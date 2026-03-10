https://ukraina.ru/20260310/ushakov-raskryl-detali-telefonnogo-razgovora-putina-s-trampom-1076589440.html
Президент России Владимир Путин вечером обсудил с президентом США Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Акцент... был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому урегулированию", — рассказал Ушаков журналистам.Во время телефонного разговора Путин призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и поделился с президентом США соображениями по этому поводу, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива. Трамп, в свою очередь, дал оценку событиям в контексте совместной с Израилем операции.Лидеры двух стран также затронули тему мирного процесса по Украине. Президент России положительно оценил посреднические усилия Соединённых Штатов и рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. Президент США, в свою очередь, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.Кроме того, Путин и Трамп обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.Разговор состоялся по инициативе президента США, позвонившего, чтобы обсудить развитие текущей международной обстановки, и продлился около часа. Лидеры заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. По словам Ушакова, их беседа будет иметь практическое значение.Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию. Подробнее в материале Ростислава Ищенко - Десять дней, которые потрясли Трампа.
Ушаков раскрыл детали вечернего телефонного разговора Путина с Трампом
01:39 10.03.2026 (обновлено: 01:45 10.03.2026)
Президент России Владимир Путин вечером обсудил с президентом США Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом 9 марта передаёт Украина.ру
"Акцент... был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому урегулированию", — рассказал Ушаков журналистам.
Во время телефонного разговора Путин призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и поделился с президентом США соображениями по этому поводу, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива. Трамп, в свою очередь, дал оценку событиям в контексте совместной с Израилем операции.
Лидеры двух стран также затронули тему мирного процесса по Украине. Президент России положительно оценил посреднические усилия Соединённых Штатов и рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. Президент США, в свою очередь, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.
Кроме того, Путин и Трамп обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Разговор состоялся по инициативе президента США, позвонившего, чтобы обсудить развитие текущей международной обстановки, и продлился около часа. Лидеры заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. По словам Ушакова, их беседа будет иметь практическое значение.
Текущая война на Ближнем Востоке отличается от стандартных войн тем, что её инициаторы (США и Израиль) имели возможность предварительно провести тестовую операцию. Подробнее в материале Ростислава Ищенко - Десять дней, которые потрясли Трампа. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.