https://ukraina.ru/20260309/ucheniki-sportivnoy-shkoly-byli-raneny-pri-atake-drona-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1076586431.html
Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области - 09.03.2026 Украина.ру
Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
В результате удара украинского БПЛА по автобусу с детьми в Запорожской области ранения получили ученики спортивной школы и тренер. Об этом губернатор Евгений Балицкий в ночь на 10 марта сообщил в своём телеграм-канале
2026-03-09T23:52
2026-03-09T23:52
2026-03-09T23:52
украина.ру
сво
спецоперация
россия
запорожская область
евгений балицкий
дети
раненые
бпла
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076585065_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_e9109e2bd4de2c107e7933e7088aa9be.jpg
"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований", — рассказал глава региона.Пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения. Всем раненым оказывается медицинская помощь в больнице."Очередной акт вопиющего терроризма со стороны киевского нацизма, который не знает границ", — прокомментировал Балицкий произошедшее.Ранее сообщалось, что за последние сутки при обстрелах Херсонской области погибла женщина, двое мужчин получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076585065_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81b7300716b0fe262de0d012bb246796.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сво, спецоперация, россия, запорожская область, евгений балицкий, дети, раненые, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, украина
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, дети, раненые, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, Украина
Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
В результате удара украинского БПЛА по автобусу с детьми в Запорожской области ранения получили ученики спортивной школы и тренер. Об этом губернатор Евгений Балицкий в ночь на 10 марта сообщил в своём телеграм-канале
"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований", — рассказал глава региона.
Пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения. Всем раненым оказывается медицинская помощь в больнице.
"Очередной акт вопиющего терроризма со стороны киевского нацизма, который не знает границ", — прокомментировал Балицкий произошедшее.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.