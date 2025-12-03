"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике - 03.12.2025 Украина.ру
"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике
"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике - 03.12.2025 Украина.ру
"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике
План масштабной провокации в Прибалтике с последующей ядерной шантажом России был разработан еще при администрации Джо Байдена. Сейчас главный вопрос заключается в том, готова ли новая американская администрация играть по этому старому сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-03T04:00
2025-12-03T04:00
Эксперт констатировал, что сценарий давно подготовлен. "Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны. Правда, есть один нюанс", — заявил Ищенко. Он подробно описал логику плана времен предыдущей администрации США. "Когда это планировалось еще при [экс-президенте СШАП Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события. Блокада Калининграда или нападение на российские суда на Балтике, начало боевых действий, подключение европейцев, приход США с заявлениями: "Это уже НАТО воюет. Давайте мириться, иначе ядерная война начнется", и потом уже под угрозой взаимного уничтожения выжимать от России уступки в том числе и по Украине", — раскрыл детали обозреватель.Сейчас, по его мнению, схема та же, но изменилась ключевая роль. "А теперь в этой схеме США нет", — отметил Ищенко. "Кто будет воевать? Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — сказал эксперт.Однако, подытожил Ищенко, вероятность реализации сценария сохраняется. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.
Украина.ру
"Кто будет воевать?" Ищенко раскрыл нюанс "отработанного" сценария конфликта в Прибалтике

План масштабной провокации в Прибалтике с последующей ядерной шантажом России был разработан еще при администрации Джо Байдена. Сейчас главный вопрос заключается в том, готова ли новая американская администрация играть по этому старому сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт констатировал, что сценарий давно подготовлен. "Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны. Правда, есть один нюанс", — заявил Ищенко. Он подробно описал логику плана времен предыдущей администрации США.
"Когда это планировалось еще при [экс-президенте СШАП Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события. Блокада Калининграда или нападение на российские суда на Балтике, начало боевых действий, подключение европейцев, приход США с заявлениями: "Это уже НАТО воюет. Давайте мириться, иначе ядерная война начнется", и потом уже под угрозой взаимного уничтожения выжимать от России уступки в том числе и по Украине", — раскрыл детали обозреватель.
Сейчас, по его мнению, схема та же, но изменилась ключевая роль. "А теперь в этой схеме США нет", — отметил Ищенко. "Кто будет воевать? Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — сказал эксперт.
Однако, подытожил Ищенко, вероятность реализации сценария сохраняется. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Украине и перспективах зимней кампании — в материале "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
