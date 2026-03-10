https://ukraina.ru/20260310/ischenko-rossii-i-kitayu-nado-chtoby-iran-pobedil-kak-mozhno-pobystree-ili-khotya-by-ne-pobedili-ssha-1076583786.html
Ищенко: России и Китаю надо, чтобы Иран победил как можно побыстрее или хотя бы не победили США
Войну против Ирана надо рассматривать через призму столкновения Запада и Востока, в рамках которого решается судьба мира. России и Китаю надо, чтобы Иран победил как можно быстрее или хотя бы не победили США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подводя итог беседе, эксперт призвал рассматривать иранские события в глобальном контексте. "Войну против Ирана надо рассматривать через призму столкновения Запада и Востока, в рамках которого решается судьба мира", — заявил Ищенко. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в эскалации. "России и Китаю этот конфликт вообще не нужен. Это США разжигают конфликты по всему миру. России и Китаю надо, чтобы Иран победил как можно быстрее или США хотя бы не победили", — пояснил аналитик.По словам политолога, помощь Ирану уже оказывается. "Иран заявил, что самолеты, которые он сбил над Кувейтом, были сбиты из С-300. Еще говорят, что наведение иранских ракет обеспечивается китайскими радарами. Наша военно-транспортная авиация туда что-то возила", — добавил он. Он также указал на разницу в интересах США и Израиля. "Для Израиля важен сам Иран. Израиль не потерпит любое государство на Ближнем Востоке, которое может с ним совладать", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Подводя итог беседе, эксперт призвал рассматривать иранские события в глобальном контексте. "Войну против Ирана надо рассматривать через призму столкновения Запада и Востока, в рамках которого решается судьба мира", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в эскалации. "России и Китаю этот конфликт вообще не нужен. Это США разжигают конфликты по всему миру. России и Китаю надо, чтобы Иран победил как можно быстрее или США хотя бы не победили", — пояснил аналитик.
По словам политолога, помощь Ирану уже оказывается. "Иран заявил, что самолеты, которые он сбил над Кувейтом, были сбиты из С-300. Еще говорят, что наведение иранских ракет обеспечивается китайскими радарами. Наша военно-транспортная авиация туда что-то возила", — добавил он.
Он также указал на разницу в интересах США и Израиля. "Для Израиля важен сам Иран. Израиль не потерпит любое государство на Ближнем Востоке, которое может с ним совладать", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.