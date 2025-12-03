https://ukraina.ru/20251203/kto-budet-voevat-ischenko-raskryl-nyuans-otrabotannogo-stsenariya-konflikta-v-pribaltike-1072519736.html

"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике

"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике - 03.12.2025 Украина.ру

"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике

План масштабной провокации в Прибалтике с последующей ядерной шантажом России был разработан еще при администрации Джо Байдена. Сейчас главный вопрос заключается в том, готова ли новая американская администрация играть по этому старому сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-03T04:00

2025-12-03T04:00

2025-12-03T04:00

новости

сша

прибалтика

россия

ростислав ищенко

джо байден

украина.ру

дональд трамп

война

чем закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Эксперт констатировал, что сценарий давно подготовлен. "Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны. Правда, есть один нюанс", — заявил Ищенко. Он подробно описал логику плана времен предыдущей администрации США. "Когда это планировалось еще при [экс-президенте СШАП Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события. Блокада Калининграда или нападение на российские суда на Балтике, начало боевых действий, подключение европейцев, приход США с заявлениями: "Это уже НАТО воюет. Давайте мириться, иначе ядерная война начнется", и потом уже под угрозой взаимного уничтожения выжимать от России уступки в том числе и по Украине", — раскрыл детали обозреватель.Сейчас, по его мнению, схема та же, но изменилась ключевая роль. "А теперь в этой схеме США нет", — отметил Ищенко. "Кто будет воевать? Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — сказал эксперт.Однако, подытожил Ищенко, вероятность реализации сценария сохраняется. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и перспективах зимней кампании — в материале "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.

сша

прибалтика

россия

европа

калининградская область

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, прибалтика, россия, ростислав ищенко, джо байден, украина.ру, дональд трамп, война, чем закончится война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, европа, ядерная война, ядерная угроза, калининградская область, калининград