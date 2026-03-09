https://ukraina.ru/20260309/v-vengrii-predlozhili-ostavit-pod-arestom-sredstva-ukrainskogo-oschadbanka-do-kontsa-rassledovaniya-1076581788.html

В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования

В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования - 09.03.2026 Украина.ру

В Венгрии предложили оставить под арестом средства украинского Ощадбанка до конца расследования

В парламент Венгрии 9 марта поступил законопроект, инициированный представителем правящей партии "Фидес" Мате Кочишем. Документ предлагает сохранить арест на денежные средства и ценности, изъятые у украинского государственного Ощадбанка, до завершения расследования обстоятельств дела

2026-03-09T17:45

2026-03-09T17:45

2026-03-09T17:45

новости

венгрия

россия

киев

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102587/27/1025872773_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_a6a08b5b57ca18d5fb667f937471da62.jpg

Как пояснил Кочиш, поводом для внесения законопроекта послужило наличие невыясненных вопросов в истории с так называемым "украинским золотым конвоем". Он подчеркнул, что многие обстоятельства этого дела до сих пор остаются неясными и требуют тщательного разбирательства.Законопроект предусматривает, что изъятое имущество останется под арестом на период проведения следственных мероприятий. Ожидается, что документ будет рассмотрен парламентом Венгрии в ближайшее время. Детали самого дела о "золотом конвое" и сумма арестованных средств пока официально не раскрываются.С 8 марта Киев пытается вернуть инкассаторскую машину с крупной суммой наличных и золотом, задержанную Венгрией. Подробнее в материале США боятся урана из Ирана, Россия в ТОП-10 экономик мира. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цены на нефть взлетели, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

венгрия

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, россия, киев, украина.ру, украина.ру