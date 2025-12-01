https://ukraina.ru/20251201/sueta-samolyubovanie-gryaznaya-igra-kiselev-o-tom-kak-evropa-zaputalas-vo-lzhi-1072451640.html

Суета, самолюбование, грязная игра: Киселев о том, как Европа запуталась во лжи

Европейские лидеры врут всласть и злонамеренно. Россиян такая ложь уже не удивляет. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

"Акт демократии" на МайданеЕвропейские власти взяли за правило беззастенчиво врать. Врать России и врать своим людям, рассказал Киселев."Мы настолько привыкли к европейской фальши и лживости, что нас уже даже не удивляет это", - отметил он.В качестве примера ведущий привел госпереворот на Украине в 2014 году."Гарантами" соглашения о мирной передаче власти, которое с оппозицией заключил на тот момент президент Украины Виктор Янукович, выступили министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, от Франции – глава европейского департамента МИД Эрик Фурнье. На следующий день произошел захват президентского дворца, а "гаранты" замолчали. После всего все фигуранты по-прежнему в политике, как ни в чем не бывало, отметил Киселев.Захватившая власть в Киеве бандеровская хунта в 2014 году начинает войну против Донбасса, проводит карательные операции – европейцы молчат, продолжил он.Войска Петра Порошенко* попадают в котлы и, по его словам, теряют почти две трети техники. В Минске на мирные переговоры, кроме самого Порошенко и представителей Донбасса, съезжаются президент РФ Владимир Путин, от Германии и Франции – канцлер Ангела Меркель и президент Франсуа Олланд. Заключены соглашения.Но потом и Меркель, и Олланд признаются, что в белорусской столице они вели себя нечестно. Не мир был их целью, а передышка для Украины и выигрыш времени для подготовки к новой войне."Уже классика – данное Михаилу Горбачеву госсекретарем США Джеймсом Бейкером лживое обязательство – ни на дюйм не расширять НАТО на Восток. С тех пор было уже 10 волн расширения", - рассказал Киселев."Калассальные" открытияНаконец, чистую ложь скармливают своим людям те европейские политики, что приписывают России желание напасть на Европу. Делается это столь убедительно, что европейские парламенты закладывают страх перед Россией в госбюджет, отметил ведущий.Путин много раз эту чушь опровергал, и вот в Бишкеке вновь вернулся к теме, назвав европейских политиков "жуликами"."Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко или жулики какие-то. Что-то они за это хотят получить. Публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу, и нам (Европе – ред.) нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики и социальной сферы. Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения – это полная чушь, это ложь прямая. Но, тем не менее, если это раскручено общественным сознанием, если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы – пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", – заявил президент РФ.По словам Киселева, глава европейской дипломатии Кая Каллас также недавно попалась на лжи."За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", – заявила она 26 ноября.Конечно, такое можно было бы списать на общую серость и простить, но ведь это также является идеологической основой для принятия масштабных военно-политических решений, прокомментировал Киселев.Едко посмеялся над "калассальными" открытиями помощник президента России доктор исторических наук Владимир Мединский."Краткий курс военной истории России XX в. для К.Каллас: 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства: нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой. Можем копнуть глубже. 1854. Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском 1812. Угрожала французскому суверенитету под Бородино 1709. Агрессия против Швеции под Полтавой Так дойдем до изначальной агрессивности русских с их вероломными ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере. Готов при случае провести персональный ликбез по истории для сей молодой дамы, приятной во все отношениях, кроме некоторых пробелов в образовании", – написал он.Лгут всласть и злонамеренноКак отметил Киселев, пробелы в образовании у европейских политиков – норма. Так экс-премьер Нидерландов, историк по образованию, а ныне генсек НАТО Марк Рютте, выступая 27 ноября в Брюсселе заявил, что "Исландия – одна из стран-основательниц НАТО". По его воспоминаниям, "их было 10 в 1949 году". Когда из зала его тут же поправили, ведь стран-основательниц было 12, Рютте согласился и не нашел ничего лучше, чем призвать Исландию увеличить военные расходы и готовиться к противостоянию на Крайнем Севере с Россией и Китаем.Вышло еще смешнее, ведь Исландия – единственный член НАТО, у которого нет постоянной армии, следовательно, и военных расходов. Исландия согласилась войти в Альянс именно на таких условиях – армии своей не будет, а защищать остров должна американская база в Кефлавике. На том и порешили. Требовать сейчас у исландцев, которых всего-то 370 тыс. человек, повысить военные расходы – глупость со стороны Рютте."Когда в Европе лгут, то делают это всласть и злонамеренно. Сейчас много лжи вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа и переговоров с Россией. Много умолчаний о коррупции на Украине и расследования конкретных дел. Обобщая, можно уверенно говорить о том, что умение держать слово у нынешних европейских лидеров – редкое качество. Смелость сказать правду – в дефиците. Готовность нести персональную ответственность – забытое явление", - сказал Киселев.А что вместо всего этого? Суета, мелочность, самолюбование, грязная игра. Неудивительно, что рейтинги лидеров ведущей европейской тройки – Британии, Германии и Франции – позорно ниже плинтуса. Заврались. Не представляют свои народы. При этом ведут их к войне, буквально изобретая угрозу, подытожил он.*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаОб очередном всплеске разговоров о возможной войне Европы с РФ - в материале издания Украина.ру Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и Европу.

