ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска

"Readovka" сообщает, что штурмовые подразделения 3-й гвардейской армии ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Никифоровка и Фёдоровка Вторая к востоку от Славянска. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на восточном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следующая цель — Рай-Александровка, где расположены господствующие высоты.Контроль над этими территориями позволит российским операторам БПЛА активнее воздействовать на технику и логистику украинских сил в Славянске и Краматорске.
Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на восточном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следующая цель — Рай-Александровка, где расположены господствующие высоты.
Контроль над этими территориями позволит российским операторам БПЛА активнее воздействовать на технику и логистику украинских сил в Славянске и Краматорске.
