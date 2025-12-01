Суета, самолюбование, грязная игра: Киселев о том, как Европа запуталась во лжи
Европейские лидеры врут всласть и злонамеренно. Россиян такая ложь уже не удивляет. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
"Акт демократии" на Майдане
Европейские власти взяли за правило беззастенчиво врать. Врать России и врать своим людям, рассказал Киселев.
"Мы настолько привыкли к европейской фальши и лживости, что нас уже даже не удивляет это", - отметил он.
В качестве примера ведущий привел госпереворот на Украине в 2014 году.
"В Европе его называют "актом демократии". На себе не хотят испытать? Они до сих пор принимают лживую версию о том, что стрелял у убивал людей на Евромайдане ОМОН Януковича. Хотя уже давно доказано, что это были нанятые снайперы. Как технология, дабы оживить угасающий протест", - сказал ведущий.
"Гарантами" соглашения о мирной передаче власти, которое с оппозицией заключил на тот момент президент Украины Виктор Янукович, выступили министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, от Франции – глава европейского департамента МИД Эрик Фурнье. На следующий день произошел захват президентского дворца, а "гаранты" замолчали. После всего все фигуранты по-прежнему в политике, как ни в чем не бывало, отметил Киселев.
Захватившая власть в Киеве бандеровская хунта в 2014 году начинает войну против Донбасса, проводит карательные операции – европейцы молчат, продолжил он.
Войска Петра Порошенко* попадают в котлы и, по его словам, теряют почти две трети техники. В Минске на мирные переговоры, кроме самого Порошенко и представителей Донбасса, съезжаются президент РФ Владимир Путин, от Германии и Франции – канцлер Ангела Меркель и президент Франсуа Олланд. Заключены соглашения.
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Но потом и Меркель, и Олланд признаются, что в белорусской столице они вели себя нечестно. Не мир был их целью, а передышка для Украины и выигрыш времени для подготовки к новой войне.
"Уже классика – данное Михаилу Горбачеву госсекретарем США Джеймсом Бейкером лживое обязательство – ни на дюйм не расширять НАТО на Восток. С тех пор было уже 10 волн расширения", - рассказал Киселев.
"Калассальные" открытия
Наконец, чистую ложь скармливают своим людям те европейские политики, что приписывают России желание напасть на Европу. Делается это столь убедительно, что европейские парламенты закладывают страх перед Россией в госбюджет, отметил ведущий.
Путин много раз эту чушь опровергал, и вот в Бишкеке вновь вернулся к теме, назвав европейских политиков "жуликами".
"Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко или жулики какие-то. Что-то они за это хотят получить. Публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу, и нам (Европе – ред.) нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики и социальной сферы. Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения – это полная чушь, это ложь прямая. Но, тем не менее, если это раскручено общественным сознанием, если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы – пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", – заявил президент РФ.
По словам Киселева, глава европейской дипломатии Кая Каллас также недавно попалась на лжи.
"За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", – заявила она 26 ноября.
Конечно, такое можно было бы списать на общую серость и простить, но ведь это также является идеологической основой для принятия масштабных военно-политических решений, прокомментировал Киселев.
Едко посмеялся над "калассальными" открытиями помощник президента России доктор исторических наук Владимир Мединский.
"Краткий курс военной истории России XX в. для К.Каллас: 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства: нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой. Можем копнуть глубже. 1854. Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском 1812. Угрожала французскому суверенитету под Бородино 1709. Агрессия против Швеции под Полтавой Так дойдем до изначальной агрессивности русских с их вероломными ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере. Готов при случае провести персональный ликбез по истории для сей молодой дамы, приятной во все отношениях, кроме некоторых пробелов в образовании", – написал он.
Лгут всласть и злонамеренно
Как отметил Киселев, пробелы в образовании у европейских политиков – норма. Так экс-премьер Нидерландов, историк по образованию, а ныне генсек НАТО Марк Рютте, выступая 27 ноября в Брюсселе заявил, что "Исландия – одна из стран-основательниц НАТО". По его воспоминаниям, "их было 10 в 1949 году". Когда из зала его тут же поправили, ведь стран-основательниц было 12, Рютте согласился и не нашел ничего лучше, чем призвать Исландию увеличить военные расходы и готовиться к противостоянию на Крайнем Севере с Россией и Китаем.
Вышло еще смешнее, ведь Исландия – единственный член НАТО, у которого нет постоянной армии, следовательно, и военных расходов. Исландия согласилась войти в Альянс именно на таких условиях – армии своей не будет, а защищать остров должна американская база в Кефлавике. На том и порешили. Требовать сейчас у исландцев, которых всего-то 370 тыс. человек, повысить военные расходы – глупость со стороны Рютте.
"Когда в Европе лгут, то делают это всласть и злонамеренно. Сейчас много лжи вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа и переговоров с Россией. Много умолчаний о коррупции на Украине и расследования конкретных дел. Обобщая, можно уверенно говорить о том, что умение держать слово у нынешних европейских лидеров – редкое качество. Смелость сказать правду – в дефиците. Готовность нести персональную ответственность – забытое явление", - сказал Киселев.
А что вместо всего этого? Суета, мелочность, самолюбование, грязная игра. Неудивительно, что рейтинги лидеров ведущей европейской тройки – Британии, Германии и Франции – позорно ниже плинтуса. Заврались. Не представляют свои народы. При этом ведут их к войне, буквально изобретая угрозу, подытожил он.
*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
