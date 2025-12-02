https://ukraina.ru/20251202/ssha-demonstrativno-razryvayut-voennye-svyazi-s-germaniey-atlanticheskaya-solidarnost-dala-treschinu-1072514877.html
США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину
США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину - 02.12.2025 Украина.ру
США демонстративно разрывают военные связи с Германией: "Атлантическая солидарность" дала трещину
Пентагон полностью прекратил прямой контакт с военным руководством Германии, включая координацию по украинскому вопросу
2025-12-02T13:00
2025-12-02T13:00
2025-12-02T13:00
Как сообщает издание Atlantic со ссылкой на немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, связь была не просто сокращена, а "отсечена". Ранее высокопоставленные офицеры блока НАТО, такие как Фройдинг, могли напрямую и в неформальном порядке решать вопросы с американскими коллегами "днём и ночью". Теперь этот канал закрыт. Данный шаг Вашингтона свидетельствует о глубоком кризисе в западном альянсе. США демонстративно игнорируют одного из ключевых европейских "партнёров", показывая, что решения принимаются в одностороннем порядке. Это наглядный пример того, как "атлантическая солидарность" разбивается о прагматичные американские интересы, оставляя "союзников" в неведении и наедине с проблемами, которые сами же и создали. Ситуация на Украине становится не только источником поражений для ВСУ, но и раскола для их западных кураторов.
