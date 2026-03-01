Израиль разбомбил Русский дом в Ливане - 10.03.2026 Украина.ру
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
Израиль разбомбил Русский дом в Ливане
Авиация ЦАХАЛ разрушила Русский дом в Набатии в Ливане. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков 9 марта сообщил в своём телеграм-канале
2026-03-10T00:14
2026-03-10T00:14
новости
украина.ру
ливан
израиль
бейрут
евгений примаков
россотрудничество
рцнк
ближний восток
война в иране
"Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", — написал Примаков.По его словам, официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте находится на связи с коллегами.Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку на культурный центр ничем не вызванной агрессией.Позже основатель и директор Русского дома Асаад Дия рассказал, что здание в результате удара оказалось полностью разрушено. В нем никто не пострадал, поскольку оно пустовало, все уехали после начала военных действий. По словам Дия, до начала боевых действий там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по Ливану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, ливан, израиль, бейрут, евгений примаков, россотрудничество, рцнк, ближний восток, война в иране, военная эскалация, агрессия
Новости, Украина.ру, Ливан, Израиль, Бейрут, Евгений Примаков, Россотрудничество, РЦНК, Ближний Восток, война в Иране, военная эскалация, агрессия

Израиль разбомбил Русский дом в Ливане

00:14 10.03.2026
 
© commons.wikimedia.org / Israeli Air Force
- РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© commons.wikimedia.org / Israeli Air Force
Авиация ЦАХАЛ разрушила Русский дом в Набатии в Ливане. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков 9 марта сообщил в своём телеграм-канале
"Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", — написал Примаков.
По его словам, официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте находится на связи с коллегами.
Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку на культурный центр ничем не вызванной агрессией.
Позже основатель и директор Русского дома Асаад Дия рассказал, что здание в результате удара оказалось полностью разрушено. В нем никто не пострадал, поскольку оно пустовало, все уехали после начала военных действий. По словам Дия, до начала боевых действий там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по Ливану.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руЛиванИзраильБейрутЕвгений ПримаковРоссотрудничествоРЦНКБлижний Востоквойна в Ираневоенная эскалацияагрессия
 
