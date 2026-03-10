"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег - 10.03.2026 Украина.ру
"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег
"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег
"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег
Для США есть вещи важнее денег — это престиж, позволяющий решать задачи без применения силы. В иранском конфликте Америка потеряла много этого ресурса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-03-10T05:00
2026-03-10T05:00
Продолжая тему военной эскалации на Ближнем Востоке, эксперт обратил внимание на потери американцев в Иране, которые не измеряются деньгами. "Если же США останутся, то потерпят сокрушительное поражение. Тем более, они уже понесли значительные потери. Многие наши с вами коллеги ориентируются на экономическое объяснение первопричин конфликта. "Все за бабло". Но для государств уровня США есть вещи, гораздо важнее денег – это престиж" , — заявил Казаков.По его словам, именно престиж позволяет решать задачи без применения силы, чем президент США Дональд Трамп до последнего момента и занимался. "Во-первых, он этот престиж накачивает за счет силовых акций. Во-вторых, он что-то обещает, и сразу что-то происходит. В этот образ много чего упаковано: и уважение, и опасение. Это сложная субстанция. И вот в иранском конфликте США потеряли много престижа" , — пояснил аналитик.Эксперт подчеркнул, что восстановить утраченные позиции будет крайне сложно. Потеря престижа означает, что теперь слова США будут весить меньше, а угрозы — вызывать меньше страха у противников.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.
"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег

05:00 10.03.2026
 
Для США есть вещи важнее денег — это престиж, позволяющий решать задачи без применения силы. В иранском конфликте Америка потеряла много этого ресурса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Продолжая тему военной эскалации на Ближнем Востоке, эксперт обратил внимание на потери американцев в Иране, которые не измеряются деньгами.
"Если же США останутся, то потерпят сокрушительное поражение. Тем более, они уже понесли значительные потери. Многие наши с вами коллеги ориентируются на экономическое объяснение первопричин конфликта. "Все за бабло". Но для государств уровня США есть вещи, гораздо важнее денег – это престиж" , — заявил Казаков.
По его словам, именно престиж позволяет решать задачи без применения силы, чем президент США Дональд Трамп до последнего момента и занимался.
"Во-первых, он этот престиж накачивает за счет силовых акций. Во-вторых, он что-то обещает, и сразу что-то происходит. В этот образ много чего упаковано: и уважение, и опасение. Это сложная субстанция. И вот в иранском конфликте США потеряли много престижа" , — пояснил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что восстановить утраченные позиции будет крайне сложно. Потеря престижа означает, что теперь слова США будут весить меньше, а угрозы — вызывать меньше страха у противников.
Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния