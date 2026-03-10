"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране - 10.03.2026 Украина.ру
"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране
"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране
"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране
За бомбардировками Ирана последует невидимая фаза плана США — разжигание внутренних протестов. Они поняли, что внешней агрессией систему не разрушить, нужно создать условия для краха изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-03-10T05:15
2026-03-10T05:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Отвечая на вопрос о долгосрочных планах США, эксперт раскрыл многоуровневую стратегию. "Они прекрасно поняли, что с помощью внешней агрессии разрушить иранскую политическую систему почти невозможно. Ее можно разрушить только за счет внутренних протестов. В этом смысле российская система и иранская очень похожи", — заявил Серенко.По его словам, после ударной фазы начнется главное. "Поэтому, когда авианосная группировка обнулит все и уйдет, начнется вторая фаза операции, невидимая, по разжиганию внутренних протестов", — пояснил аналитик. Он объяснил, на что рассчитывают американцы. "Сейчас иранское общество консолидировано смертью рахбара, внешней агрессией. Но как только уходит внешняя угроза, начинаются внутренние кризисы. Поэтому американский план войны с Ираном многоуровневый, как слоеный пирог", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
"План многоуровневый, как слоеный пирог": Серенко о "невидимой" второй фазе войны США в Иране

05:15 10.03.2026
 
© AP / Vahid Salemi
- РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP / Vahid Salemi
За бомбардировками Ирана последует невидимая фаза плана США — разжигание внутренних протестов. Они поняли, что внешней агрессией систему не разрушить, нужно создать условия для краха изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о долгосрочных планах США, эксперт раскрыл многоуровневую стратегию. "Они прекрасно поняли, что с помощью внешней агрессии разрушить иранскую политическую систему почти невозможно. Ее можно разрушить только за счет внутренних протестов. В этом смысле российская система и иранская очень похожи", — заявил Серенко.
По его словам, после ударной фазы начнется главное. "Поэтому, когда авианосная группировка обнулит все и уйдет, начнется вторая фаза операции, невидимая, по разжиганию внутренних протестов", — пояснил аналитик.
Он объяснил, на что рассчитывают американцы. "Сейчас иранское общество консолидировано смертью рахбара, внешней агрессией. Но как только уходит внешняя угроза, начинаются внутренние кризисы. Поэтому американский план войны с Ираном многоуровневый, как слоеный пирог", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния