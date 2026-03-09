"Холодный душ для Европы": Киселев о мыслях вслух Путина про судьбу поставок газа

https://ukraina.ru/20260309/kholodnyy-dush-dlya-evropy-kiselev-o-myslyakh-vslukh-putina-pro-sudbu-postavok-gaza-1076581290.html

Минувшая неделя состояла из совершенно невероятных событий, которые еще совсем недавно и представить себе было бы немыслимо. А сейчас общее восприятие как-то столь притупилось, что мы даже и не очень удивляемся. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Чего стоит хотя бы резкий поворот Франции, президент которой заявил, что его страна теперь должна "внушать страх", а для этого будет тайно и неограниченно наращивать ядерные боеголовки, никому не говоря, сколько их у нее. И все это, чтобы стать "свободными". И вот буквально."Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. А чтобы внушать страх, мы должны быть сильными. Это увеличение нашего ядерного арсенала и отражает", – указал Эммануэль Макрон.Мечта Макрона превратить Францию в пугало кажется парадоксальной, отметил Киселев.А вот еще из немыслимого, но случившегося на прошлой неделе.Гигантский российский танкер-газовоз взорван и затонул в Средиземном море. Название – "Арктик метагаз", длина судна, чтобы себе представить, 277 метров. Атакован, как считается, украинскими морскими катерами-беспилотниками с берегов Ливии.Газовозы до сих пор никогда и никто не пытался атаковать. И вот уже прецедент. Думаю, без англичан здесь не обошлось, рассказал Киселев."Идем дальше. И еще страшнее. Что на картинке, сразу и не поймешь, а когда наконец разглядишь, то буквально мороз по коже. Вид сверху – свежие могилы для иранских школьниц, что погибли от прицельного американского ракетного удара. 165 девочек и несколько преподавателей. Белые прямоугольники – разметка еще не выкопанных могил. Это был американский удар устрашения. А затем были похороны", - сказал ведущий.Невероятно, но боевые действия против Ирана в США официально представляют в форме компьютерной игры. Ролики, где реальные кадры намеренно спутаны с игровыми, распространял на днях Белый дом.Это, наверное, чтобы в восприятии публики стереть грань между игрой-стрелялкой и реальной войной. Мол, какая разница? Убиваем играючи. Привычное дело.Одновременно с этим из Израиля пришло подтверждение, что там гордятся убийством духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Еще недавно в такое невозможно было бы поверить. Сейчас это факт, удивляющий еще и своей бессмысленностью.По словам Киселева, Али Хаменеи намеренно не спустился в убежище, чтобы принять смерть с подобающей доблестью и показать своим поступком пример жертвенности как верность высшим смыслам.Вместе с дедушкой от того же ракетного удара погибла и внучка Захра. Девочке было всего 14 месяцев. Убийцы и вправду думают, что таким образом сменят в Иране режим?"Шокирующим открытием недели стала неспособность и даже нежелание Америки защитить Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты от иранских ракет. Хваленый американский "зонтик" оказался никчемным, а триллионы, потраченные этими странами на американское оружие, – выброшенными деньгами", - сказал Киселев.Более того, американские военные базы в регионе и вообще военные объекты, будь то радары, станции связи или штабные центры, все, что до сих пор считалось инфраструктурой защиты, теперь превратилось в цели для иранских ракет и дронов, а значит – в источники опасности.Угораздило же Эмираты позволить разместить в одном из сияющих небоскребов своего крупнейшего города региональный офис ЦРУ. По нему и пальнули.Кто и в каком сне мог себе представить, что Дубай, этот мировой центр роскоши и казавшегося незыблемым покоя, будет вот так гореть, а атакованный аэропорт этого мирового авиационного хаба вмиг опустеет? Консульство США здесь зажег иранский "Шахед".А горящая американская авиабаза в Бахрейне? А иранский беспилотник по американской базе в Кувейте?Можно ли было себе представить, что Иран будет щелкать одну за одной американские радиолокационные станции ценой более миллиарда долларов за штуку для продвинутого комплекса ПВО THAAD? А вот ведь – две поражены уже в Эмиратах и одна в Иордании. Сожжен радар раннего предупреждения в Катаре. Важный радар распознавания целей уничтожен в Бахрейне.А мог ли кто-то себе представить пылающую Фуджейру в Объединенных Арабских Эмиратах? Фуджейра, на минуточку, третий в мире склад для хранения нефтепродуктов и главные ворота для танкеров, обходящих Ормузский пролив. А тут такое дело.Холодным душем для Европы стали мысли вслух Владимира Путина. Те думали навредить России как можно больнее, отказавшись окончательно от российского газа. А Россия еще и раньше них сама может из Европы свой газ забрать и перенаправить на Восток."Вот сейчас действительно поднялись цены и на нефть, и на газ. И что касается нефти, то понятно, это связано с в том числе ограничениями на российскую нефть... Но ведь основные поставщики газа, они свои объемы-то не сократили. Ведь сегодня кто основные поставщики? Это Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до 700 долларов. Почему?.. Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать, готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Ормузского пролива и так далее. А если появляются такие премиальные покупатели, то тогда с европейского рынка, ну я думаю, уверен даже, некоторые традиционные на данный момент поставщики, такие, как, скажем, американцы, американские компании, конечно, будут уходить туда, где больше платят. Это естественно. Здесь ничего нет, здесь нет никакой политической подоплеки. Только бизнес и все... В этой связи я вот о чем думаю. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного... А через год, в 2027 году еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок, уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. И здесь тоже нет, я хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если там все равно через месяц закроют. Или через два. Так не лучше самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами и там закрепляться? Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", – заявил президент России.Не прошло и суток, как в правительстве назвали возможных покупателей российского газа в Азии.Шестого марта созвонились президенты России и Ирана. Владимир Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана. "Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования. В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", – проинформировали в Кремле."Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта", – сообщил официальный Тегеран.Понятно, что слова поддержки для Ирана сейчас очень важны. И они прозвучали, резюмировал Киселев.О событиях на Западной Украина - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости.

