В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования
В парламент Венгрии 9 марта поступил законопроект, инициированный представителем правящей партии "Фидес" Мате Кочишем. Документ предлагает сохранить арест на денежные средства и ценности, изъятые у украинского государственного Ощадбанка, до завершения расследования обстоятельств дела
2026-03-09T17:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102587/27/1025872773_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_a6a08b5b57ca18d5fb667f937471da62.jpg
Как пояснил Кочиш, поводом для внесения законопроекта послужило наличие невыясненных вопросов в истории с так называемым "украинским золотым конвоем". Он подчеркнул, что многие обстоятельства этого дела до сих пор остаются неясными и требуют тщательного разбирательства.Законопроект предусматривает, что изъятое имущество останется под арестом на период проведения следственных мероприятий. Ожидается, что документ будет рассмотрен парламентом Венгрии в ближайшее время. Детали самого дела о "золотом конвое" и сумма арестованных средств пока официально не раскрываются.С 8 марта Киев пытается вернуть инкассаторскую машину с крупной суммой наличных и золотом, задержанную Венгрией. Подробнее в материале США боятся урана из Ирана, Россия в ТОП-10 экономик мира. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
