Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

В результате удара украинского БПЛА по автобусу с детьми в Запорожской области ранения получили ученики спортивной школы и тренер. Об этом губернатор Евгений Балицкий в ночь на 10 марта сообщил в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076585065_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_e9109e2bd4de2c107e7933e7088aa9be.jpg

"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований", — рассказал глава региона.Пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения. Всем раненым оказывается медицинская помощь в больнице."Очередной акт вопиющего терроризма со стороны киевского нацизма, который не знает границ", — прокомментировал Балицкий произошедшее.Ранее сообщалось, что за последние сутки при обстрелах Херсонской области погибла женщина, двое мужчин получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

