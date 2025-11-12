https://ukraina.ru/20251112/voyna-k-kotoroy-gotovyatsya-vse-chto-zhdet-rossiyu-i-evropu-1071479584.html

Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и Европу

Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и Европу - 12.11.2025 Украина.ру

Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и Европу

Очередной всплеск разговоров о возможной войне Европы с Россией. На этот раз такую возможность не исключил президент Сербии Александр Вучич

2025-11-12T12:54

2025-11-12T12:54

2025-11-12T12:54

эксклюзив

россия

европа

украина

александр вучич

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101858/85/1018588524_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_3202face9612dbe549bd603faeb339ac.jpg

Угрозы МандонаСербский президент выступил в эфире телеканала Pink, его попросили прокомментировать заявления начальника Генерального штаба французской армии Фабьена Мандона о том, что европейцам нужно быть готовыми к военному столкновению с Россией "через три-четыре года".По его словам, к войне с РФ "готовятся все".Резонансное заявление Мандона прозвучало в октябре в ходе его выступления на заседании парламентского комитета по обороне. Позднее французский генерал развил свою мысль и рассказал, что Москва якобы "глобализировала" свой конфликт с Украиной и что у РФ "может возникнуть соблазн" после Украины двинуться на Европу.Как водится, предъявлением каких-либо доказательств таких устремлений Кремля очередной европейский пророк не удосужился. Найти их будет трудно при всем желании, просто потому что таких планов нет и быть не может. Это множество раз подчеркивали самые разные российские официальные лица, это вытекает, в конце концов, из самой логики СВО, причина которой – защита от агрессивного продвижения НАТО к границам РФ и ликвидация антироссийского плацдарма на Украине, а никак не подготовка такого плацдарма для нападения на коллективный Запад.Тем не менее, воинственные заявления, замаскированные под глубокую озабоченность "милитаристскими" намерениями Кремля, звучат из Европы все чаще и чаще. Более того, одними словами дело не ограничивается: перестраивается западная военная промышленность, отрабатываются мобилизационные мероприятия на регулярной основе, баснословные деньги выделяются на ускоренное перевооружение.Назад хода нетПричин тому несколько.Первая – все последние годы Европа оголтело поддерживала Украину. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Именно в таком положении оказался Запад, который вбухал в киевский режим такие средства, которые уже не дадут правящим европейским элитам сдать назад.Как рассказал недавно премьер Венгрии Виктор Орбан, от ЕС Украине за все время российской спецоперации было направлено 180 млрд евро и готовится еще один пакет помощи – еще на 40 млрд.Война – дело затратное, поэтому платит за нее во многом рядовой европейский обыватель, которому предлагают смириться с общим ухудшением уровня жизни ради отражения эфемерной "российской угрозы".Когда все эти вложения в Украину себя не оправдают и киевский режим так или иначе потерпит поражение, то карета очень быстро превратится в тыкву и станет ясно, что все эти миллиарды просто вылетели в трубу. Тогда у населения европейских стран неизбежно возникнут вопросы к своим правительствам, которые годами кормили людей сказками о необходимости сплочения и затягивания поясов. И ради чего все тогда это было?Очевидно, что вся эта евробюрократия, извлекавшая финансовые и политические дивиденды из войны на Украине, при таком раскладе окажется у разбитого корыта, поэтому их задача в любом случае удержать статус кво и всячески подогревать украинский конфликт.Ресурсная базаДругая, пусть пока еще и не столь очевидная, но не менее важная причина милитаризации Европы заключается в том, что ЕС окончательно впадает в энергетическую кабалу. Черное объявляется белым - на словах Европа будто бы только укрепила свою энергонезависимость после отказа от углеводородов из РФ, хотя де-факто все обстоит как раз-таки наоборот."Европа, с точки зрения своей ресурсной базы, чрезвычайно бедна. Если вывести за ее пределы территории России и Украины, то окажется, что ничего, кроме каменного угля и отдельных вкраплений редких минералов (Германия), там нет. Исключение – нефтегазовый комплекс Норвегии и Великобритании, плюс гейзерная энергетика Исландии. При этом население Евросоюза составляет почти 446 млн человек, к тому же привыкших к очень высокому стандарту потребления. Отсюда – внешняя энергозависимость Европы", - писал в своей колонке в издании Украина.ру писатель и политолог Владимир Видеманн.Стрелять себе в ногу европейские боссы начали еще до СВО, когда взяли курс на зеленую энергетику и устраивали препоны "Северным потокам", а потом спокойно наблюдали, как эти газопроводы взрывают украинцы. Вскоре пришло понимание, что на фоне разрыва связей с РФ они попросту не вывозят всю тяжесть проблемы. Отсюда расконсервация немодных нынче теплоэнергостанций, переориентация на дорогой сжиженный природный газ из США и т.д.В таких условиях поражение РФ в противостоянии с Западом может быть использовано европейцами для выправления этой ситуации. Россия – страна, богатая ресурсами, почему бы не попилить их с выгодой для себя? Например, через репарации, которыми страну неизбежно обложат при самом скверном раскладе.Кто кого уберет с мировой картыПонятно, что военное столкновение РФ и Запада, если оно произойдет, является делом будущего. Для этого нужно, чтобы совпал еще целый ряд факторов, без той же поддержки Соединенных Штатов Европа не рискнет пойти на такую эскалацию. При всех нюансах в Вашингтоне сегодня настроены скорее на предотвращение мировой войны, чем на ее разжигание.Несмотря на это, нельзя утверждать, что полномасштабный военный конфликт России и Запада исключен со стопроцентной вероятностью. Если военное столкновение с западными державами когда-нибудь будет признано неизбежным, то к нему надо готовиться загодя со всеми вытекающими, вроде мобилизации промышленности и прочими мерами. Остается тогда вопрос, готова ли страна к такому развитию событий.Пока же на боевое дежурство встают новейшие образцы российских вооружений, которые призваны остудить наиболее горячие головы в европейском провоенном лагере.Один из таких – министр обороны Бельгии Тео Франкен – недавно пригрозил "стереть Москву с карты мира". Позднее он одумался и уточнил, что его слова исказили недобросовестные СМИ, но осадочек остался.России нужно вести себя так, чтобы ни один европейский временщик и не помыслил говорить такое в ее сторону. В европейских столицах должны быть уверены, что РФ обеспечит свою безопасность любыми средствами, даже такими, которые могут действительно, выражаясь словами бельгийского министра, стереть кого-то с карты мира.О том, зачем на Украину недавно приезжала председатель парламента Сербии - в материале издания Украина.ру Спецзадание для Брнабич. Что на самом деле стоит за визитом председателя парламента Сербии на Украину.

https://ukraina.ru/20250411/evropa-v-tumane-strategicheskaya-neopredelennost-v-svete-globalnoy-perestroyki-1062422545.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, европа, украина, александр вучич, ес, нато