Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая
Байкер из смоленского отделения "Ночных волков" с позывным "Иля", воюющий в Новороссии с 2024 года, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о своей любимой женщине.
Оказалось, что подруга Или наша старая знакомая, у которой мы в прошлом году брали интервью. Она так же, как и он, воюет в зоне СВО в составе подразделения "Ночные ведьмы" (ЦСН "БАРС-САРМАТ"), где служат женщины-операторы БПЛА. Ее позывной "Соболь".
Познакомились они в Смоленске на байкерских мероприятиях. Началась Специальная военная операция. Сначала на СВО ушли "Иля" и родной брат "Соболь", потом в Новороссию вслед за ними уехала и она.
