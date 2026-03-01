https://ukraina.ru/20260310/izrail-razbombil-russkiy-dom-v-livane-1076587058.html
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане - 10.03.2026 Украина.ру
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
Авиация ЦАХАЛ разрушила Русский дом в Набатии в Ливане. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков 9 марта сообщил в своём телеграм-канале
2026-03-10T00:14
2026-03-10T00:14
2026-03-10T00:14
новости
украина.ру
ливан
израиль
бейрут
евгений примаков
россотрудничество
рцнк
ближний восток
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063463167_0:106:1281:826_1920x0_80_0_0_2c76dd1e14dedd45e0b6fec7b9a4480b.jpg
"Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", — написал Примаков.По его словам, официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте находится на связи с коллегами.Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку на культурный центр ничем не вызванной агрессией.Позже основатель и директор Русского дома Асаад Дия рассказал, что здание в результате удара оказалось полностью разрушено. В нем никто не пострадал, поскольку оно пустовало, все уехали после начала военных действий. По словам Дия, до начала боевых действий там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по Ливану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ливан
израиль
бейрут
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063463167_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_5a10a9025dafb076ae5fd892f9e14e7d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, ливан, израиль, бейрут, евгений примаков, россотрудничество, рцнк, ближний восток, война в иране, военная эскалация, агрессия
Новости, Украина.ру, Ливан, Израиль, Бейрут, Евгений Примаков, Россотрудничество, РЦНК, Ближний Восток, война в Иране, военная эскалация, агрессия
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
Авиация ЦАХАЛ разрушила Русский дом в Набатии в Ливане. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков 9 марта сообщил в своём телеграм-канале
"Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", — написал Примаков.
По его словам, официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте находится на связи с коллегами.
Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку на культурный центр ничем не вызванной агрессией.
Позже основатель и директор Русского дома Асаад Дия рассказал, что здание в результате удара оказалось полностью разрушено. В нем никто не пострадал, поскольку оно пустовало, все уехали после начала военных действий. По словам Дия, до начала боевых действий там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.