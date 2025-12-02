"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США - 02.12.2025 Украина.ру
"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США
"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США
"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США
Мирный план Дональда Трампа по Украине является не его личным козырем, а инструментом так называемого глубинного государства, стремящегося обеспечить управляемый политический трансфер в Вашингтоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
дмитрий евстафьев
джей ди вэнс
украина.ру
оон
глубинное государство
Отвечая на уточняющий вопрос Украина.ру о том, является ли украинский план нераскрытым козырем, эксперт опроверг эту идею. Политолог пояснил, что конечной целью может быть замена фигуры президента. "Пусть это будет даже [вице-президент США] Джей Ди Вэнс. Но этим трансфером будет управлять не [президент США Дональд] Трамп, а они", — сказал он.По словам эксперта, сейчас в лагере Демократической партии царят деморализация и распад. "Демпартия целиком до выборов не доживет. Вменяемые люди, которые там остались, должны ее "продать" глубинному государству. Боюсь, этого "слоненка" не продадут, будут продавать личности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий евстафьев, джей ди вэнс, украина.ру, оон, глубинное государство, демократическая партия, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Джей Ди Вэнс, Украина.ру, ООН, глубинное государство, Демократическая партия, выборы, президентские выборы

"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США

04:30 02.12.2025
 
Мирный план Дональда Трампа по Украине является не его личным козырем, а инструментом так называемого глубинного государства, стремящегося обеспечить управляемый политический трансфер в Вашингтоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на уточняющий вопрос Украина.ру о том, является ли украинский план нераскрытым козырем, эксперт опроверг эту идею.
"Нет, это козырь глубинного государства, которое хочет обеспечить политический трансфер в благоприятном для себя русле", — заявил Евстафьев.
Политолог пояснил, что конечной целью может быть замена фигуры президента. "Пусть это будет даже [вице-президент США] Джей Ди Вэнс. Но этим трансфером будет управлять не [президент США Дональд] Трамп, а они", — сказал он.
По словам эксперта, сейчас в лагере Демократической партии царят деморализация и распад. "Демпартия целиком до выборов не доживет. Вменяемые люди, которые там остались, должны ее "продать" глубинному государству. Боюсь, этого "слоненка" не продадут, будут продавать личности", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд ТрампДмитрий ЕвстафьевДжей Ди ВэнсУкраина.руООНглубинное государствоДемократическая партиявыборыпрезидентские выборы
 
