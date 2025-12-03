https://ukraina.ru/20251203/es-prinyal-predvaritelnoe-soglashenie-ob-otkaze-ot-gaza-iz-rossii-1072555401.html

ЕС принял предварительное соглашение об отказе от газа из России

Соглашение о правилах постепенного отказа от импорта российского газа приняли Совет ЕС и Европарламент "ради энергетической безопасности и независимости Европы". Об этом говорится в опубликованном 3 декабря официальном сообщении Совета ЕС

"Этот регламент является центральным элементом дорожной карты ЕС REPowerEU , направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в оружие, что оказало существенное влияние на европейский энергетический рынок", - пояснили в Совете ЕС.Там также отметили, что документ вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Полный запрет запланирован с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно. "Это будет способствовать достижению главной цели – созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок в ЕС", - сказано в опубликованном Советом ЕС пресс-релизе. Там также приводится цитата датского политика с эмоциональным одобрением без экономических обоснований."Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард,Импорт российского трубопроводного газа и СПГ будет запрещён через шесть недель после вступления постановления в силу. Педусмотрен переходный период для действующих контрактов. В частности:"Внесение изменений в существующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов", - пояснили в ЕС.Европарламент включил в документ требование о том, чтобы обе категории импорта газа подпадали под режим предварительного разрешения. В частности, для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация для получения разрешения, должна быть представлена ​​не позднее, чем за месяц. Для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не позднее, чем за пять дней до поступления, и за 7 дней для газа, импортируемого через точку соединения "Странджа 1".В целях снижения административной нагрузки законодатели согласились, что данная процедура предварительного разрешения не будет применяться к импорту из стран, соответствующих определённым критериям. Например, из стран-производителей газа, экспортировавших более 5 млрд куб. м природного газа в ЕС в 2024 году и запрещающих или ограничивающих импорт российского газа, а также из стран, не имеющих инфраструктуры для импорта.Регламент ЕС обязывает все государства-члены представить национальные планы диверсификации. В них должны быть изложены меры по диверсификации поставок газа и возможные проблемы "с целью полного прекращения импорта газа из России к установленным в регламенте срокам". Кроме того, соглашение усиливает надзор со стороны Еврокомиссии, обязывая государства-члены уведомлять её в течение месяца с момента вступления регламента в силу о наличии у них контрактов на поставку российского газа или действующих национальных законодательных запретах."Аналогичное требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к государствам-членам, продолжающим импортировать российскую нефть , с целью прекращения этого импорта,- отметили в ЕС. - Положение будет сопровождаться заявлением Комиссии о намерении представить законодательное предложение о поэтапном прекращении импорта российской нефти в ЕС не позднее конца 2027 года".Власти Евросоюза ввели "положения об эффективных, соразмерных и сдерживающих санкциях за несоблюдение мер, изложенных в постановлении". Этими мерами предусмотрен максимальный порог штрафов как для компаний, так и для частных лиц.Предусмотрена также возможность временно приостановить действие регламента в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности энергоснабжения одного или нескольких государств-членов. Временное снятие запрета на импорт возможно только на ограниченный период и с краткосрочными контрактами на поставку.Чтобы оценить влияние постановления, законодатели также потребовали от Комиссии провести проверку реализации постановления в течение двух лет с момента его вступления в силу, включая положения о процедурах предварительного разрешения. По данным ЕС, импорт нефти из России в 2025 году упал до менее 3%. На российский газ приходится около 13% импорта ЕС в 2025 году, что оценивается в более 15 млрд евро в год.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

