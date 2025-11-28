https://ukraina.ru/20251128/chrnaya-pyatnitsa-ermaka-smozhet-li-sokhranit-vlast-zelenskiy-1072341750.html

"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?

В пятницу у Андрея Ермака прошли обыски. Он подтвердил, что содействует расследованию и его адвокаты работают над защитой. Пока обвинения главе Офиса президента не предъявлены

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072342949_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_bc96978603f5dd8c5b941eaf37bd12de.jpg

Западные СМИ уже прокомментировали обыски у ближайшего соратника Зеленского как ослабление позиций Украины на переговорах с Россией. А Дмитрий Песков заявил, что "на Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны". Издание Politico даже назвало обыски у Ермака "сенсационным поворотом".У экспертов есть несколько версий, почему именно сейчас пришли за Ермаком.Блогер Анатолий ШарийВ подконтрольных ОП изданиях (в некоторых очень-очень тонко) объясняется: обыски связаны с давлением американцев в связи с территориальными уступками.Мол, Ермак объявил вчера, что территориальных уступок не будет, поэтому на него сейчас начали так давить. Нам пытаются втереть, что обыски готовились буквально несколько часов и обрушились на голову великого неуступчивого политика Ермака из-за его заявлений о том, что территориальных уступок не будет.Я вам разверну другой стороной. Ермак, зная, что в отношении него будут следственные действия (а я вам говорил, что против него и Умерова уже есть подозрения), начал делать заявления, которые подчёркивают его якобы неуступчивость и то, что он несгибаемый адвокат территориальной целостности.Господа, это абсолютно не связанные события, потому что Ермак и Зеленский являются главарями ОПГ Миндича. Потому что Миндич — просто руки, а голова и туловище — это Ермак и Зеленский.Внимательно следите за информационной повесткой. Эти тезисы начали отрабатывать даже условно пророссийские ресурсы, что наводит, к слову, на определённые размышления относительно старой информации о том, что Ермак очень тесно, теснее, чем может быть, связан с определёнными структурами Российской Федерации.Ермак посыпался. Значит, Умеров на подходе, и зря он поверил Зе, который притащил его на Украину из "зарубежной поездки", уверив, что "ничего не будет". Это максимально прекрасно. Это падение банды.Обратите ещё внимание, как технично всё было продумано. Зеленский явно выгораживал Ермака. Зеленский явно отстаивал его. То есть тут не скажешь "Ермак воровал под боком Зеленского, а этот умственно отсталый и просто ничего не знал". Знал. Именно поэтому он отправил Ермака возглавлять украинскую делегацию, желая таким образом вывести его из-под удара. Никто ведь не посмеет проводить следственные действия, причём такие позорные, в отношении человека, который возглавляет целую украинскую делегацию.Посмели.Публицист Алексей ПилькоВойна на Украине явно входит в стадию эндшпиля, однако он может растянуться на месяцы и даже на пару лет. Случилось это потому, что Соединённые Штаты хотят выйти из конфликта по объективным причинам: победить они уже не могут, военное поражение Украины — вопрос времени, а их китайский конкурент использует занятость США в европейских делах в своих интересах.В этой ситуации администрация Трампа стремится завершить игру, но при этом сохранить Украину. Тем не менее, скорого мира ждать не стоит. Европейские союзники Киева отчаянно сопротивляются такому сценарию, и в результате этого Москва и Вашингтон пытаются договориться по украинскому вопросу напрямую, оставив евролидеров и брюссельскую бюрократию за скобками.Получится ли такая комбинация — вопрос сложный: Вашингтону придётся ломать об колено своих ближайших союзников, чего он пока сделать не смог. Но вот украинское руководство администрация Трампа прогнуть способна. Или же заменить на другое.Причём шаги в этом направлении уже делаются, и в качестве инструментария используются подконтрольные ФБР Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Результаты их работы — это "дело Миндича" и сегодняшние обыски у Андрея Ермака.В общем, если не хотят подписывать мирное соглашение эти — подпишут другие.Для любой американской администрации абсолютно любое украинское правительство при нынешнем политическом режиме на Украине — это всего лишь группа туземцев, которые должны действовать в интересах США, поскольку существуют исключительно благодаря им. В этом плане Зеленский для Вашингтона мало чем отличается от южновьетнамского правителя Нго Динь Зьема или южнокорейского президента Ли Сын Мана.Любое сопротивление вызывает в Белом доме удивление и приводит к разным последствиям для непослушных. Они могут быть разными. Так, Нго Динь Зьему повезло меньше — и его банально ликвидировали. Ли Сын Ману — чуть больше, ему простили отказ поставить подпись под соглашением о перемирии в Корее.Какой вариант применят в отношении Зеленского — пока неясно. Но если он и его окружение будут продолжать гнуть нынешнюю линию, то последствия практически неизбежны.Политический аналитик Алексей АнтоновВсе мейнстримные западные СМИ в унисон твердят, что расследование коррупции Ермака — это сильный удар по Зеленскому и его переговорной позиции, по его репутации среди партнёров и вообще.Почему это важно? Потому что весь медийный обвес североатлантического истеблишмента создаёт для происходящего правильный фон. Могли бы проигнорировать или, наоборот, утверждать: мол, честнейшего человека оклеветали. Как бывало уже не раз в рамках предыдущих скандалов по украинской коррупции.Вместо этого Киев прямо сейчас испытывает на себе полноценное внимание западных СМИ со знаком "минус". Скоординированное. Это хорошо.Политолог Марат БашировТеперь отставка Ермака — это лишь вопрос времени. Сможет ли Зеленский сохранять власть без Ермака и других ключевых фигур? Мой прогноз: нет.Первыми отойдут в сторону, вернее, сбегут в посольство США и спросят, чего изволит "белый господин", силовики. Вторыми — депутаты Верховной Рады.Но для нас главный вопрос — это деморализация ВСУ.Политолог Кость БондаренкоАндрею Борисовичу Ермаку ещё со времён работы в магазине "Санахант" было известно выражение "чёрная пятница". Но он её представлял немного по-другому.Журналист Диана ПанченкоТрамп давал Зеленскому время подписать соглашение до 27 ноября. Вместо этого вышел Ермак и озвучил свои условия. 28 ноября начались "воспитательные работы" в виде обысков.Если на Украине на Ермака смотрят снизу вверх как на олигарха, который отжал весь бизнес в стране и контролирует президента… То для США он как был ларёчником, так и остался.И теперь человек, крышевавший шаурму, пытается диктовать президенту США свои условия.Знал ли Ермак? Конечно. Есть ли у них с Зеленским другой вариант? Нет.Как я уже говорила ранее, на переговорах США и России никто не даёт личные гарантии безопасности. Поэтому, как только Зеленский и Ермак лишатся должностей, они прямиком могут поехать в тюрьму.Поэтому они бьются до конца — в надежде, что их кто-то поддержит. Кому-то они будут нужны. Хороших вариантов у них нет.Читайте также: Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик

