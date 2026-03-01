https://ukraina.ru/20260310/izrail-razbombil-russkiy-dom-v-livane-1076587058.html

Израиль разбомбил Русский дом в Ливане

Израиль разбомбил Русский дом в Ливане

Авиация ЦАХАЛ разрушила Русский дом в Набатии в Ливане. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков 9 марта сообщил в своём телеграм-канале

"Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", — написал Примаков.По его словам, официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте находится на связи с коллегами.Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку на культурный центр ничем не вызванной агрессией.Позже основатель и директор Русского дома Асаад Дия рассказал, что здание в результате удара оказалось полностью разрушено. В нем никто не пострадал, поскольку оно пустовало, все уехали после начала военных действий. По словам Дия, до начала боевых действий там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по Ливану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

