Другое дело кто-то неизбираемый, но опытный и, что самое главное, компромиссный для сложившихся сил. И тут о себе напоминает Юлия Тимошенко, распространяя слухи о том, что на нее делают ставку как на спикера парламента после его переформатирования и далее и.о. президента после отставки Зеленского. Тогда принимать "непростые решения" придется Тимошенко, и она на это готова. Вариант сомнительный, но не невозможный.Конечно, в таком положении Рада не согласовала бюджет на 2026 год. Нет голосов. Но главное — это все-таки "репарационный кредит", а точнее его отсутствие. В первом чтении бюджет утвержден был, но в нем заложено 60 млрд долларов западной помощи на покрытие социальных расходов, потому что все, что зарабатывает сама Украина выделено на оборону. Это минимум того, чего не хватает, потому что в бюджет заложено еще около 60 западных млрд долларов на закупку вооружений. Итого порядка 120 млрд долларов, которые негде взять. Нет смысла даже тянуть до саммита ЕС 18 декабря, бюджет просто надо переписывать. А это значит сократить все расходы, отдать военным зарплаты бюджетников и пенсии и обязательно девальвировать гривну. Украина переживет такое? Ответа нет.От "непростых решений" парламент пока спасает "Евросолидарность" Порошенко*, блокируя трибуну Рады и требуя создания "правительства национального единства". Нардеп Железняк утверждает, что примерно половина "Слуг народа" склоняется именно к такой идее, а несколько депутатов подали заявления о выходе и из фракции, и из парламента вообще. Арахамия якобы попросил их повременить до 4 февраля, до конца сессии, чтобы не срывать мирные переговоры, но, по сути, это "танцы с бубнами", чтобы как можно дольше удержать коалицию. Как уже было сказано, достаточно выхода 4-х депутатов, чтобы она развалилась.Рада же решила пока не входить в кризис и проголосовала за военный бюджет, для исполнения которого не хватает 300 млрд гривен, без изменений. Возможно, надавила Европа, пообещав, что новая задумка Еврокомиссии (проголосовать квалифицированным большинством и отменить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов) через пару недель решит вопрос с репарационным кредитом. Скорее всего не решит.Без европейских же денег можно исполнить только бюджет мирного времени. А чтобы наступил мир, нужно согласиться на вывод ВСУ из Донбасса. А чтобы согласиться на вывод ВСУ, либо Зеленский должен получить гарантии, либо выводить должен не Зеленский, а кто-то другой. А чтобы выводил кто-то другой, нужно разваливать коалицию в Раде, назначать нового спикера (Арахамию, Тимошенко, не важно), отправлять Зеленского в отставку и спикеру в качестве и.о. президента подписывать договор об остановке военных действий. Мирный договор будут подписывать президент и парламент уже после выборов.Это момент временно отсрочили. Надолго ли?*лица, признанные а РФ террористами и экстремистамиО том, кому и почему жизненно важно, чтобы война продолжалась, — в материале "Cнять Уиткоффа и усилить Рубио. Как международная "партия войны" пытается сорвать мирные переговоры".

