https://ukraina.ru/20260310/koridor-sever-yug-ne-zarabotaet-serenko-o-tom-kak-udary-po-iranu-byut-po-logistike-kitaya-i-rf-1076586200.html

"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ

"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ - 10.03.2026 Украина.ру

"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ

Удары по Ирану лишают Россию коридора Север-Юг, а Китай — иранской нефти. Американцы разрушили порты Бендер-Аббас и Чебахар, их восстановление займет много времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-03-10T04:30

2026-03-10T04:30

2026-03-10T04:30

новости

китай

иран

ближний восток

главные новости

главное

андрей серенко

дональд трамп

украина.ру

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298101_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ec2e362e7fc5765bae1196fcf823e029.jpg

Журналист спросил, рассматривает ли эксперт сценарий, что хитрая игра Трампа на Ближнем Востоке задумана для того, чтобы лишить Китай дешевой нефти. Серенко отметил, что это происходит."Равно как и лишить русских возможности пользоваться транспортным коридором Север-Юг. В том числе, благодаря которому Москва четыре года не без успеха обходит санкции", — заявил эксперт.По его словам, инфраструктура разрушена надолго. "В ближайшее время этот коридор не заработает снова, потому что разрушена портовая инфраструктура Бендер-Аббаса и Чебахара, на которые опирался маршрут коридора Север-Юг", — пояснил аналитик.Что касается нефтянки для Китая, то здесь у США особый подход. "Американцы оттуда не улетят до тех пор, пока не снесут под ноль все НПЗ. И далеко не факт, что все это можно будет восстановить безболезненно", — констатировал Андрей Серенко.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

китай

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, иран, ближний восток, главные новости, главное, андрей серенко, дональд трамп, украина.ру, нпз, экономика, нефть, удар по ирану, война в иране, война