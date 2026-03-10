ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска - 10.03.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска
ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска - 10.03.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска
"Readovka" сообщает, что штурмовые подразделения 3-й гвардейской армии ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Никифоровка и Фёдоровка Вторая к востоку от Славянска. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на восточном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следующая цель — Рай-Александровка, где расположены господствующие высоты.Контроль над этими территориями позволит российским операторам БПЛА активнее воздействовать на технику и логистику украинских сил в Славянске и Краматорске.Ранее сообщалось о продвижении подразделений "Южной" групировки в ДНР - "Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного.
ВС РФ продвигаются к востоку от Славянска

© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
"Readovka" сообщает, что штурмовые подразделения 3-й гвардейской армии ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Никифоровка и Фёдоровка Вторая к востоку от Славянска. Об этом в ночь на 10 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на восточном берегу канала Северский Донец — Донбасс. Следующая цель — Рай-Александровка, где расположены господствующие высоты.
Контроль над этими территориями позволит российским операторам БПЛА активнее воздействовать на технику и логистику украинских сил в Славянске и Краматорске.
Ранее сообщалось о продвижении подразделений "Южной" групировки в ДНР - "Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
