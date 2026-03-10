https://ukraina.ru/20260310/plan-mnogourovnevyy-kak-sloenyy-pirog-serenko-o-nevidimoy-vtoroy-faze-voyny-ssha-v-irane-1076584703.html

"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране

"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране

За бомбардировками Ирана последует невидимая фаза плана США — разжигание внутренних протестов. Они поняли, что внешней агрессией систему не разрушить, нужно создать условия для краха изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

Отвечая на вопрос о долгосрочных планах США, эксперт раскрыл многоуровневую стратегию. "Они прекрасно поняли, что с помощью внешней агрессии разрушить иранскую политическую систему почти невозможно. Ее можно разрушить только за счет внутренних протестов. В этом смысле российская система и иранская очень похожи", — заявил Серенко.По его словам, после ударной фазы начнется главное. "Поэтому, когда авианосная группировка обнулит все и уйдет, начнется вторая фаза операции, невидимая, по разжиганию внутренних протестов", — пояснил аналитик. Он объяснил, на что рассчитывают американцы. "Сейчас иранское общество консолидировано смертью рахбара, внешней агрессией. Но как только уходит внешняя угроза, начинаются внутренние кризисы. Поэтому американский план войны с Ираном многоуровневый, как слоеный пирог", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

