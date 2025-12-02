https://ukraina.ru/20251202/kozyr-glubinnogo-gosudarstva-evstafev-o-skrytykh-mekhanizmakh-politicheskogo-transfera-v-ssha-1072477415.html
"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США
Мирный план Дональда Трампа по Украине является не его личным козырем, а инструментом так называемого глубинного государства, стремящегося обеспечить управляемый политический трансфер в Вашингтоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на уточняющий вопрос Украина.ру о том, является ли украинский план нераскрытым козырем, эксперт опроверг эту идею. Политолог пояснил, что конечной целью может быть замена фигуры президента. "Пусть это будет даже [вице-президент США] Джей Ди Вэнс. Но этим трансфером будет управлять не [президент США Дональд] Трамп, а они", — сказал он.По словам эксперта, сейчас в лагере Демократической партии царят деморализация и распад. "Демпартия целиком до выборов не доживет. Вменяемые люди, которые там остались, должны ее "продать" глубинному государству. Боюсь, этого "слоненка" не продадут, будут продавать личности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
"Козырь глубинного государства": Евстафьев о скрытых механизмах политического трансфера в США
