"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране - 10.03.2026
"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране
"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране - 10.03.2026 Украина.ру
"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране
Трамп не рискнет посылать американских солдат в Иран, понимая, что это обернется потоком гробов в Америку. Вместо этого он будет искать прокси, чтобы они гибли в сражениях с КСИР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-03-10T04:45
2026-03-10T04:45
новости
иран
сша
дональд трамп
андрей серенко
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
война
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bc5da64e2be6e68c48b68d58a121f73.jpg
Говоря о возможности наземной операции США в Иране, эксперт напомнил о влиянии произраильского лобби. Это война для спонсоров будущих возможных кампаний и для тех американских избирателей, для которых Израиль является политической ценностью, считает политолог."Но эту публику нельзя разочаровывать слишком большим ущербом от этой войны. Поэтому наземную операцию американцы проводить не будут", — заявил Серенко.Неслучайно глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранцы ждут скорейшего появления американцев на земле. "Чем больше американцев на земле, тем больше гробов поедет в Вашингтон", — пояснил аналитик.По словам политолога, Трамп будет искать прокси в лице курдов, белуджей, луров или арабов, которые могли бы сыграть роль "полезных идиотов" для Америки и за небольшие деньги сложить голову в сражениях с солдатами КСИР."В наземной операции успех Ирана неизбежен. КСИР и Басидж безжалостно уничтожат всех, кто придет на их землю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
новости, иран, сша, дональд трамп, андрей серенко, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, война, международные отношения, международная политика, арабы
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Андрей Серенко, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, война, международные отношения, Международная политика, арабы

"Чем больше американцев на земле, тем больше гробов": политолог о рисках наземной операции в Иране

04:45 10.03.2026
 
© ФотоГробы летят в США
Гробы летят в США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото
Трамп не рискнет посылать американских солдат в Иран, понимая, что это обернется потоком гробов в Америку. Вместо этого он будет искать прокси, чтобы они гибли в сражениях с КСИР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Говоря о возможности наземной операции США в Иране, эксперт напомнил о влиянии произраильского лобби. Это война для спонсоров будущих возможных кампаний и для тех американских избирателей, для которых Израиль является политической ценностью, считает политолог.
"Но эту публику нельзя разочаровывать слишком большим ущербом от этой войны. Поэтому наземную операцию американцы проводить не будут", — заявил Серенко.
Неслучайно глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранцы ждут скорейшего появления американцев на земле. "Чем больше американцев на земле, тем больше гробов поедет в Вашингтон", — пояснил аналитик.
По словам политолога, Трамп будет искать прокси в лице курдов, белуджей, луров или арабов, которые могли бы сыграть роль "полезных идиотов" для Америки и за небольшие деньги сложить голову в сражениях с солдатами КСИР.
"В наземной операции успех Ирана неизбежен. КСИР и Басидж безжалостно уничтожат всех, кто придет на их землю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАДональд ТрампАндрей СеренкоУкраина.руудар по Иранувойна в ИранеБлижний Востоквойнамеждународные отношенияМеждународная политикаарабы
 
