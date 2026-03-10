https://ukraina.ru/20260310/rossiyskie-voyska-umelo-ispolzuyut-povrezhdenie-damby-na-konstantinovskom-napravlenii-1076588437.html

Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении

"Рыбарь" сообщает, что российские войска используют ситуацию, сложившуюся после удара по дамбе в районе Молочарки. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру

Часть позиций ВСУ в прилегающем частном секторе оказалась затоплена, что вынудило украинские подразделения отойти в капитальную застройку Константиновки.Из-за концентрации личного состава на ограниченных участках передовой украинские позиции регулярно подвергаются ударам российской артиллерии и дронов.При этом масштабных штурмовых действий в самом городе российские подразделения пока не ведут. На подступах и окраинах сохраняются обширные "серые зоны", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.По данным с направления, российским подразделениям ещё предстоит закрепиться на южных окраинах и наладить снабжение передовых групп. Ситуацию осложняет резкое увеличение числа украинских операторов БПЛА на этом участке фронта.Ранее сообщалось о продвижении подразделений "Южной" групировки в ДНР - "Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

