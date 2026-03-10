Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении - 10.03.2026 Украина.ру
Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении
Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении - 10.03.2026 Украина.ру
Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении
"Рыбарь" сообщает, что российские войска используют ситуацию, сложившуюся после удара по дамбе в районе Молочарки. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
2026-03-10T00:55
2026-03-10T00:55
Часть позиций ВСУ в прилегающем частном секторе оказалась затоплена, что вынудило украинские подразделения отойти в капитальную застройку Константиновки.Из-за концентрации личного состава на ограниченных участках передовой украинские позиции регулярно подвергаются ударам российской артиллерии и дронов.При этом масштабных штурмовых действий в самом городе российские подразделения пока не ведут. На подступах и окраинах сохраняются обширные "серые зоны", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.По данным с направления, российским подразделениям ещё предстоит закрепиться на южных окраинах и наладить снабжение передовых групп. Ситуацию осложняет резкое увеличение числа украинских операторов БПЛА на этом участке фронта.Ранее сообщалось о продвижении подразделений "Южной" групировки в ДНР - "Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
"Рыбарь" сообщает, что российские войска используют ситуацию, сложившуюся после удара по дамбе в районе Молочарки. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
Часть позиций ВСУ в прилегающем частном секторе оказалась затоплена, что вынудило украинские подразделения отойти в капитальную застройку Константиновки.
Из-за концентрации личного состава на ограниченных участках передовой украинские позиции регулярно подвергаются ударам российской артиллерии и дронов.
При этом масштабных штурмовых действий в самом городе российские подразделения пока не ведут. На подступах и окраинах сохраняются обширные "серые зоны", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.
По данным с направления, российским подразделениям ещё предстоит закрепиться на южных окраинах и наладить снабжение передовых групп. Ситуацию осложняет резкое увеличение числа украинских операторов БПЛА на этом участке фронта.
Ранее сообщалось о продвижении подразделений "Южной" групировки в ДНР - "Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния