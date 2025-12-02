https://ukraina.ru/20251202/evstafev-trampu-nuzhno-vyskochit-iz-ukrainskogo-konflikta-i-po-vozmozhnosti-zarabotat-1072477572.html

Евстафьев: Трампу нужно "выскочить" из украинского конфликта и по возможности заработать

Основные цели Дональда Трампа в украинском урегулировании — выйти из конфликта и по возможности получить финансовую выгоду, однако в Вашингтоне осознают риски санкций для долларовой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

Отвечая на вопрос о вариантах мирных планов, эксперт обозначил мотивацию американского президента. "Трампу нужно выскочить из этого конфликта и по возможности заработать денег. Второе важно, но не настолько", — сказал Евстафьев.Политолог отметил, что даже сторонники жесткой линии в США понимают финансовые ограничения Европы. "В Америке даже абсолютные ястребы исходят из того, что у европейцев нет денег на закупку американского вооружения", — заявил он.Эксперт связал это с дискуссией о конфискации российских активов. "И не будет, если не примут решение о конфискации активов России, против которого выступает министр финансов США Скотт Бессент и вся американская администрация", — пояснил Евстафьев.Причина такого сопротивления, по его словам, кроется в системной угрозе. "Они понимают, что после этого долларовой системы резервирования и хранения активов не будет", — заключил собеседник издания.

