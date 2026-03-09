https://ukraina.ru/20260309/sotsiologicheskoe-bezumie-ukrainy-1076539411.html

Социологическое безумие Украины

Социологическое безумие Украины - 09.03.2026 Украина.ру

Социологическое безумие Украины

На протяжении последних лет мы следили за украинской социологией, конечно, отдавая себе отчёт в том, что социология военного времени измеряет не общественное мнение, а непонятно что. И даже привыкли к тому, что нам показывают не состояние общественного мнения, а тенденции – данные ведь меняются. Но в начале марта шаблон сломался

2026-03-09T18:02

2026-03-09T18:02

2026-03-09T18:02

мнения

украина

россия

владимир зеленский

офис президента

социология

общество

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076539291_0:34:624:385_1920x0_80_0_0_5bd9bed088b16c2f93a8356bad58da75.jpg.webp

Вот, например, 2 марта были опубликованы результаты исследования Киевского международного института социологии, проведённого 12-24 февраля (учитывая, что речь идёт о телефонном опросе, сроки полевой фазы выглядят неоправданно раздутыми – видимо у КМИС мало интервьюеров) относительно перспектив мирного соглашения. Легко предсказуемо, что украинцы хотят мира, но не хотят переговоров – никаких уступок и никакого доверия врагу.Ну ладно. В России ситуация примерно такая же – Зеленскому россияне не доверяют и идти на уступки не хотят. Это нормально. Нас другое восхитило.КМИС провёл эксперимент.Половину выборки спросили, как они относятся к выводу войск из Донбасса в обмен на предоставление гарантий ЕС и США. 36% согласны (29% поноют, но всё равно согласятся), а 57% – против. Позиция последних самая логичная – Донбасс Украина так или иначе потеряет, а "гарантии" ей не нужны.А вот вторая половина выдала данные гораздо хуже – 25% за, 68% против. Что случилось? Оооо, вы не поверите – КМИС расшифровал, что подразумевают "гарантии": "США не будут размещать свои войска на Украине, не будут закрывать небо и не будут бесплатно давать оружие Украине".Как бы речь идёт о моментах самоочевидных и соответствующих нынешней ситуации. Но для опрошенных именно такой формат "гарантий" вовсе не очевиден. Такое впечатление, что социологи задумали всё это, чтобы присовестить американцев – видите, не верят украинцы в ваши гарантии… Американцам, конечно, стало ужасно стыдно.Ещё одно интересное исследование КМИС, проведённое правда в январе и уже публиковавшееся – о праздниках.Самые популярные праздники – Пасха (67%) и Рождество (66%). Есть, знаете ли, некая безуминка в том, что в стране, где при власти находятся сатанисты*, самые популярные праздники – православные.Потом идут День независимости (54%) и день защитников Украины (53%).8 марта, против которого давно и упорно ведётся кампания как против "коммунистического" праздника – на восьмом месте.Но самое интересное – на девятом месте, всего с 11% – День Победы.Это на фоне официальной политики относительно того, что нацисты – "тоже оккупанты", что УПА* с ними – "тоже воевала", что современной версией нацизма является "рашизм" (это выдумка киевских пропагандистов) и что сейчас на Украине "отечественная война" против "рашистов". Так вот, вся эта требуха – коту под хвост.Но самое главное, конечно, в том, что киевские социологи подтверждают – это не Россия "присвоила себе Победу", это Украина сама отказалась от Победы и записала себя в проигравшие. Причём не только в той войне, но и в этой. Какие молодцы. Даже жаль, что это брехня.Или вот опубликованное 24 февраля исследования центра им. Разумкова о демократии.Попытайтесь вникнуть в глубины глубин украинской демократии – 23% считают Украину на всю голову демократичной, 47,5% – движущейся в сторону демократии, и только 20,5% оценивают ситуацию адекватно – нет ни демократии, ни движения в её сторону.Если кто-то считает, что отказ от проведения выборов и просроченные президент и парламент в чём-то противоречат высоким стандартам украинской демократии, то вот вам данные того же центра за 2010 год – после президентских выборов, которые прошли без сколько-нибудь серьёзных замечаний даже со стороны Запада, демократичной страной считали Украину 12,5%, движущейся в сторону демократии – 53% и вообще недемократичной – 21%.Свежим данным центра им. Разумкова мы верить не обязаны, но результаты опроса 2010 года подсказывают нам, что украинская демократия вполне себе обходится без выборов. Главное, чтобы президент незалежной державы был одобрен в Вашингтоне.Кстати говоря, тут тоже интересное – победитель-2010 Виктор Янукович как раз был Вашингтоном одобрен, пусть и в пику неуправляемой Юлии Тимошенко. Иначе бы были разоблачения фальсификаций – как в 2004 году. Сейчас же положение Зеленского неустойчивое – Трамп его поругивает. Т.е., тут ещё и сам Вашингтон должен быть правильной системы.Но больше всего нам понравилось то, что это исследование центра им. Разумкова было проведено… в ноябре прошлого года. А опубликовано – в феврале этого. Нет, иногда такое бывает и данные исследования публикуются с задержкой (чаще всего это требование заказчика). Но на квартал?Впрочем, этот рекорд побил КМИС, опубликовав 26 февраля результаты исследования "Отношение населения Крыма к объединению Украины и России". Нет, мы не сошли с ума – КМИС никакого исследования в Крыму не проводил. Правда и результаты опроса не придумывал – просто сослался на исследования, которые проводились в 2013 году. Ну логично же – если можно задержать на квартал, то почему не сослаться на исследования 13-ти летней давности? Тем более, что они использовались в исследовании "Когнитивная деоккупация Крыма". Не спрашивайте, что это значит, но предвидя вопрос отвечаю – с когнитивными способностями у них там очень плохо, потому что исследование про "деоккупацию" было презентовано в октябре 2024 года…Мы затрудняемся сказать, с чем связан припадок безумия украинских социологов, но подозреваем, что тут есть взаимозависимость с назначением нового главы Офиса президента в январе этого года. Новая метла по-новому метёт.Отметим, кстати, что раньше социологи совсем уж дикую дичь не публиковали и даже позволяли себе показывать результаты исследований, которые не особенно нравились и.о. президента Украины, очевидно – чувствуя себя под защитой американского посольства. Но нынешний глава ОП явно использует другие инструменты воздействия – недаром его внесли в реестр экстремистов и террористов...Т.о., можно предположить, что происходящее сейчас – элемент подготовки к переговорам и выборам, которые придётся проводить. Стоит ли за этим какая-то стратегия или новый глава ОП просто "варит воду" пока непонятно, но скорее последнее – рейтинговые позиции действующего президента неустойчивые в этом случае логично выбить из рук оппонентов социологию, которая мобилизует избирателей в пользу потенциального победителя.* Террористическая организация, запрещённая в России.О планах Зеленского на нынешнем этапе можно прочитать в статье Павла Котова "Поездка в Москву, выборы, референдум. Что в реальности задумал Зеленский"

https://ukraina.ru/20251203/elektoralnyy-peyzazh-posle-ermakova-poboischa-1072573347.html

https://ukraina.ru/20250512/vospitanie-pabedabesiya-prazdniki-v-zerkale-ukrainskoy-sotsiologii--1063063687.html

https://ukraina.ru/20260126/iz-tualeta-k-pobede-narod-i-vlast-na-ukraine-poka-ediny-1074821353.html

https://ukraina.ru/20260216/natsionalnye-osobennosti-uchta-mneniya-izbirateley-1075677948.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

мнения, украина, россия, владимир зеленский, офис президента, социология, общество, выборы