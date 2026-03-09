https://ukraina.ru/20260309/izbranie-modzhtaby-khamenei-i-reaktsiya-mira-yadernoe-oruzhie-protiv-irana-itogi-9-marta-1076583053.html

Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта

Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта - 09.03.2026 Украина.ру

Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта

Избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана прокомментировали в мире. Американо-израильская коалиция может применить ядерное оружие против Ирана

2026-03-09T19:15

2026-03-09T19:15

2026-03-09T19:15

эксклюзив

хроники

дональд трамп

юрий баранчик

владимир путин

еврокомиссия

cnn

bloomberg

израиль

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102939/06/1029390620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c5fa019342b9d0d8cd002f2f44902d4.jpg

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием его верховным лидером Ирана."Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", — гласит текст телеграммы Путина.Он также отметил, что Россия была и будет надёжным партнёром Ирана."Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики", — указал президент России.Путин пожелал Хаменеи успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.Британское издание The Spectator заявило, что избранный верховный лидер Ирана будет представлять угрозу американским интересам."Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — отмечалось в публикации.Американский политический обозреватель и колумнист Прем Таккер, ранее работавший на CNN, критически отнёсся к политике руководства США."США потратили 20 лет и триллионы долларов на то, чтобы заменить режим Талибана* на режим Талибана*. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 суток. Самый эффективный американский президент в истории", — написал он в соцсетях.Ему вторил ещё один американский журналист — Алекс Коул."Значит, Дональд Трамп заменил Хаменеи на Хаменеи?" — спросил он.Аналитик Bloomberg Economics Дина Эсфандиари отметила, что новый верховный лидер Ирана не станет взаимодействовать с США и будет оказывать сопротивление, используя лидерство для мести за убийство своего отца, матери и жены во время ударов США и Израиля 28 февраля 2026 года."Выбор Хаменеи свидетельствует о преемственности и неповиновении: приверженности наследию его отца и основным принципам Исламской Республики, а также неприятии попыток США и Израиля изменить систему", — отметила Эсфандиари. Ее слова передает Bloomberg.По её словам, выбор Хаменеи вызовут недовольство Трампа, который выражал презрение к Хаменеи — американский лидер может использовать его назначение как предлог для дальнейшего усиления атак на Тегеран.Российский политический эксперт Юрий Баранчик отметил, что новый лидер Ирана будет мстить США и Израилю за убийство своего отца."Иран официально объявил имя нового верховного лидера. Им стал аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи, чья кандидатура была утверждена Советом экспертов. Церемония вступления в должность ожидается в ближайшее время. Мы все знаем, что сын за отца не отвечает. И это правильно. Но сын за отца может мстить. КСИР поставил своего человека правителем Ирана. Война с коалицией Эпштейна будет продолжаться", — отметил Баранчик.Тем временем в Европе поддержали атаки на Иран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана."Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны", — написала она в соцсетях.По словам председателя ЕК, "сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непреднамеренными последствиями".Ядерное оружие против ИранаБританские СМИ сообщили о приземлении на базе Фэрфод в Великобритании трёх американских бомбардировщиков B-52. Ранее на эту же базу прибыло четыре бомбардировщика B-1 Lancer. Дальность полёта B-1 Lancer без дозаправки — 9,4 тыс. км, B-52 — около 15 тыс. км. База Фэрфорд находится в 5,5 тыс. км от центра Ирана. Обе разновидности бомбардировщиков способны нести ядерное оружие.О том, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана ранее заявил основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком. По его информации, у США и Израиля ограничены запасы боеприпасов. В случае сухопутной операции коалиции Иран может противостоять десанту. Американские рынки, по словам Доткома, не выдержат длительного конфликта, подчеркнул он."Когда американская империя потерпит финансовый крах, Израиль падёт вместе с ней. Ирану нужно оставаться в борьбе. Риск заключается в том, что они применят ядерное оружие. Мир будет на вашей стороне. Для них это будет конец, если они нанесут по вам ядерный удар. Но это риск, который вам необходимо оценить", – заявил Дотком.Он добавил, что Ирану, возможно, следует заключить сделку с Китаем о финансировании, он поможет."Слава этой победы, свержения американской империи и их хозяев в Израиле, эпична. Об этом будут говорить ещё 1000 лет", – подытожил Дотком.Тем временем цены на нефть демонстрируют резкий рост. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал этот рост."На девятый день операции "Эпическая ошибка" цены на нефть уже удвоились, а стоимость всех товаров стремительно растёт", — отметил он.Он также заявил, что в Иране знают о готовящихся ударах США."Мы знаем, что США планируют удары по нашим нефтяным и ядерным объектам в надежде сдержать огромный инфляционный шок. Иран полностью готов", — подчеркнул Аракчи.Глава МИД Ирана заявил, что у Исламской Республики "есть немало сюрпризов".* - запрещённая в РФ экстремистская организацияПодробнее о войне США и Израиля против Ирана — в статье Елены Мурзиной "Тегеран в огне, но метко отвечает! Баз США уже нет. На пороге - мировой глобальный экономический кризис".

https://ukraina.ru/20260309/tseny-na-neft-vzleteli-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-9-marta-1076573466.html

https://ukraina.ru/20260309/syn-khamenei-stal-glavoy-irana-ekologicheskaya-katastrofa-khronika-sobytiy-na-utro-9-marta-1076566198.html

израиль

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, юрий баранчик, владимир путин, еврокомиссия, cnn, bloomberg, израиль, сша, иран