ЕС принял предварительное соглашение об отказе от газа из России
Соглашение о правилах постепенного отказа от импорта российского газа приняли Совет ЕС и Европарламент "ради энергетической безопасности и независимости Европы". Об этом говорится в опубликованном 3 декабря официальном сообщении Совета ЕС
"Этот регламент является центральным элементом дорожной карты ЕС REPowerEU , направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в оружие, что оказало существенное влияние на европейский энергетический рынок", - пояснили в Совете ЕС.Там также отметили, что документ вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Полный запрет запланирован с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно. "Это будет способствовать достижению главной цели – созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок в ЕС", - сказано в опубликованном Советом ЕС пресс-релизе. Там также приводится цитата датского политика с эмоциональным одобрением без экономических обоснований."Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард,Импорт российского трубопроводного газа и СПГ будет запрещён через шесть недель после вступления постановления в силу. Педусмотрен переходный период для действующих контрактов. В частности:"Внесение изменений в существующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов", - пояснили в ЕС.Европарламент включил в документ требование о том, чтобы обе категории импорта газа подпадали под режим предварительного разрешения. В частности, для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация для получения разрешения, должна быть представлена не позднее, чем за месяц. Для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не позднее, чем за пять дней до поступления, и за 7 дней для газа, импортируемого через точку соединения "Странджа 1".В целях снижения административной нагрузки законодатели согласились, что данная процедура предварительного разрешения не будет применяться к импорту из стран, соответствующих определённым критериям. Например, из стран-производителей газа, экспортировавших более 5 млрд куб. м природного газа в ЕС в 2024 году и запрещающих или ограничивающих импорт российского газа, а также из стран, не имеющих инфраструктуры для импорта.Регламент ЕС обязывает все государства-члены представить национальные планы диверсификации. В них должны быть изложены меры по диверсификации поставок газа и возможные проблемы "с целью полного прекращения импорта газа из России к установленным в регламенте срокам". Кроме того, соглашение усиливает надзор со стороны Еврокомиссии, обязывая государства-члены уведомлять её в течение месяца с момента вступления регламента в силу о наличии у них контрактов на поставку российского газа или действующих национальных законодательных запретах."Аналогичное требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к государствам-членам, продолжающим импортировать российскую нефть , с целью прекращения этого импорта,- отметили в ЕС. - Положение будет сопровождаться заявлением Комиссии о намерении представить законодательное предложение о поэтапном прекращении импорта российской нефти в ЕС не позднее конца 2027 года".Власти Евросоюза ввели "положения об эффективных, соразмерных и сдерживающих санкциях за несоблюдение мер, изложенных в постановлении". Этими мерами предусмотрен максимальный порог штрафов как для компаний, так и для частных лиц.Предусмотрена также возможность временно приостановить действие регламента в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности энергоснабжения одного или нескольких государств-членов. Временное снятие запрета на импорт возможно только на ограниченный период и с краткосрочными контрактами на поставку.Чтобы оценить влияние постановления, законодатели также потребовали от Комиссии провести проверку реализации постановления в течение двух лет с момента его вступления в силу, включая положения о процедурах предварительного разрешения. По данным ЕС, импорт нефти из России в 2025 году упал до менее 3%. На российский газ приходится около 13% импорта ЕС в 2025 году, что оценивается в более 15 млрд евро в год.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Этот регламент является центральным элементом дорожной карты ЕС REPowerEU , направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в оружие, что оказало существенное влияние на европейский энергетический рынок", - пояснили в Совете ЕС.
Там также отметили, что документ вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Полный запрет запланирован с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.
"Это будет способствовать достижению главной цели – созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок в ЕС", - сказано в опубликованном Советом ЕС пресс-релизе.
Там также приводится цитата датского политика с эмоциональным одобрением без экономических обоснований.
"Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард,
Импорт российского трубопроводного газа и СПГ будет запрещён через шесть недель после вступления постановления в силу. Педусмотрен переходный период для действующих контрактов. В частности:
—Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 года , запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.
—Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.
—В отношении долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа запрет вступит в силу 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполнения хранилищ, предусмотренных в Положении о хранении газа, но не позднее 1 ноября 2027 года.
"Внесение изменений в существующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов", - пояснили в ЕС.
Европарламент включил в документ требование о том, чтобы обе категории импорта газа подпадали под режим предварительного разрешения. В частности, для российского газа и импорта, подпадающего под переходный период, информация для получения разрешения, должна быть представлена не позднее, чем за месяц. Для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не позднее, чем за пять дней до поступления, и за 7 дней для газа, импортируемого через точку соединения "Странджа 1".
В целях снижения административной нагрузки законодатели согласились, что данная процедура предварительного разрешения не будет применяться к импорту из стран, соответствующих определённым критериям. Например, из стран-производителей газа, экспортировавших более 5 млрд куб. м природного газа в ЕС в 2024 году и запрещающих или ограничивающих импорт российского газа, а также из стран, не имеющих инфраструктуры для импорта.
Регламент ЕС обязывает все государства-члены представить национальные планы диверсификации. В них должны быть изложены меры по диверсификации поставок газа и возможные проблемы "с целью полного прекращения импорта газа из России к установленным в регламенте срокам".
Кроме того, соглашение усиливает надзор со стороны Еврокомиссии, обязывая государства-члены уведомлять её в течение месяца с момента вступления регламента в силу о наличии у них контрактов на поставку российского газа или действующих национальных законодательных запретах.
"Аналогичное требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к государствам-членам, продолжающим импортировать российскую нефть , с целью прекращения этого импорта,- отметили в ЕС. - Положение будет сопровождаться заявлением Комиссии о намерении представить законодательное предложение о поэтапном прекращении импорта российской нефти в ЕС не позднее конца 2027 года".
Власти Евросоюза ввели "положения об эффективных, соразмерных и сдерживающих санкциях за несоблюдение мер, изложенных в постановлении". Этими мерами предусмотрен максимальный порог штрафов как для компаний, так и для частных лиц.
Предусмотрена также возможность временно приостановить действие регламента в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности энергоснабжения одного или нескольких государств-членов. Временное снятие запрета на импорт возможно только на ограниченный период и с краткосрочными контрактами на поставку.
Чтобы оценить влияние постановления, законодатели также потребовали от Комиссии провести проверку реализации постановления в течение двух лет с момента его вступления в силу, включая положения о процедурах предварительного разрешения.
По данным ЕС, импорт нефти из России в 2025 году упал до менее 3%. На российский газ приходится около 13% импорта ЕС в 2025 году, что оценивается в более 15 млрд евро в год.
