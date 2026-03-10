Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта - 10.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260310/tramp-gotov-ubit-syna-khamenei-esli-tot-otkazhetsya-ustupit-drugie-novosti-konflikta-1076587930.html
Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта
Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта - 10.03.2026 Украина.ру
Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта
Президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит Соединённым Штатам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Об этом в ночь на 10 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-10T00:36
2026-03-10T00:36
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
израиль
иран
the wall street journal
удар по ирану
война в иране
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076522848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_81b366290ef797b9832636ac9bccfdd5.jpg
"Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию... если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок", — говорится в материале издания.При этом Израиль возьмёт на себя непосредственное убийство нового лидера Ирана, а не США, отмечает газета.9 марта Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана. Отец нового лидера, занимавший этот пост ранее, был убит 28 февраля, в первый же день военной агрессии Вашингтона и Тель-Авива.К другим новостям ирано-американского конфликта:🟥 Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций против России в нефтяной сфере, передает Reuters;🟥 Военные США потеряли еще два беспилотника MQ-9 Reaper во время операции Epic Fury в Иране, в результате чего общее количество потерянных беспилотников достигло 11;🟥 КСИР будет запускать только тяжёлые ракеты с боеголовками около тонны, заявил командующий аэрокосмическими силами Ирана Мусави;🟥 Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока слишком рано говорить о захвате иранской нефти;🟥 Более 80 детей погибли в Ливане за неделю ударов Израиля, сообщили в ЮНИСЕФ;🟥 Британия не будет отправлять авианосец Prince of Wales на Ближний Восток, пишет FT со ссылкой на официальные лица;🟥 Армия Израиля заявила о завершении мощной волны ударов по штабам и производствам в Иране, десятки самолетов сбросили более 170 боеприпасов.Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию. Подробнее в материале Ростислава Ищенко - Десять дней, которые потрясли Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
израиль
иран
ближний восток
британия
великобритания
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076522848_232:0:1132:675_1920x0_80_0_0_741960095241950e5db0fafff1a8a9e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, израиль, иран, the wall street journal, удар по ирану, война в иране, ближний восток, военная эскалация, агрессия, британия, великобритания, бомбардировка, юнисеф, дети, бпла, россия, антироссийские санкции, нефть
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Израиль, Иран, The Wall Street Journal, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, военная эскалация, агрессия, Британия, Великобритания, бомбардировка, ЮНИСЕФ, дети, БПЛА, Россия, антироссийские санкции, нефть

Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта

00:36 10.03.2026
 
© ФотоТрамп "Миротворец"
Трамп Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит Соединённым Штатам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Об этом в ночь на 10 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию... если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок", — говорится в материале издания.
При этом Израиль возьмёт на себя непосредственное убийство нового лидера Ирана, а не США, отмечает газета.
9 марта Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана. Отец нового лидера, занимавший этот пост ранее, был убит 28 февраля, в первый же день военной агрессии Вашингтона и Тель-Авива.
К другим новостям ирано-американского конфликта:
🟥 Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций против России в нефтяной сфере, передает Reuters;
🟥 Военные США потеряли еще два беспилотника MQ-9 Reaper во время операции Epic Fury в Иране, в результате чего общее количество потерянных беспилотников достигло 11;
🟥 КСИР будет запускать только тяжёлые ракеты с боеголовками около тонны, заявил командующий аэрокосмическими силами Ирана Мусави;
🟥 Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока слишком рано говорить о захвате иранской нефти;
🟥 Более 80 детей погибли в Ливане за неделю ударов Израиля, сообщили в ЮНИСЕФ;
🟥 Британия не будет отправлять авианосец Prince of Wales на Ближний Восток, пишет FT со ссылкой на официальные лица;
🟥 Армия Израиля заявила о завершении мощной волны ударов по штабам и производствам в Иране, десятки самолетов сбросили более 170 боеприпасов.
Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию. Подробнее в материале Ростислава Ищенко - Десять дней, которые потрясли Трампа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампИзраильИранThe Wall Street Journalудар по Иранувойна в ИранеБлижний Востоквоенная эскалацияагрессияБританияВеликобританиябомбардировкаЮНИСЕФдетиБПЛАРоссияантироссийские санкциинефть
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:13"Герани" поражают цели в Харьковской области
02:43"Пока ситуация не наладится": США отменят часть санкций против нефтяных компаний некоторых стран
02:17Лидеры Ирана убиты, или они "отсчитывают минуты" до своей ликвидации. Другие заявления Трампа
01:39Ушаков раскрыл детали вечернего телефонного разговора Путина с Трампом
01:17Фронтовая сводка за 9 марта от канала "Дневник Десантника"
01:04ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска
00:55Российские войска умело используют повреждение дамбы на Константиновском направлении
00:36Трамп готов убить сына Хаменеи, если тот откажется уступить. Другие новости конфликта
00:14Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
23:52Ученики спортивной школы были ранены при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
19:15Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта
18:02Ночной волк "Иля": сначала на СВО ушел я, а через месяц – моя любимая
18:02Социологическое безумие Украины
17:45В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования
17:38Париж требует срочного обсуждения ливанского кризиса в Совбезе ООН
17:18"Холодный душ для Европы": Киселев о мыслях вслух Путина про судьбу поставок газа
17:07Иран запустил ещё одну баллистическую ракету в сторону Турции. Главное к этому часу
16:00"Дать революции в морду": 25 лет окончания акции "Украина без Кучмы"
15:27В Казани создали новый дрон с помощью ИИ. Главное к этому часу
15:14В Херсонской области за последние сутки погиб один человек, двое получили ранения
Лента новостейМолния