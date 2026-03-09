https://ukraina.ru/20260309/nochnoy-volk-ilya-snachala-na-svo-ushel-ya-a-cherez-mesyats--moya-lyubimaya-1076582110.html

Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая

Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая - 09.03.2026

Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая

Байкер из смоленского отделения "Ночных волков" с позывным "Иля", воюющий в Новороссии с 2024 года, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру... Украина.ру, 09.03.2026

Байкер из смоленского отделения "Ночных волков" с позывным "Иля", воюющий в Новороссии с 2024 года, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своей любимой женщине. Оказалось, что подруга Или наша старая знакомая, у которой мы в прошлом году брали интервью. Она так же, как и он, воюет в зоне СВО в составе подразделения "Ночные ведьмы" (ЦСН "БАРС-САРМАТ"), где служат женщины-операторы БПЛА. Ее позывной "Соболь". Познакомились они в Смоленске на байкерских мероприятиях. Началась Специальная военная операция. Сначала на СВО ушли "Иля" и родной брат "Соболь", потом в Новороссию вслед за ними уехала и она.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

