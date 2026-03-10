https://ukraina.ru/20260310/tramp-gotov-ubit-syna-khamenei-esli-tot-otkazhetsya-ustupit-drugie-novosti-konflikta-1076587930.html

Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта

Президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит Соединённым Штатам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Об этом в ночь на 10 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-10T00:36

"Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию... если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок", — говорится в материале издания.При этом Израиль возьмёт на себя непосредственное убийство нового лидера Ирана, а не США, отмечает газета.9 марта Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана. Отец нового лидера, занимавший этот пост ранее, был убит 28 февраля, в первый же день военной агрессии Вашингтона и Тель-Авива.К другим новостям ирано-американского конфликта:🟥 Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций против России в нефтяной сфере, передает Reuters;🟥 Военные США потеряли еще два беспилотника MQ-9 Reaper во время операции Epic Fury в Иране, в результате чего общее количество потерянных беспилотников достигло 11;🟥 КСИР будет запускать только тяжёлые ракеты с боеголовками около тонны, заявил командующий аэрокосмическими силами Ирана Мусави;🟥 Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока слишком рано говорить о захвате иранской нефти;🟥 Более 80 детей погибли в Ливане за неделю ударов Израиля, сообщили в ЮНИСЕФ;🟥 Британия не будет отправлять авианосец Prince of Wales на Ближний Восток, пишет FT со ссылкой на официальные лица;🟥 Армия Израиля заявила о завершении мощной волны ударов по штабам и производствам в Иране, десятки самолетов сбросили более 170 боеприпасов.Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию. Подробнее в материале Ростислава Ищенко - Десять дней, которые потрясли Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

