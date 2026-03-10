https://ukraina.ru/20260310/esli-ssha-ostanutsya-to-poterpyat-porazhenie-kazakov-o-tom-pochemu-dlya-trampa-prestizh-dorozhe-deneg-1076587722.html

"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег

"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег - 10.03.2026 Украина.ру

"Если США останутся, то потерпят поражение": Казаков о том, почему для Трампа престиж дороже денег

Для США есть вещи важнее денег — это престиж, позволяющий решать задачи без применения силы. В иранском конфликте Америка потеряла много этого ресурса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-03-10T05:00

2026-03-10T05:00

2026-03-10T05:00

новости

сша

иран

александр казаков

израиль

дональд трамп

украина.ру

война

удар по ирану

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg

Продолжая тему военной эскалации на Ближнем Востоке, эксперт обратил внимание на потери американцев в Иране, которые не измеряются деньгами. "Если же США останутся, то потерпят сокрушительное поражение. Тем более, они уже понесли значительные потери. Многие наши с вами коллеги ориентируются на экономическое объяснение первопричин конфликта. "Все за бабло". Но для государств уровня США есть вещи, гораздо важнее денег – это престиж" , — заявил Казаков.По его словам, именно престиж позволяет решать задачи без применения силы, чем президент США Дональд Трамп до последнего момента и занимался. "Во-первых, он этот престиж накачивает за счет силовых акций. Во-вторых, он что-то обещает, и сразу что-то происходит. В этот образ много чего упаковано: и уважение, и опасение. Это сложная субстанция. И вот в иранском конфликте США потеряли много престижа" , — пояснил аналитик.Эксперт подчеркнул, что восстановить утраченные позиции будет крайне сложно. Потеря престижа означает, что теперь слова США будут весить меньше, а угрозы — вызывать меньше страха у противников.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад больше не может побеждать обычными вооружениями и рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.

сша

иран

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, александр казаков, израиль, дональд трамп, украина.ру, война, удар по ирану, война в иране, главное, главные новости, срочно, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, международная политика, геополитика, ближний восток