https://ukraina.ru/20260310/koridor-sever-yug-ne-zarabotaet-serenko-o-tom-kak-udary-po-iranu-byut-po-logistike-kitaya-i-rf-1076586200.html
"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ
"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ - 10.03.2026 Украина.ру
"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ
Удары по Ирану лишают Россию коридора Север-Юг, а Китай — иранской нефти. Американцы разрушили порты Бендер-Аббас и Чебахар, их восстановление займет много времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-03-10T04:30
2026-03-10T04:30
2026-03-10T04:30
новости
китай
иран
ближний восток
главные новости
главное
андрей серенко
дональд трамп
украина.ру
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298101_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ec2e362e7fc5765bae1196fcf823e029.jpg
Журналист спросил, рассматривает ли эксперт сценарий, что хитрая игра Трампа на Ближнем Востоке задумана для того, чтобы лишить Китай дешевой нефти. Серенко отметил, что это происходит."Равно как и лишить русских возможности пользоваться транспортным коридором Север-Юг. В том числе, благодаря которому Москва четыре года не без успеха обходит санкции", — заявил эксперт.По его словам, инфраструктура разрушена надолго. "В ближайшее время этот коридор не заработает снова, потому что разрушена портовая инфраструктура Бендер-Аббаса и Чебахара, на которые опирался маршрут коридора Север-Юг", — пояснил аналитик.Что касается нефтянки для Китая, то здесь у США особый подход. "Американцы оттуда не улетят до тех пор, пока не снесут под ноль все НПЗ. И далеко не факт, что все это можно будет восстановить безболезненно", — констатировал Андрей Серенко.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
китай
иран
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298101_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ea8c795b8e3d3bb0a9f56977179266e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, иран, ближний восток, главные новости, главное, андрей серенко, дональд трамп, украина.ру, нпз, экономика, нефть, удар по ирану, война в иране, война
Новости, Китай, Иран, Ближний Восток, Главные новости, главное, Андрей Серенко, Дональд Трамп, Украина.ру, НПЗ, экономика, нефть, удар по Ирану, война в Иране, война
"Коридор Север-Юг не заработает": Серенко о том, как удары по Ирану бьют по логистике Китая и РФ
Удары по Ирану лишают Россию коридора Север-Юг, а Китай — иранской нефти. Американцы разрушили порты Бендер-Аббас и Чебахар, их восстановление займет много времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Журналист спросил, рассматривает ли эксперт сценарий, что хитрая игра Трампа на Ближнем Востоке задумана для того, чтобы лишить Китай дешевой нефти. Серенко отметил, что это происходит.
"Равно как и лишить русских возможности пользоваться транспортным коридором Север-Юг. В том числе, благодаря которому Москва четыре года не без успеха обходит санкции", — заявил эксперт.
По его словам, инфраструктура разрушена надолго. "В ближайшее время этот коридор не заработает снова, потому что разрушена портовая инфраструктура Бендер-Аббаса и Чебахара, на которые опирался маршрут коридора Север-Юг", — пояснил аналитик.
Что касается нефтянки для Китая, то здесь у США особый подход. "Американцы оттуда не улетят до тех пор, пока не снесут под ноль все НПЗ. И далеко не факт, что все это можно будет восстановить безболезненно", — констатировал Андрей Серенко.
Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.