https://ukraina.ru/20251202/ssha-demonstrativno-razryvayut-voennye-svyazi-s-germaniey-atlanticheskaya-solidarnost-dala-treschinu-1072514877.html

США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину

США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину - 02.12.2025 Украина.ру

США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину

Пентагон полностью прекратил прямой контакт с военным руководством Германии, включая координацию по украинскому вопросу

2025-12-02T13:00

2025-12-02T13:00

2025-12-02T13:00

новости

германия

сша

вашингтон

пентагон

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg

Как сообщает издание Atlantic со ссылкой на немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, связь была не просто сокращена, а "отсечена". Ранее высокопоставленные офицеры блока НАТО, такие как Фройдинг, могли напрямую и в неформальном порядке решать вопросы с американскими коллегами "днём и ночью". Теперь этот канал закрыт. Данный шаг Вашингтона свидетельствует о глубоком кризисе в западном альянсе. США демонстративно игнорируют одного из ключевых европейских "партнёров", показывая, что решения принимаются в одностороннем порядке. Это наглядный пример того, как "атлантическая солидарность" разбивается о прагматичные американские интересы, оставляя "союзников" в неведении и наедине с проблемами, которые сами же и создали. Ситуация на Украине становится не только источником поражений для ВСУ, но и раскола для их западных кураторов.Главное к этому часу в материале Европа тормозит переговоры по Украине. Киев торгуется о будущем. Хроника событий на утро 2 декабря на сайте Украина.ру

германия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сша, вашингтон, пентагон, вооруженные силы украины, нато