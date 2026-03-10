"Трамп не собирается менять геополитический расклад": эксперт о прагматичной стратегии США в Иране - 10.03.2026 Украина.ру
"Трамп не собирается менять геополитический расклад": эксперт о прагматичной стратегии США в Иране
"Трамп не собирается менять геополитический расклад": эксперт о прагматичной стратегии США в Иране
Для Дональда Трампа война с Ираном — это не геополитика, а элемент предвыборной кампании. Ему нужны быстрые победы, которые можно предъявить избирателям, а не долгая наземная операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Журналист спросил, почему Трамп сначала не исключал наземную операцию, а потом назвал ее пустой тратой времени. По словам Серенко, для него не имеет значения Иран сам по себе и его оборонный потенциал. "Сегодня его интересы сконцентрированы на грядущих выборах в Конгресс. И стратегия Трампа в отношении войны с Ираном является элементом его предвыборной кампании, не более того. Он не собирается менять геополитический расклад, хотя может об этом сколько угодно говорить", — заявил эксперт.Опираясь на пример истории с Мадуро, политолог объяснил, что американскому лидеру нужны яркие и быстрые достижения для предъявления спонсорам и избирателям, которые помогут ему победить в ноябре."Трамп прагматичный, циничный политик, отсюда такие иногда противоречивые заявления. Он ориентируется на колебания политического процесса и выстраивает под них свое поведение. Это и есть стратегия Трампа – максимально быстрое реагирование на изменение политической конъюнктуры", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
"Трамп не собирается менять геополитический расклад": эксперт о прагматичной стратегии США в Иране

04:00 10.03.2026
 
Для Дональда Трампа война с Ираном — это не геополитика, а элемент предвыборной кампании. Ему нужны быстрые победы, которые можно предъявить избирателям, а не долгая наземная операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Журналист спросил, почему Трамп сначала не исключал наземную операцию, а потом назвал ее пустой тратой времени. По словам Серенко, для него не имеет значения Иран сам по себе и его оборонный потенциал.
"Сегодня его интересы сконцентрированы на грядущих выборах в Конгресс. И стратегия Трампа в отношении войны с Ираном является элементом его предвыборной кампании, не более того. Он не собирается менять геополитический расклад, хотя может об этом сколько угодно говорить", — заявил эксперт.
Опираясь на пример истории с Мадуро, политолог объяснил, что американскому лидеру нужны яркие и быстрые достижения для предъявления спонсорам и избирателям, которые помогут ему победить в ноябре.
"Трамп прагматичный, циничный политик, отсюда такие иногда противоречивые заявления. Он ориентируется на колебания политического процесса и выстраивает под них свое поведение. Это и есть стратегия Трампа – максимально быстрое реагирование на изменение политической конъюнктуры", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Новости Иран США Ближний Восток Дональд Трамп Украина.ру Андрей Серенко война удар по Ирану война в Иране выборы международные отношения Аналитика
 
Лента новостейМолния