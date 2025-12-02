https://ukraina.ru/20251202/analitik-pro-peregovory-po-ukraine-bez-ustupok-po-otnosheniyu-k-rossii-nikakogo-podpisaniya-ne-budet-1072466092.html

Аналитик про переговоры по Украине: "Без уступок по отношению к России никакого подписания не будет"

Отставка Андрея Ермака не свидетельствует о готовности Киева пойти на компромисс с Москвой для завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Комментируя предположение, что кадровые перестановки на Украине и увольнение Ермака могут быть связаны с подготовкой к переговорам, Безпалько ответил: "Это можно осторожно предположить". Однако он добавил, что текущие публичные тезисы и заявления не предполагают "какого-то компромиссного решения".По словам эксперта, ключевым вопросом остается содержание возможного соглашения. "В чем будет компромисс между Россией и Украиной, потому что без уступок по отношению к России никакого подписания не будет", — заявил Безпалько.Он также прокомментировал гипотетический сценарий, при котором от России могли бы потребовать односторонних шагов. "Нас попросят пожалеть Зеленского и Украину, и мы согласимся? Это будет довольно странно выглядеть на четвертом году конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Виктории Титовой "Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский? на сайте Украина.ру.

