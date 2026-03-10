https://ukraina.ru/20260310/chem-bolshe-amerikantsev-na-zemle-tem-bolshe-grobov-politolog-o-riskakh-nazemnoy-operatsii-v-irane-1076584528.html

"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране

Трамп не рискнет посылать американских солдат в Иран, понимая, что это обернется потоком гробов в Америку. Вместо этого он будет искать прокси, чтобы они гибли в сражениях с КСИР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

Говоря о возможности наземной операции США в Иране, эксперт напомнил о влиянии произраильского лобби. Это война для спонсоров будущих возможных кампаний и для тех американских избирателей, для которых Израиль является политической ценностью, считает политолог."Но эту публику нельзя разочаровывать слишком большим ущербом от этой войны. Поэтому наземную операцию американцы проводить не будут", — заявил Серенко.Неслучайно глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранцы ждут скорейшего появления американцев на земле. "Чем больше американцев на земле, тем больше гробов поедет в Вашингтон", — пояснил аналитик.По словам политолога, Трамп будет искать прокси в лице курдов, белуджей, луров или арабов, которые могли бы сыграть роль "полезных идиотов" для Америки и за небольшие деньги сложить голову в сражениях с солдатами КСИР."В наземной операции успех Ирана неизбежен. КСИР и Басидж безжалостно уничтожат всех, кто придет на их землю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

